¿Peligra el paso del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto?

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los acuerdos establecidos entre Fonatur y el ejido de Felipe Carrillo Puerto para el paso del Tren Maya están en riesgo. Ahora los ejidatarios acusan al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de incumplir sus promesas, en la liberación de cerca de 57 millones de pesos.

Ayer decenas de miembros del núcleo ejidal de Carrillo Puerto se reunieron en las instalaciones de la oficina del ejido ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas entre calle 54 y 56, donde presionaron al presidente del comisariado, para que exigiera al gobierno federal que cumpla con la indemnización de sus tierras afectadas hace varios años.

El compromiso, según los ejidatarios se estableció el pasado 19 de junio en una asamblea general entre autoridades del núcleo agrario y representantes del gobierno federal, donde se tomó el acuerdo de que el día de ayer se realizaría el pago correspondiente a la indemnización de más de 115 hectáreas que se arrastra desde hace más de 10 años, tras la construcción de la carretera federal 307.

“Nos prometieron pagarles el día, no sé por qué, no cumplieron”, “Exigimos una respuesta inmediata, si no nos vamos”, “El acuerdo se tomó el pasado 19 de junio en la asamblea y no es justo que ahora nos digan que no se puede”, “muchos nos confiamos de este recurso y ahora qué hacemos” fueron algunos de los reclamos.

Clemente Poot Varela, presidente del Comisariado Ejidal, sostuvo que es una situación que se sale de sus manos, sin embargo, conforme al acuerdo buscarán que las autoridades para plantear la inquietud, debido a que fue un compromiso.

Al respecto, Liliana González Moreno, enlace territorial del Tren Maya en el tramo Bacalar–Tulum, añadió que en efecto se tenía el compromiso del pago hasta el día de ayer, sin embargo, por cuestiones derivadas del Covid-19 y cuestiones burocráticas, no se pudo cumplir en tiempo y forma.

Aseguró que el tema no se ha dejado a un lado, por lo que se va ejecutar en los próximos 45 días. “Tuvimos con ellos una asamblea en días pasados, llegamos a un acuerdo de pago y estamos haciendo los trámites y el tema del Covid-19 es un factor a considerar en toda la burocracia en la gestión de los pagos, vamos a cumplir con las palabras en los próximos días”.