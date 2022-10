Peligra puesto de policías en Cozumel; reprobaron el examen de confianza

Un total de 16 elementos de la Dirección de Seguridad de Cozumel están a punto de ser despedidos de la corporación por no aprobar los exámenes de confianza, implementados por la SSP y avalado por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3).

Los resultados de estas evaluaciones, de acuerdo con datos proporcionados por José Alejandro Tovar Mukul, deberían ser confidenciales, pero al interior de la corporación en la isla la información es manejada y manoseada por muchas personas, además del director de la corporación Rodrigo Rodríguez Peña.

Como prueba de que los exámenes ni controlan y no son confiables, es que durante sus evaluaciones en el C3 fue cuestionado sobre la razón por la que el secretario general del Ayuntamiento, Ociel González González, lo consideró líder del paro laboral el 15 de mayo de este año.

El ex oficial de la corporación, tras 17 años de carrera, ya prepara acciones legales por el sesgo en sus evaluaciones y no aprobación, reveló que había pasado sus cuatro análisis anteriores desde el 2009, año en el que se implementaron, pero su postura pública y crítica contra el Capitán de Fragata Fuerzas Especiales, fue la causa de que no las aprobara.

Acompañado por Daniel Domínguez Poveda no, abogado y representante del funcionario, reveló que en el momento que era evaluado en el C3 se le cuestionó sobre esa acusación, que hizo públicamente Ociel González, de ser el líder de una revuelta contra el director de la corporación.

“Eso indica que ya había consigna contra mi persona” , puntualizó.

El jurista puntualizó que la Ley del Secretariado Nacional de Seguridad (SNSP) establece que no basta con notificarle a su cliente que no aprobó, pues se le debe indicar en qué rubros no lo hizo. En diciembre de 2020, Tovar Mukul recibió el Mérito Docente del entonces presidente municipal Pedro Oscar Joaquín Delbouis, por su trabajo en reforzar el área de Tránsito y Cultura Vial al impartir diversos cursos de capacitación que impactaron en miles de trabajadores turísticos en Cozumel.