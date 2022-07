Siempre supo que López Obrador era un peligro para México.

Pudieron más, sin embargo, las amenazas del Cártel de Sinaloa y su exigencia de permitir el escape de “El Chapo” Guzmán de una prisión de alta seguridad el 11 de julio de 2015.

Se acercaba el “destape” presidencial del 2018 y el Cártel Jalisco Nuevo Generación daba la espalda a Peña Nieto, la “Familia Michoacana” crecía y “Los Zetas” estaban fuera de control en una escalada de ajusticiamientos por la disputa territorial de prácticamente las dos terceras partes del país.

Seis cárteles en acción a nivel regional, estaban en la lista de espera para subir al ranking nacional con nuevas drogas y nuevos negocios, el fentanillo, el huachicoleo y el derecho de piso. A la par de la escalada de corruptelas dentro del gobierno peñista se sumaban los pactos inconfesables y negocios ilegales con empresarios nacionales e internacionales, todos documentados, que lo obligaban a una sucesión pactada. Este tema de la sucesión también se convirtió en algo personal. El no querer arriesgar su fortuna, su divorcio en puerta, como se pactó desde que se casaron y las exigencias financieras de Angélica Rivera, “La Gaviota”. Mientras en lo político, la creciente presión del Partido Acción Nacional de entregar la banda presidencial en alternancia a un panista, tal como se había venido pactando desde el 2000 con Fox y Calderón.

Enrique Peña Nieto estaba entre la espada y la pared mientras sobre su escritorio en “Los Pinos”, reposaban dos expedientes del Cisen. En uno, se detallaba la vida personal y política de AMLO, su infancia y accidentes familiares que costaron la vida a su hermano y uno de sus mejores amigos. Se detalla su paso por la política partidista, el “detalle” que nunca trabajo y siempre vivió de sospechosas donaciones y chantajes en donde como clan participaban sus hermanos. Documentado además, el brutal odio y coraje hacia un grupo de enemigos –entre ellos Peña Nieto- mismo que guardó en los últimos 20 años, donde solo ganó fracaso tras fracaso, derrota tras derrota.

En el otro legajo del Cisen, se daba cuenta de las alianzas del Peje con grupos criminales, particularmente con el Cártel de Sinaloa.

La periodista Anabel Hernández, documenta en su más reciente trabajo publicado en Alemania, en “Deutsche Welle”, el acuerdo de AMLO con la criminalidad que “surge desde las elecciones de 2006, con la entonces Federación que agrupaba a diferentes cárteles”.

“Luego, la colusión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, con el Cártel de Sinaloa, comandado por “Los Chapitos” e Ismael “El Mayo” Zambada, que es una realidad”, sostiene la periodista.

“La condición de “Los Chapitos” y sus tíos para ayudar fue que se frenara cualquier persecución y órdenes de captura con fines de extradición”, expresó Anabel Hernández en su trabajo “El “Narcopacto Electoral”, entre los hijos y hermanos de ‘El Chapo’ con Morena.

Al respecto, la periodista reveló que a la fecha se han llevado a cabo reuniones clave en la casa de la madre de “El Chapo”, Consuelo Loera, en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, para celebrar acuerdos entre la familia del narcotraficante y funcionarios de Morena. Ese fue y es el escenario que abrió la puerta a la Presidencia de la República a López Obrador.

Una sucesión pactada teniendo como árbitro al Cártel Sinaloa, en donde Peña Nieto tuvo que tejer un entramado donde quedara librado de cualquier venganza en su contra y de su familia, que se le garantizara impunidad sumando al “dedazo” su silencio y exilio voluntario. Luego crear las condiciones “democráticas” para la victoria electoral del abanderado de Morena.

Al PRI le entrega como candidato presidencial a José Antonio Meade, un experto en finanzas, un tecnócrata pues, que de política ni quería ni entendía nada. Desde el arranque de su campaña Meade supo que iba directo a la derrota. Tan fue así que planteó a Peña Nieto abrir una alianza opositora con el PAN y el PRD llevando como abanderado al panista Ricardo Anaya, aspirante presidencial ya que iba muy fuerte, con 20 puntos arriba de López Obrador.

La respuesta presidencial fue un rotundo no. La alteración le provocó a Peña Nieto la posibilidad aliancista que 10 días antes de la elección de junio de 2018, ordena la filtración de un video acusando actos de corrupción electoral de Anaya por financiamiento ilegal de su campaña.

Por respuesta, Ricardo Anaya sostuvo que el video incriminatorio que circulaba constituía un ataque directo de Peña y que estaba claro que “el ejecutivo federal y Andrés Manuel López Obrador, hicieron un pacto”. En paralelo el presidente saliente redobla el apoyo financiero a la cruzada lopezobradorista y dispone que las militancias del PRI en los 32 estados entreguen su voto a los partidos Verde y al PT, que sí iban en alianza por Morena.

Que si el efecto Peje, que si el pueblo en votación histórica, que si la democracia, que si los 30 millones de votos, los compromisos de Enrique Peña Nieto estaban cumplidos. No había queja de parte de López Obrador, el Cártel de Sinaloa quedaba conforme, Peña Nieto tenía garantizada la impunidad. El pacto se había consumado.

Nos dejaba a 130 millones de mexicanos, como escribió Carlos Elizondo, una silla embrujada con una herencia maldita plagada de corrupción y pactos inconfesables. Tiempo al tiempo.

Edgar Hernández, Premio Nacional de Periodismo.

Camino equivocado

Una de las más incalificables pifias en la muy extensa y turbulenta historia jurídica nacional, resulta ser aquella alianza de la procuración de justicia con el poder del narcotráfico que se dio al inicio del neoliberalismo.

En el México de hoy y en ésta Cuarta Transformación de la Federación, todavía es tiempo de llevar ante los estrados de la justicia al narcopolítico que dio origen a tal anormalidad con medidas elementales: La aplicación estricta de la ley y tomar la decisión política y jurídica que logre la exterminación de tal engendro.

Pero no es en ésta dirección, sino en la contraria: hacia dónde dirige a México Andrés Manuel López Obrador.

Ésta forma de gobernar tan equivocada ha quintuplicado el número de los narcopolíticos adeptos a la impunidad (hasta el extremo de afirmar que lo que conocíamos como –excepción- resulta ser más abundante que la regla), lo cual originó que los narcojuristas sean en la actualidad grandes empresarios en el ramo inmobiliario. Andrés Manuel López Obrador lamentablemente se mantiene y entretiene con su política de “abrazos y besos a la delincuencia”, incluso con el desprecio absoluto a nuestra Constitución Republicana. Su pensar y actuar actual no han dado solución satisfactoria a tan severo problema, lejos de aplicar la ley, se ha encargado de menospreciarla.

Tampoco Alejandro Gertz Manero y algunos de sus títeres de la Fiscalía General de la nación atienden y entienden ese problema. Al contrario se aprovechan y le brindan impunidad. No dan respuesta a los pedimentos de justicia para que se aplique la ley.

México como si nada. El espectáculo de la justicia ha llegado al extremo de ser tan intolerable que el mismo pueblo ha tomado justicia por propia mano, apedreando y aniquilando a algunos de los protegidos de ciertos narcopolíticos, mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aferra en seguir aplicando su política de “abrazos y besos a los infractores de la ley” y ni siquiera por ocurrencia quieren aportar bálsamo alguno a tan insufrible contratiempo. Y así México continúa, con la vergüenza e injusticia a cuestas.

En nuestro Código Penal Federal se castiga con pena de prisión al delincuente. La Fiscalía General de la República con su omisión al cumplimiento del deber asegura y efectúa una indecente protección a ellos. Lo deseable es que la justicia sea llevada hasta sus últimos extremos. Ni la Cuarta Transformación de la República ni el neoliberalismo se han atrevido a ello. Contrariamente han dado luz verde a la impunidad, a la ilegalidad, a la inmundicia.

Nuestros recordados catedráticos universitarios, aquellos que nos adentraron en el estudio de la sentencia judicial emitida en 1894, por los tribunales de Paris, en el caso seguido en contra del Capitán Alfred Dreyfrus por aquél conflicto político en el siglo XIX, nos hicieron saber con la elegancia que los caracterizaba que: “Basta una sola inequidad, una sola afrenta a la justicia, cuando es institucional y políticamente tolerada, para romper todo el pacto social; basta un sólo deshonor, cuando es políticamente practicado y aceptado, para deshonrar a todo un gobierno”.

Es el fenómeno de la narcopolítica lo que propició que se pisoteara a nuestra Constitución Republicana. Es el poder del narcotráfico el que deshonra a nuestra patria, es la Fiscalía General de la República con su omisión a investigar, con su renuncia a procurar justicia, la que deshonra a México.

¿No será tiempo ya de acabar de una vez por todas con toda la impunidad concedida a la narcopolítica? ¿No será tiempo ya de encauzar a México por el sendero de la legalidad? ¿Usted qué cree, estimado lector?

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

El hospital que fue inaugurado en el 2021, por AMLO en Sonora, sigue sin médicos

El periodista Carlos Loret de Mola reveló este viernes que el hospital que AMLO inauguró en 2021 en Sonora continúa inconcluso, sin médicos y sin servir para la población.

El pasado 10 de septiembre de 2021 AMLO inauguró un nuevo hospital en Sonora, que según sus propios dichos, tuvo un costo de 2 mil 200 millones de pesos.

No obstante, desde ese entonces hasta la fecha, el hospital no ha dado una sola consulta, sigue cerrado y no tiene médicos.

“¿Usted piensa que lo de inaugurar una refinería que no está terminada es novedad? No, en López Obrador es un hábito”. El 10 de septiembre del año pasado, lo que estaba diseñado como un acto de supervisión de obra en un hospital, fue convertido por el presidente en una inauguración. Pero ¿qué cree? Ya casi es un año de esta “inauguración” y el hospital no ha dado una sola consulta”, reveló Loret de Mola.

No solo AMLO anunció este hospital como una inauguración, también el secretario de salud, Jorge Alcocer lo hizo en al menos 10 ocasiones.

Ambos mencionaron que el hospital daría atención médica en 16 especialidades, tendría 170 camas, terapia intermedia y un área para personas quemadas.

Pero en realidad no tiene nada.

Van 12 periodistas asesinados en México en 2022

Este miércoles se dio a conocer el homicidio a balazos del periodista del medio Expreso, Antonio de la Cruz en Tamaulipas, con el que ya son 12 comunicadores asesinados en México en lo que va de este 2022, razón por la que la prensa nacional e internacional exige al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar cartas en el asunto.

Estos son los nombres y las fechas de los periodistas asesinados en lo que va del presente año: José Luis Gamboa (Veracruz, 10 de enero), Margarito Esquivel Martínez (Tijuana, 17 de enero), Lourdes Maldonado (Tijuana, 23 de enero), Roberto Toledo (Michoacán, 31 de enero), Heber López Vázquez (10 de febrero, Oaxaca), Jorge Camero Zazueta (Sonora, 24 de febrero), Juan Carlos Muñiz (4 de marzo, Zacatecas), Armando Linares (15 de marzo, Michoacán), Luis Enrique Ramírez (Culiacán, 5 de mayo), Yesenia Mollinedo (Veracruz, 9 de mayo), Sheila Johana García (Veracruz, 9 de mayo) y Antonio de la Cruz (Tamaulipas, 29 de junio).

Pero el registro que dio este jueves el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, señaló que son 10 y no 12 los periodistas asesinados en México en lo que va de 2022.

En 2019 advirtieron a militares en retiro evitar hacer cualquier manifestación doloso en contra del titular del ejecutivo Federal, ya citaron a comparecer a uno

La Fiscalía General de Justicia Militar citó a comparecer al General en retiro, Mauricio Ávila Medina. Esto después de que criticó la fallida estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en redes sociales, el general en retiro acusó que el actual Gobierno Federal no combate a los criminales. Asimismo, en otras grabaciones ha criticado otras acciones y decisiones del mandatario tabasqueño.

Con este caso se recuerda cuando el Gobierno Federal le ordenó a los militares en retiro a que no hicieran comentarios en contra de López Obrador a través de redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.

En junio de 2019 se difundió un oficio enviado al Estado Mayor de la Defensa Nacional en el cual ordena a los militares en retiro que eviten hacer cualquier tipo de manifestación dolosa en contra del presidente de la República.

Entre los puntos firmados por el teniente coronel de caballería diplomado del Estado Mayor, Leonardo Daniel Villalobos, se especifica que los militares en retiro deben evitar hacer cualquier tipo de manifestación doloso en contra del titular del ejecutivo Federal, “ratificándoles que en su actual situación siguen sujetos a las Leyes y Reglamentos militares”.

Esta orden se fijó luego de las inconformidades que expresaron en su momento militares que formaban parte de la Guardia Nacional (GN). Esto derivado de las restricciones del uso de la fuerza en situaciones que se consideran de “riesgo”. Como la ocurrida en mayo de ese año, cuando habitantes de La Huacana, en Michoacán, sometieron y desarmaron a un grupo de militares que realizaba operativos en la zona.

Con información de Expansión Política

Por este tipo de críticas contra el gobierno de AMLO será procesado el General de Brigada retirado Mauricio Ávila Medina, quien fue citado para comparecer en calidad de indiciado este jueves 7 ante la Fiscalía General de Justicia Militar.

Esto es parte de lo que dijo el General: “Ayer el presidente de la República dijo el pueblo no permitirá un golpe de estado”, un golpe de estado es el asalto que hace un grupo de militares para derrocar a un gobierno y tomar el poder.

Ciudadano presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, usted conoce el lema del Colegio Militar que es este “Por el honor de México” significa lealtad al pueblo, lealtad al gobierno, en una república bien concertada cuando ocurre un asesinato las autoridades investigan hasta aprender al delincuente y llevarlo ante los tribunales

Aquí en México los secuestros, violaciones, asesinatos ocurren por decenas diariamente sin que el gobierno haga nada. Las masacres que han ocurrido en días pasado en el estado de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su gobierno ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia, ni sus jueces, ni los Derechos Humanos han hecho nada ni tienen la voluntad de hacerlo.

El tabasqueño “pagaría” no sólo por sus presuntas agresiones, también por “ser un discriminador”: Vicente Fox

Vicente Fox se lanzó contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su insistencia en llamar “hitleriano” al publicista Carlos Alazraki.

Y es que, cabe recordar, que el Jefe del Ejecutivo generó polémica al referirse con dicho calificativo a Alazraki, quien es parte de la comunidad judía; misma que horas después rechazó el pronunciamiento del tabasqueño.

“Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, decretaron mediante un comunicado de prensa, el cual fue secundado por diversos políticos, analistas y periodistas.

No obstante, las críticas y los llamados a emitir una disculpa pública no cambiaron el parecer de López Obrador. Por el contrario, éste refrendó su pensamiento respecto a Alazraki, señalándolo como “un seguidor del pensamiento de Hitler”.

De ahí la fuerte arremetida de Fox Quesada quien aseveró –en su cuenta de Twitter- que el tabasqueño “pagaría” no sólo por sus presuntas agresiones, también por “ser un discriminador”, según el ex mandatario.

En la mañanera del 30 de junio, López Obrador sustentó su calificativo de “hitleriano” a Alazraki tras evocar la imagen de Joseph Goebbels, encargado de la Ilustración Pública y Propaganda del dictador alemán, Adolph Hitler. Con ese referente, el jefe del ejecutivo citó una declaración que el publicista judío emitió en 2021 en su canal de YouTube respecto al papel de los partidos opositores para frenar el crecimiento de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

“Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena (Movimiento Regeneración Nacional), mejor te va”, fue la declaración de Alazraki y, con la cual, Andrés Manuel argumentó: “El señor es seguidor del pensamiento de Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels ¿Y que decía Goebbels? ¿O Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Esa es la esencia de la estrategia del publicista Alazraki”, expresó.

Con esa exposición, López Obrador aclaró que el calificativo de “hitleriano” lanzado a Alazraki refería a su supuesta simpatía con dicho pensamiento; “a los ideales”.

Por el descontento que esto generó entre líderes y analistas judíos en México, el mandatario aclaró “guardar respeto y cariño” con la comunidad judía; aunque ello no implicara abstenerse de criticarla.

Promesas incumplidas, corrupción corrompida y austeridad invisible es lo que está dejando la 4T

Empezando por Dos Bocas, ahí se tiene que hacer una auditoria a fondo, porque lo más seguro es que en toda esa obra hay muchos desvíos de dinero porque realmente es inconcebible, en manera matemática, que una obra que ya tiene un valor, de repente aumente su valor 11 veces más que otras refinerías.

Ahí se ve la mano negra de la promesa que hizo al decir que se iba a acabar con la corrupción, porque con sus “abrazos, no balazos” no ha pasado nada en contra de la corrupción.

Así mismo estamos viendo que también está desatada la corrupción, en todos los niveles de gobierno, a lo largo y ancho del país, esto solo refleja que realmente es un hombre que está obsesionado.

Probablemente piensa que él va a ser como el rey chino, quien construyó la Muralla China, pero de la cual todavía no se encuentra el beneficio que tuvo, pero en fin ahí está.

Lamentablemente solo estamos viendo la devastación, la destrucción de la selva y la cantidad de dinero que se está invirtiendo en todas estas obras, dinero que viene de los impuestos de los mexicanos.

Es por ello que los mexicanos debemos de exigir a las gentes que manejan los gastos del país, como lo es la Secretaría de Hacienda, que por favor preparen un informe para que lo den a conocer al país, ya que esa es la obligación que tienen con el país y no con un partido político beligerante.

AMLO “a Alazraki le dice Hitler y al Chapo le dice señor”: Lilly Téllez

Por la reciente polémica contra Andrés Manuel López Obrador, luego de afirmar que el publicista Carlos Alazraki posee un “pensamiento hitleriano”, es que recibió una serie de condenas por parte de varias personalidades, así como de la comunidad judía en México.

La senadora panista Lilly Téllez, reviró contra el mandatario mexicano y señaló que mientras a Alazraki le dice Hitler, al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, le dice “Señor”.

Fue a través de su cuenta verificada de Twitter que la legisladora por Sonora decantó una de sus críticas en contra de la actual administración y, en particular, contra el presidente de la república: “A Alazraki le dice Hitler y al “Chapo” Guzmán le dice ‘Señor’”, ironizó en la red social.

Desde que el pasado 29 de junio que López Obrador emitió sus comentarios contra uno de los detractores de su gobierno, varios actores políticos han criticado la comparación y se han mostrado solidarios con el empresario, quien es un miembro activo de la comunidad judía.

Sin embargo, Téllez García también recurrió a las comparaciones con el régimen fascista alemán, cuando en febrero pasado emitió una serie de declaraciones respecto a la invasión de Rusia a Ucrania: “Putin, el tirano experto del sistema de propaganda de Hitler, mismo que utiliza la 4T. Putin, el financiero de los cómplices cubanos y bolivarianos de Morena”.

Todo comenzó el pasado 29 de junio, cuando durante la sección Quién es quién en las mentiras de la conferencia matutina de AMLO, Ana Vilchis García presentó un fragmento del programa que conducen Beatriz Pagés, Javier Lozano y Alazraki. En él se comentó que había movimientos sospechosos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como la llegada de aviones venezolanos sin control migratorio.

Por ello, la presentadora comentó que se trataban de declaraciones falsas e infundadas, además de que “dejaron ver su racismo y xenofobia”. En tanto, López Obrador completó declarando que siempre ha tenido diferencias con Alazarki, siendo una de ellas el pensamiento ‘hitleriano’ del publicista.

Al señor le gusta poner apodos o sobre nombres a muchas personas que no son de su agrado o que van contra la corriente de su partido, pero él se está ganando que muchos mexicanos lo conozcan como el “pinocho”, “el promesas”, “el incumplido” y muchos otros más. Que recuerde que “el que se lleva, se aguanta”, para que no se queje después.

Reabre la FGR el caso del homicidio de Luis Donaldo Colosio

La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso del homicidio del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, para “retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos”, de acuerdo con información de un expediente radicado en el Poder Judicial de la Federación.

La Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero creó -el pasado 4 de abril- un equipo especial de investigación y litigación que, en conjunto con la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, retomará las indagatorias del homicidio del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las que hasta ahora solo ha sido condenado como único responsable Mario Aburto Martínez.

Como avances de esas nuevas pesquisas, según ampara el expediente consultado, el Ministerio Público Federal ya pidió diversos informes, destacándose el solicitado al Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados, donde se resguardan los documentos que en su momento generó la Comisión Especial del Caso Colosio, integrada tras los hechos.

Asimismo, también se ha requerido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que entregue copias de las quejas y denuncias promovidas por Mario Aburto Martínez, quien –presunto asesino de Colosio- purga una sentencia de 45 años de prisión.

La CNDH emitió, en octubre de 2021, una recomendación dirigida a la FGR en favor de Aburto Martínez. En ese documento, Rosario Piedra Ibarra, argumentó que la Fiscalía debía reabrir las investigaciones del caso Colosio, y considerar que Aburto presuntamente fue víctima de tortura. En esa recomendación, la CNDH afirmó contar con elementos de prueba que permitirían nuevas pesquisas por parte de la FGR.

De igual forma, “se solicitó al titular de la Policía Federal Ministerial, designe elementos para la búsqueda y localización de personas, para que se avoque a la investigación de búsqueda y localización” de quien pudiera resultar de interés para la nueva indagatoria.

El reporte del expediente precisa que la FGR también elevó una petición a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que inscriba con esa calidad a las víctimas directas señaladas en la recomendación de la CNDH, que no son los familiares de Luis Donaldo Colosio, sino los padres de Mario Aburto, y el mismo sentenciado.

En la recomendación a favor de Aburto Martínez, la CNDH apuntó que la Fiscalía debía considerar en la nueva indagatoria las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones registradas en el pasado, todo esto con el objetivo de “subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a Mario Aburto y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad”.

En ese documento, publicado en octubre de 2021, la CNDH se refiere a Aburto Martínez como víctima, en este caso de violaciones graves a sus derechos humanos, en tanto que -en la misma recomendación- el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio es identificado con el termino P1, que significa, según el glosario del documento, Persona 1.

Colosio Murrieta, de 44 años en 1994, era candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue privado de la vida al recibir dos disparos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza, al concluir un mitin proselitista en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Mario Aburto Martínez, de 51 años, fue detenido y sentenciado a 45 años de prisión, como responsable del homicidio, desde octubre de 2020 está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, en el Municipio de Ocampo, estado de Guanajuato.

En marzo de este 2022, sobre el caso Colosio, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la CNDH protagonizaron un diferendo público, debido a que Rosario Piedra Ibarra se ha negado a proporcionar información relativa a lo que esa instancia ha investigado en torno al homicidio del candidato presidencial.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó al INAI de haber puesto en riesgo las investigaciones en las que fue privado de la vida Colosio, por lo que adelantó que iniciaría una batalla legal en contra del Instituto Nacional de Transparencia, para mantener en reserva la información que está en su poder sobre este caso.

Los que se sabe y no se sabe de Dos Bocas y de Rocío Nahle

Amigos de todo el sur de Veracruz, a una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurara la llamada Refinería de Dos Bocas, la Refinería Olmeca, todavía se receta precisamente la red del oro negro, es decir un sinnúmero y la danza de millones de pesos y millones de dólares que la secretaria de Energía, Rocío Nahle ha desperdigado por todos lados, en ese reducido, en ese selecto grupo de amigos, de compadres que le han dado un dolor verdaderamente de cabeza.

¡Como nunca!, como nunca han denunciado a la secretaria de Energía Rocío Nahle, precisamente por el dispendio, el abuso, el desconocimiento y la ignorancia que tuvo en la construcción de esta magra refinería, magra obra. Molesto el presidente de la república la tiene ya hecha a un lado, le tuvieron que hacer un montaje tipo “Paramount Pictures” con obreros de oropel, con maquetas, con una serie de tecnología para evitar el enojo, una y otra vez se repitieron las tomas para agradar al ayatola de Macuspana.

Y bueno, una serie de denuncias, de obras que la señora Roció Nahle García o Roció Nahle de Peña, ha otorgado a ese selecto grupo de personajes, esta Diza Soluciones, de Luis Eduardo Nahle, su sobrino, está también otra más, Boceto Arquitectos de Arturo Nahle.

La red del oro negro se encamina hacia la Comercializadora del Istmo precisamente de Arturo Quintanilla, otras obras u otras empresas más como el Proyecto Industrial, de José Luis Peña, precisamente el marido, y el Grupo Huerta Madre, está constructora que fue la que desbasto prácticamente todo el arrecife, desbasto prácticamente los santuarios de manatí, ahí donde tenían que rellenarse dos obras, acabó con los palmares y con una serie de exposiciones ecológicas para asentar lo que sería hoy la magra refinería de Dos Bocas.

Así las cosas en un festejo amargo, medios de comunicación de todo el país y fuera del país se han dado a la tarea de investigar los dispendios de millones y millones de pesos que uno se pregunta, ¿esa es la razón por la cual hay una sequía financiera en los estados donde gobierna Morena? Hay una seguía financiera abusiva y medrosa, como las que gobiernan los municipios de Morena. Aquí en Coatzacoalcos, todo ese dinero quedó en unas solas manos, en el compadre Arturo Quintanilla, en la Constructora Fon, en una serie de personajes cercanos. Todo, todo, todo, donde toca Roció Nahle, la Sener, fue prácticamente una invitación a la depredación total de una mujer ambiciosa que ya conocíamos, pero no sentíamos los alcances.

Una residencia, es apenas una magra, precisamente contribución de algún constructor, la otrora casa de Omar Carrillo, un constructor de origen yucateco, que se dice le regalaron a la aún secretaria de Energía, Rocío Nahle García. Una mujer que ha puesto en berrinche y en ridículo lo que parecía ser una de las magras obras de Andrés Manuel López Obrador, una refinería que no refina, una refinería precisamente que está prohibido auscultarla, en donde la danza de millones de pesos mexicanos y millones de dólares todavía no se sabe dónde fueron a parar.

Esta es la cruda historia en un país desbastado por muchos frentes y sobre todo en el financiero, tenemos encima una depresión económica, y, bueno pues sabemos que están abiertas investigaciones.

