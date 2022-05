Pepe Cosme comparte su esencia en su álbum debut

Agradecido con la vida, el cantante colombiano Pepe Cosme aprovechó el encierro y la necesidad de escribir que le dejó la pandemia para dar rienda suelta a su creatividad y así nació su álbum debut al que llamó Año Uno, mismo que comparte con México para dejar entrever un poco de su alma y en exclusiva nos comparte los detalles.

“Soy Pepe Cosme, estoy contenta de estar en México dando una vuelta con mi disco debut que se llama Año 1, soy de alguna manera un hijo de la pandemia, pues en ese momento logré enfocarme y afianzarme en la parte de la composición para dar vida a este disco que comunica mi sentir a través de varios géneros”.

La pandemia truncó la oportunidad de Pepe de conocer Cancún, por lo que planea ya su visita la cual aprovechará al máximo, dijo. (Foto: Cortesía)

Desde 2008 Pepe decidió dedicarse de manera profesional a la música, donde logró irse posicionando tocando con algunas bandas; sin embargo fue en 2020 que hizo un alto al fuego y se enfocó en el camino que quería recorrer, así luego de una introspección muy honesta arrancó esta aventura musical.

“Cuando escribí la primera canción que se llama Holly, fue mientras jugaba haciendo acordes con la guitarra, de ahí me propuse sacar una canción cada vez sin ninguna pretensión ni de sacar un disco. Cuando en Colombia se abrió la posibilidad de salir, yo tenía maquetas muy artesanales de esas canciones, así que busqué un estudio profesional y así comenzó mi proyecto”, expresó Pepe.

“Muchas canciones hablan de mí mismo, de lo que me ha pasado, he vivido o sentido pero también me gusta buscar inspiración en cualquier parte, tengo una canción que habla de Los Simpsons, Holly habla de un personaje de la serie The Office que la vi en la pandemia y me gustó mucho, el cine es otra fuente de inspiración muy grande, pero los compositores tenemos la fábrica abierta 24/7”.

Regresará a Cancún con todo

Pepe Cosme comenzó gira para dar a conocer su proyecto musical en la Ciudad de México; sin embargo, tiene planes de conocer Cancún y de pasó ofrecer un show en estas latitudes y compartir Año Uno con todo el público.

“Justo antes de la pandemia teníamos ya planeado un viaje a Cancún pero nos lo cancelaron, era la primera vez que íbamos a conocer este destino, fue algo muy triste y decepcionante, así que espero pronto estar por allá, sé que la fama que tienen es muy bien ganada”, puntualizó.