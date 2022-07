Pequeñitos del CRIT Quintana Roo llenan de color el aeropuerto de Cancún

Guiados por el artista plástico Juan Carlos Santoscoy, 16 pequeños del CRIT Quintana Roo dejaron volar su creatividad y expresaron sus emociones en coloridas obras de arte que ahora adornan los pasillos del aeropuerto internacional de Cancún. En entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo, Santoscoy asegura que más que enseñar, aprendió mucho más de los chicos.

Juan Carlos Santoscoy tiene gran experiencia trabajando con pequeñitos con discapacidad, ahora tocó el turno del CRIT Quintana Roo, a quienes guio con su talento para un evento altruista lleno de color y arte.

Cada pequeño plasmó sus emociones en el lienzo, obra que les ayudará a sus terapias. (Foto: J. Díaz)

“Me he dado cuenta que los niños con discapacidad que han sido encausados en las artes tienen una visión y una vibración fuera de lo común, yo más que enseñarles me quedó con mucho aprendizaje de ellos como la humildad. Me satisface ver el resultado de estos 16 angelitos”, dijo.

Aseguró que desde el momento que comenzó a trabajar con los pequeños se sintió identificado y entendió que más allá de la razón está el corazón, los chicos le enseñaron a vibrar en amor.

Un código QR acompaña a cada una de las obras para conocer un poco del pequeño artista y del proceso. (Foto: J. Díaz)

“Les enseñé una técnica muy libre de expresionismo abstracto, me adapté a sus condiciones y pintamos desde una silla de ruedas, en el piso, en una mesa y para los que tienen movilidad nula, eligieron sus colores, golpearon las obras y pusieron vida y energía a cada una de ellas”.

Vibraciones de México se conforma de 32 piezas y la obra del maestro Juan Carlos Santoscoy, de las cuales 16 están exhibidas en el interior del aeropuerto de Cancún y será el próximo 18 de agosto en una Gala de Arte que estarán todas en subasta a beneficio del CRIT Quintana Roo.

La musicoterapia apoyó las creaciones

Para la creación de las piezas, Santoscoy se apoyó con música de Vangelis, música clásica y algunos otros temas que exaltaron las emociones de los pequeñitos.

Trabajaron la exposición completa en una semana, dedicando a cada niño una hora y media a cada pequeño artista.