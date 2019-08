Saturan oficinas en primer día de inscripciones en Cancún

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cientos de padres y madres de familia abarrotaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en la zona norte del estado, durante el primer día de inscripciones, quienes al no poder acceder al sistema, acudieron a la dependencia para realizar personalmente el trámite.

Desde antes de las siete de la mañana, los tutores hicieron fila sobre la avenida Bonampak, afuera de las oficinas en Benito Juárez de la SEQ, debido a que no pudieron realizar el proceso de inscripción o cambio de escuela de sus hijos.

“Nosotros lo estamos intentando desde la madrugada, pero la página nos aparece que no está disponible y por eso nos venimos a formar, y si hoy no me atienden voy a regresar mañana porque necesito un espacio para mi hijo que viene de Mérida a estudiar la secundaria aquí”, expresó Roberto.

Otros padres de familia se formaron sin saber que podían realizar el trámite a través de la página de la secretaría, mientras que algunos, independientemente que se le informó de esta opción, prefirieron hacer el cambio de escuela de manera presencial en la dependencia.

Dentro de esta sede se instalaron dos módulos de atención para los solicitantes, adicionales al que se instaló en la Dirección Municipal de Educación en Benito Juárez, ubicado atrás de una plaza comercial en la Supermanzana 507, manzana 14, lote 1, en el fraccionamiento Ek Balam.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte, mencionó que hasta antes de las 9 de la mañana, ya se habían repartido 150 de las 500 fichas que se tenían programadas, y para antes del mediodía ya sumaban 400 personas atendidas.

“Al parecer el sistema se atoró un poco y eso ocasionó que la gente se volcara a nuestras oficinas, por otro lado se ve mucha gente porque estamos entregando en el área de Recursos Humanos, los despachos de los maestros que hicieron su cambio de adscripción y mañana estaremos asignando los espacios disponibles para el nivel medio superior”, indicó el entrevistado.

Cabe mencionar que el proceso de inscripción concluye el 23 de agosto, tres días antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020.