Perla Mont desea incursionar en los melodramas

Cancún.- La escultural chica del clima de Univisión y coach fitness Perla Mont, comenzó su carrera como cantante, sin saber que un concurso de talentos para el que no calificó la llevaría a presentar los días cálidos y lluviosos; sin embargo, uno de sus deseos es estar en una telenovela como villana.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Perla comparte como vive estos días de contingencia y sus deseos de hacer maldades en algún melodrama.

“Han sido bien difíciles estos días, nosotros como medio de comunicación seguimos haciendo el trabajo normal, continúo en el noticiero, el miedo de entrar y salir de casa está pero sigo tomando las precauciones necesarias, es por eso que uno tiene que amar lo que hace, porque en momentos como este seguimos trabando. Trabajo ocho horas al día en Univisión, hago el clima desde hace ocho años para 15 ciudades diferentes, sigo entrenando, doy clases masivas de entrenamiento pero tuve que cancelar esos proyectos y es lo más difícil”, compartió la bella presentadora desde la ciudad de Texas, donde trabaja y vive al lado de su hijo.

“Trato de mantenerme activa para no volverme loca. Cuando estamos estresados podemos enfermarnos más porque se nos bajan las defensas, pues suben los niveles de cortisona en el organismo, entonces debemos estar tranquilos y hacer ejercicio es buena opción para que las cosas pinten lo mejor posible, es por eso que a través de Instagram trato de compartir entrenamientos, planes de alimentación y consejos para que la gente se motive y no perder lo que hemos logrado en el año de entrenamientos”.

Quiere dar vida a una villana

Perla Montemayor comenzó cantando, tomó clases de actuación y en su natal Monterrey participó en varias obras de teatro, soñaba con ser actriz de telenovela; sin embargo, la vida la llevó por otro camino.

“Cuando era chiquita empecé cantando, hice un casting para La Academia, quedé entre las dos finalistas y pero al final me dijeron que no y me ofrecieron dar el clima, en ese momento estaba recién divorciada y necesitaba trabajo y acepté, así empecé en la tele y nunca me di la oportunidad de buscar en telenovelas pues seguí creciendo en esto, ahora que las redes sociales nos dan nuevas oportunidades, a lo mejor ahora si me doy a la tarea de buscar algún personaje de televisión”, expresó Perla a quien le gustaría ser una malvada villana.

“No he pensado exactamente con quien me gustaría trabajar, pero tengo cara de mala y creo que las villanas me salen mejor, la vida me ha dado muchas vueltas en todos estos años, nunca imaginé que terminaría en la tele dando el clima, pero cuando uno se pone en las manos de Dios que sea lo que él quiere, ojalá me dé la oportunidad de vivir esa parte de estar en una telenovela”.