Peligra pago del Fortaseg por incumplimientos del Ayuntamiento

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Dos millones de pesos provenientes del programa federal Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) están en peligro de perderse debido a que el ayuntamiento de Cozumel incumplió con el acuerdo pactado con elementos de la Dirección de Seguridad Pública que hace casi un par de meses acordaron para levantar un paro de labores como medida de presión para la entrega de esos recursos asignados a los uniformados.

De los 21 mil pesos que se les prometió entregar a cada uno, solo se hicieron efectivos 15 mil. Para protestar nuevamente por este engaño los policías municipales organizaron una manifestación que intentó ser contenida por el Secretario Técnico del Ayuntamiento Francisco Javier Pizaña Alonso; la Oficial Mayor María Demita De Lille Cabrera y la directora de Recursos Humanos, Olga Graciela Zepeda Angulo, pero sin éxito. Los dos primeros han sido víctimas de la delincuencia al sufrir robos en sus domicilios.

El regidor Marco Antonio Loeza Méndez reveló que el 24 de agosto, Perla Tun acudió como invitada especial a una ceremonia de ascensos a elementos de la corporación, lo que aprovechó para llamarlos traidores por la revuelta del 12 de julio que culminó entre otras cosas con la destitución del director de la fuerza policiaca.

Tres policías recibieron ascensos Policía Tercero a Policía Segundo en la sala de cabildo, misma que fue transmitida por redes sociales. Tras rendirles la protesta Perla Tun les reprochó: le agregaría a la toma de protesta también desempeñar el cargo con patriotismo porque la final del día se sirve de la patria. Y eso es lo que le hace falta a la policía municipal.

Marco Antonio Loeza opinó que este fue un momento bastante incomodo para los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Cozumel ya que en su intervención la presidente con tono áspero y a voz alzada les recriminó a los ascendidos que no estaban al servicio no de un presidente, sino al servicio de un pueblo.

"Cierro este ciclo y me voy con la frente en alto, orgullosa de venir de la cultura del esfuerzo y de que hasta el último momento, por más injusticas y por más deslealtades que hubo en su momento, he cumplido y he cumplido con cada uno (…) venga quien venga, apellido que sea, no solamente Tun Pech y por ser mujer, exijan como a mí me exigieron", atizó.

La realidad es que la presidente no cumplió en todo como aseguró en el mensaje que mandó a los uniformados ya que la mañana del viernes se manifestaron en el pase de lista y cambio de guardia por no haber recibido el depósito de 9 mil pesos en sus cuentas de AFORE como se acordó el 13 de julio y que suman aproximadamente 2 millones de pesos.

Por varios días los rumores de que el dinero no llegaba corrieron por los pasillo de la dirección de Seguridad Pública pero no fue sino hasta el viernes que decidieron protestar públicamente y a punto estuvieron de llevar a cabo un nuevo paro de labores debido a que la ultima promesa por parte del personal de la Secretaría Técnica era que el dinero sería depositado en la segunda quincena del mes de agosto pero esto nunca ocurrió.

Hasta el cierre de esta edición los policías dieron a conocer que esperarían hasta este sábado para confirmar el depósito o en su defecto un comprobante de que los 2 millones de pesos fueron reintegrados al FORTASEG y se garantice que no se hará mal uso del dinero.