Permanece directiva ejidal en Kantunilkín

Con 280 votos a favor fue ratificada la no remoción de la directiva ejidal que representa, Víctor Pech Moo, que fue bajo los términos legales que marca la Procuraduría Agraria.

La asamblea se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local y antes fue nombrado a la mesa de debates que recayó en la responsabilidad de Silverio Mariano Canul, como presidente; Ceferino Canul Ku, secretario; Gaspar Maglah Canul y Delia Berma Grañiel, primer y segundo escrutador.

Por ser segunda convocatoria fue válido para los ausentes y disidentes, ya que hubo únicamente 13 votos que pedían la remoción y dos nulos.

Durante la asamblea los ejidatarios dieron a conocer que procederán para registrar el acta ante las autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN) y luego solicitar que las instituciones procedan para desalojar a un grupo de ejidatarios que se adjudican como representantes ejidales.

El presidente del comisariado ejidal, Víctor Pech Moo, agradeció la confianza depositada hacia su persona, ya que los procedimientos de remoción fue como marca la ley, porque el voto fue de manera libre y secreto de cada ejidatario legalmente reconocido.

Inconformidades en ejido de Kantunilkín

La ley agraria es clara y hay procedimientos legales para realizar la remoción o cambio de directiva ejidal para que pueda tener validez ante las autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN), afirmó el presidente del comisariado ejidal, Víctor Pech Moo.

Esto lo dio a conocer porque hay un grupo de ejidatarios que han acudido a que les firmen un documento para un trámite del programa “Mano a mano” y que será rechazada porque las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, sólo validarán a la directiva ejidal que tenga personalidad jurídica.

Lamentó que hay una directiva que está siendo engañada por Isidro Chuc Sima, ya que sólo fungen como “espurio” y es un delito al firmar algún documento oficial y podría tener repercusiones legales por usurpación de funciones.

Precisó que por el simple hecho de que no tengan conocimiento de los términos legales no están exentos de sus irresponsabilidades, ya que no está en contra de la remoción, sino que se realice bajo los términos legales.

Recordó que ese reducido grupo de ejidatarios ha orillado a que se frene el desarrollo del ejido y citó como ejemplo que fueron los que no aprobaron el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y adicional en una ocasión han fungido como “espurios”, de tal forma fueron desalojados de las oficinas con el apoyo de la fuerza pública del estado.

De igual forma, dijo que por los problemas internos y por no poder registrar el acta de asamblea, se ha perdido un programa de desarrollo forestal sustentable para el bienestar que asciende por la cantidad de 3 millones 700 mil pesos.

Y es que la directiva ejidal “espuria” o “ilegal” la encabeza Carlos Daniel Cauich Cohuo, presidente; Yasuri Olivia Chan Dzul, secretaria, y Jorge Manrique Poot Dzib, tesorero. Además del presidente del consejo de vigilancia, Nelson Maglah Balam. (Con información de Raúl Balam)