Permanece servicio para acopiar pinos navideños que faltan en Cancún

Servicios de acopio de pinos navideños permanecen abiertos en este inicio de marzo, para evitar que árboles de Navidad que no se entregaron en el primer bimestre del 2024 generen nuevos basureros clandestinos.

Tania Fernández Moreno, directora general de Ecología de Benito Juárez, comentó que tras recolectar más de dos mil 800 árboles en el tiempo que duró la campaña de acopio, todavía hay ciudadanos que conservaron sus pinos.

Los sitios en Cancún, identificados con una lona con el nombre de la campaña, ya no reciben más árboles, aunque sí hay sitios donde las autoridades solicitan a los ciudadanos poner los árboles.

“Les pedimos por favor a todos los ciudadanos que no lograron llevar sus pinos, que se pongan en contacto con Reporta y Aporta para que no los pongan en un sitio donde no es el correcto. Si ya no están las lonas en los puntos es porque ahora ya no son puntos de acopio”, exhortó.