Al día dan cinco permisos de conducir a adolescentes en Cancún

Eva Murillo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Rodrigo tiene 19 años pero maneja desde los 16, la necesidad lo hizo ponerse detrás del volante con el aval de sus padres, pues ellos no podían llevarlo a la escuela; sin embargo, nunca tuvo el permiso que expide Tránsito municipal para los conductores menores de edad y ahora tampoco tiene licencia de manejo.

Muchos de sus amigos están en la misma situación, van al mando de un vehículo desde hace años sin siquiera haber tomado clases de manejo y tener licencia, aseguró. Él no pagó los servicios de una escuela de manejo, lo que sabe lo aprendió tras un par de días de enseñanza de su papá y luego lo perfeccionó en el camino, cuando a escondidas de su mamá tomó el auto.

También te puede interesar: Alrededor de 97 mil menores de edad intentaron entrar a antros

“Mis papás estaban de acuerdo en que manejara, porque a mi mamá no le daba tiempo de llevarme a la escuela que estaba lejos, así empecé a manejar, por necesidad de irme solo a la escuela”, recordó.

Según la Dirección de Tránsito Municipal, expiden de cuatro a cinco permisos de manejo a menores de edad por día, que tienen vigencia de 30 a 180 días, antes deben aprobar el examen de conducción de autos que les aplican.

El examen es teórico y práctico, además de pruebas médicas y de la vista, pero Rodrigo jamás ha sido sometido a esas evaluaciones, y reconoció que no sabe el día que va a presentarlas, pues a pesar de que considera necesario tener la licencia de manejo, la flojera y falta de tiempo no le permiten ir a tramitarla.

“Hasta ahora no me han detenido por cometer una falta o por algún accidente, trato de tener precaución al manejar para que eso no suceda, porque podrían ver que no tengo licencia, antes me preocupaba más porque era menor de edad, ahora ya soy mayor y no es tanta mi preocupación”, explicó.

Las únicas veces que ha estado bajo la mirada de agentes viales es en los operativos por alcoholimetría, pero para fortuna de él no le han pedido que muestre sus documentos. El costo de un permiso de manejo para menores va de los 106 pesos con duración de tres días hasta los 320 pesos por 90 días, el tiempo máximo de vigencia es de medio año.