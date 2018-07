Lo matan dentro de su auto, en Paseos del Mar

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ejecutan a una persona en la Región 251 de Cancún, en el fraccionamiento Paseos del Mar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas de este jueves y tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de seguridad y paramédicos se dieron cita en el lugar.

También te puede interesar: Balean a dos personas en Playa Tortugas

La zona se encuentra acordonada para la investigación pertinente, que lleve hasta los responsables del hecho.

El ejecutado se encuentra al interior de un vehículo color rojo y con placas de Yucatán.

Rafaguean a dos personas en la Región 243

Alrededor de las 19 horas, vecinos de la Región 243 reportaron detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, el incidente en la colonia irregular La Morena, dejó al menos dos personas lesionadas.

Uno de los lesionados fue trasladado al Hospital General.

En otros hechos

Una hora antes, dos personas fueron lesionadas por arma de fuego en Playa Tortugas en el municipio de Benito Juárez, paramédicos de las ambulancias Life y Cruz Roja atendieron a estas personas quienes ya fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 4.5 de la zona hotelera de Cancún, comerciante de la zona mencionaron que estos hechos afectarán, sin embargo, pese a los hechos, hubo quienes decidieron quedarse a disfrutar de la tarde. El lugar se encuentra acordonado. Testigos mencionaron que hubo varias detonaciones por lo que se encuentran casquillos en la arena.

Por la mañana, en pleno centro de la ciudad dos sujetos armados atacaron al chofer de un automóvil que circulaba sobre la concurrida avenida Bonampak, con la intención de ejecutarlo, lo cual no consiguieron; más tarde se supo que al hospital General arribó un hombre herido por arma de fuego, quien podría tratarse del acompañante del hombre baleado.

Tras el ataque armado fueron detenidos dos hombres que podrían estar relacionados con el hecho, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPYT)

De acuerdo con testigos, todo empezó a raíz de una riña entre vendedores ambulantes.