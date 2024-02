Personal de vectores de Cozumel necesita tres vehículos más

Pese a los esfuerzos recientes que ha hecho el Gobierno del Estado para dotar de vehículos al área de vectores en la isla Cozumel, aún es necesario duplicar el parque vehicular para atender los trabajos de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos.

De acuerdo con información proporcionada por Hugo Alberto Pérez Rosas, coordinador de esa dependencia de salud estatal en Cozumel, son necesarios al menos otros tres vehículos para poder cubrir sin complicaciones la mancha urbana, como mínimo.

Pérez Rosas indicó que en este momento se están visitando las viviendas en diferentes colonias, como parte de las acciones para la promoción de la prevención. En lo que va del año 2024 no se les han informado sobre casos de dengue, al menos de manera oficial, aunque aclaró que su área no maneja esas estadísticas que está en manos de la Jurisdicción Sanitaria número 2. Lo que sí sabe es de 18 casos probables, no confirmados de esta enfermedad.

A finales de septiembre de 2023, el Gobierno del Estado de Quintana Roo entregó un paquete de 49 vehículos tipo Pickups bajo el esquema de arrendamiento, de los cuales tres se destinaron a Cozumel.

De acuerdo con el jefe de vectores, se trabaja y da servicios con estas camionetas, pero se requieren tres más para poder utilizar las seis máquinas nebulizadoras que se tienen para hacer los trabajos de nebulización para combatir los criaderos de moscos, principalmente de la especie Aedes aegypti, responsable de transmitir enfermedades como el zika, dengue y chikungunya.

Hugo Pérez mencionó que en ocasiones el ayuntamiento apoya con vehículos y personal, pero esto no es permanente. En cuanto al número de casos confirmados de dengue, dijo no contar con esa información y que tiene datos que muchos de los casos positivos no llegan a las estadísticas de las autoridades de salud, esto debido a que los pacientes buscan atenderse en clínicas o consultorios médicos particulares que si confirman que el paciente dio positivo, no se informa a los Servicios Estatales de Salud (SESA).

El pasado 12 de enero, la dirección de Comunicación Social del Gobierno Municipal emitió un comunicado en el que presume de un trabajo coordinado con la SESA, a través del departamento de vectores en la limpieza de patios, azoteas, control larvario, nebulización y la termonebulización en el municipio.

El boletín cita a la alcaldesa Juanita Obdulia Alonso Marrufo al mencionar que no se registró ningún caso de dengue en los primeros diez días del 2024 en la semana epidemiológica 01. Sin embargo, no habla de cuántos casos se registraron en el 2023.