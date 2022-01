Personal médico del IMSS se contagia de Covid-19

Hasta 14 personas integrantes de la plantilla de personal sanitario y del área administrativa de la clínica del IMSS en Cozumel, ha dado positivo en SARS-CoV-2, según filtraciones por parte del personal que ahí labora.

Justo el 6 de enero, fecha en el que se celebra el Día Nacional de la Enfermera y Enfermero, personal del Hospital General de Subzona Medicina Familiar Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), filtró que un gran parte de los galenos y enfermeros se han contagiado de Covid.

Buscando ampliar esta información se intentó hacer contacto con el director del IMSS. Por desgracia el personal de seguridad no permitió el acceso al edifico que en su costado hacían fila derechohabientes para someterse a una prueba.

No hay control en realización de pruebas PCR de Covid-19

Mientras, a las fueras del nosocomio los derecho habientes de esta institución médica esperan por horas para someterse a una prueba de PCR ante la posibilidad de haber contraído el virus y lo hacen entre personas que podrán dar positivo y otras que no han sido contagiadas aún.

En la espera había personas que se notaban visiblemente enfermas junto a otras que no lo estaban. Carlos “N"” trabajador de un club de playa comentó que su empleadores le solicitaron se hiciera la prueba para confirmar que es negativo al contagio, esto luego de que unos de sus compañeros diera positivo. "Si no estoy enfermo, aquí me voy a contagiar… estamos todos revueltos", se lamentó.

Personas esperando a las afueras del IMSS para someterse a una prueba PCR. (Foto: Gustavo Villegas)

Por su parte el ayuntamiento anuncia que está acondicionando un modulo móvil para aplicar pruebas a bajo costo y atender la demanda de la población. Juan Carlos Góngora Aké, regidor presidente de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, aseguró que si bien los casos de contagios se han disparado, la ocupación hospitalaria es muy baja.

También te puede interesar:

Protégete del Ómicron: Nuevo videojuego como regalo de Día de Reyes

Violencia familiar, primer escalón hacia el feminicidio

Laura Fernández va por la candidatura a la gubernatura