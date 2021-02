Personal sanitario prepara manifestación contra la SESA en Felipe Carrillo Puerto

Trabajadores del área de vectores de Felipe Carrillo Puerto preparan una manifestación contra la Secretaría de Salud (Sesa) ante la falta de dotación de recursos y materiales para su operación.

Los inconformes quienes pidieron el anonimato por miedo a represalias, expusieron que van a cumplir dos meses desde que inició el año 2021, en el cual no se les ha dotado de todo lo correspondiente para desarrollar su trabajo de termonebulización, verificaciones, eliminación de criaderos, entre otras.

Externaron que ante la problemática no pueden mover sus nueve unidades que están a su disposición, además de no poder utilizar sus máquinas, cada año se realiza una programación de las actividades, donde se contempla la estrategia de trabajo, asimismo del estimado de recurso que se requiere.

Aludieron que ante la situación en la que están, no han podido visitar las comunidades, inclusive hacer los recorridos en las colonias, para el desarrollo de sus diligencias, a pesar de que se ha estado solicitando lo que se corresponde, les han hecho caso omiso y los han dejado por su lado.

Asimismo, de no recibir alguna respuesta en los próximos días, estarán manifestándose contra las autoridades estatales por la poca atención del sector, sobre todo porque se encuentran en una temporada con la presencia de lluvias y pone en riesgo la proliferación de moscos transmisores de Dengue, Zika y Chikungunya.

Mario Ponce Solís jefe del área de vectores en el municipio, expresó que los trabajadores están en todo su derecho de exigir material e insumos de trabajo, en lo que le compete como encargado del programa, sigue gestionando y solicitando mediante oficio el recurso para poder operar, aunque, no especificó de cuánto.

Se intentó entrevistar a Dennise Soto Martínez, jefa de la Jurisdicción Sanitaría Número Tres en Carrillo, para conocer alguna versión de ella, conforme a la situación que se anuncia dentro del área sin embargo, no fue posible, no respondió las llamadas telefónicas y no se le encontró en su oficina.

