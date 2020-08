Resulta lamentablemente cierto mencionar las severas cifras negativas arrojadas en la mayor parte de países en donde se ha padecido la pandemia, pero recordemos que antes de esto la economía ya marchaba mal y los resultados hasta este momento solo se han traducido en más pobres, cerca de 18 millones de desempleados y 900 mil empresas que han cerrado, lo que quiere decir que no se pronostica un mejor panorama en cuanto a la economía pero si en un drástico aumento de mexicanos que caerán en extrema pobreza porque ni siquiera todos los ingresos que percibe bastan para satisfacer al menos sus necesidades alimentarias.

Es por ello que mencionan que la cifra aumentará de 60 a 70 millones de más pobres que no les alcanzará ni para comprar la canasta básica.

Eran 30 millones de pobres en México cuando estaba el señor Peña Nieto pero ahora vaya que si estamos viendo incrementos en el presente gobierno sobre todo si hablamos de pobres y así mismo de ignorantes que no entienden que cada vez más vamos de mal en peor.

La Coneval estima que habrá 70 millones de mexicanos podres debido a la crisis económica.

Qué es lo que tiene que pasar para que más del 70% de la población mexicana que se encuentra en una total pobreza y no tiene posibilidades de encontrar un trabajo pueda generar ingresos para poder comprar los productos de la canasta básica.

Y así mismo las exportaciones están en su peor momento debido al impacto de las medidas de contingencia sanitaria, con lo cual se registró que se desplomara 41% el comercio exterior.

¿Qué es la pobreza?

La pobreza es la carencia de insumos y condiciones para cubrir las propias necesidades básicas (físicas y psíquicas) de manera digna y satisfactoria. Así, se trata de mucho más que simplemente la falta de dinero o bienes, si bien suele emplearse el término “pobre” para indicar la carestía económica o para referir a las clases más débiles en la estructura social.

Los índices de pobreza son reflejo de las capacidades de desarrollo de un país, y suelen medirse a través de una serie compleja de indicadores que incluyen el desempleo, la alimentación, la vivienda propia, y el acceso a los servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable o la electricidad

Y siguen los aumentos en México, pero ahora en la inseguridad

Qué pasa o dónde está el grupo de gentes que están encargadas de brindar la seguridad y la integridad al pueblo de México, ya que lo único que si vemos es que hay más muertos en la actualidad que los que hubo durante la Revolución Mexicana.

De acuerdo a informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que administra el gobierno federal, de diciembre de 2018 a mayo de 2020, del actual sexenio, fueron asesinadas 53 mil 628 personas en México, lo que dignifica un promedio de 98 homicidios por día.

Y con todo esto seguimos viendo como la incapacidad y la actitud sin razón de los que siguen viviendo en un surrealismo donde la mentira es el padre nuestro de todos los días y luego entonces, no podemos comprender la falta de capacidad así como la incapacidad que existe con todos los paisanos que quieren seguir viviendo en un mundo de fantasía porque siguen aceptando las terribles mentiras que ya son cotidianas a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana.

Sería importante hacer una evaluación de dos puntos, primero el mito del avión presidencial que no se puede rifar y no se puede vender hasta que se acabe de pagar.

De último momento se ha dado a conocer que el avión no será rifado, bueno sí, pero no, ya que ahora lo que pretenden rifar es el valor del avalúo del avión.

Será verdad lo que dicen que no lo quieren rematar o será que ya se dieron cuenta que no lo pueden vender.

Parece que finalmente alguien le explico y le tardó 2 años el poder entender el escenario, es así que comprobamos que no tiene la suficiente capacidad de reflexión ni de sentido común y para muestra basta un botón y nosotros ya llevamos una camisa entera.

El segundo el mito de Pemex donde se habla de corrupción pero en ningún momento se ha hablado del daño que se hizo el 5 de febrero de 1996, al haber sido secuestrados los 51 pozos petroleros en seis municipios de la entidad por un terrorista llamado Manuel Andrés López Obrador, donde hubo explosiones y murieron varios obreros de Pemex, así es que si sumamos el número de muertos, el número de desaparecidos y el número de secuestrados el índice delictivo fue en aumento y ahora pretenden con una amnistía perdonar a cientos de delincuentes que son secuestradores, violadores y asesinos.

Recordemos cuales son las Leyes de Reforma

*La separación entre la Iglesia y el Estado.

*La nacionalización de los bienes del clero.

*La extinción de las corporaciones eclesiásticas.

*Secularización de los cementerios y fiestas públicas.

*Promulgación de la libertad de culto.

Cabe mencionar que hasta la fecha estas leyes siguen vigentes y así mismo cabe mencionar que el actual gobierno utiliza continuamente la imagen de Juárez pero seguramente ninguno de los miembros de su gabinete conoce las Leyes de Reforma, las cuales están basadas en su célebre frase donde menciona que “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, y por ello es de vital importancia que ya que están explotando la imagen de Juárez pues que conozcan para que respeten las reformas de Juárez, respeten la Constitución y respeten a los ciudadanos porque el pueblo es el que manda y a todos los gobernadores, presidentes municipales, secretarios de estado y al gabinete que no se les olvide que son empleados y servidores del pueblo.

México parece tener un gobierno incompetente

Es muy importante que concienticemos la situación en la que estamos ya que el presidente no ha hecho más que ensalzar su orgullo y sus verbenas sin sentido, el país no ha funcionado y no hay un presidente en funciones, lo que si hay es un locutor que se dedica a dar “mañaneras” y también porque el señor si ha tenido la habilidad de destruir a la izquierda en México, acabó con el PRD, traicionó al PRI y porque ahora cuenta con muchas gentes impreparadas que están fungiendo como diputados y senadores, hecho este último que ha acabado con la imagen de la Cámara de Diputados y Senadores, ya que estos señores están para representar al pueblo, no para cumplir los caprichos del presidente.

No debemos olvidar que ha insultado al Ejército, ha insultado a los empresarios, se ha burlado de las mujeres, no ha hecho nada por dar el tratamiento a niños que padecen el triste escenario del cáncer, es momento de recordar que en la historia del mundo ha habido siempre tres tipos de gentes, “los que no saben qué pasa”, “los que no entienden cómo pasan las cosas” y el tercero es “los que hacen que las cosa pasen”.

No es necesario aclarar en qué grupo está este señor y sus compinches, el pronóstico “A” es que México está ya retrasado como si estuviéramos en 1989, las importaciones no funcionan, las exportaciones menos, no hay seguridad para el inversionista extranjero y menos para el inversionista, el ejecutivo y todo el grupo de gentes productivas que hemos venido trabajando por cinco o seis generaciones para engrandecer el respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada, a las reglas que se establecen en el mundo comercial para poder dar la seguridad y las garantías que necesita la iniciativa privada mundial para poder invertir, un Producto Interno Bruto que va a sobrepasar 20 puntos menos, cerca de 70 millones de mexicanos que no tienen que comer, más de 900 mil empresas que han cerrado y por cierto aquí la realidad es que el gobierno debe de ser un factor de estabilidad, de seguridad y que brinde las garantías necesarias que es lo que dan las bases para un desarrollo sustentable.

Hasta ahora solo se han visto traiciones y obstrucción de la justicia

No entendemos cómo este ser que pertenece a las “huestes destructivas” haya logrado engañar a todos los mexicanos, nunca se había visto en la historia de este país a un personaje, que se equipara al de Santa Ana, porque el señor sistemáticamente ha estado traicionando a las instituciones, a los Tres Poderes de la Unión, ha obstruido la justicia, como en el caso de haber liberado al “Chapito”, y, ha dado amnistía a una bola de ladrones y de secuestradores, que por cierto algunos son miembros de su gabinete y de su Cámara de Diputados, y, los diputados han olvidado que ellos están para representar al pueblo no al presidente del país, por lo tanto y luego entonces, ha llegado la hora y el momento de que a través de las nuevas votaciones que están cada vez más próximas, para que se tomen las medidas necesarias para detener la fórmula sistemática que este ser maligno y sus compinches han desatado, eso lo podemos ver en que ya han salido del país más de 20 billones de dólares, más de 4 mil familias han abandonado a la República Mexicana en busca de países donde son bienvenidos porque son gentes productivas, educadas, capacitadas, gente muy valiosa para cualquier país y aquí la situación se parece cada vez más a la patética y miserable historia de Venezuela que emulando a un hombre constructivo y positivo como fue Simón Bolívar, han engañado al pueblo venezolano y han destruido a ese hermoso país que era una de las áreas más productivas de Latinoamérica.

Cuba es otro claro ejemplo de donde no hay esperanza, donde no hay posibilidades de una educación, no hay medicinas, no hay transportes y no hay gasolina, ahora seguimos viendo como los mexicanos se están convirtiendo en una bola de “borregos mandilones” ya que no han tenido los “cojones” para iniciar las acciones necesarias para destituir a estos traidores.

Es momento que México despierte, el nivel de promesas que ha hecho no tiene como poder cumplirlas y eso lo vemos al haber destruido 900 mil empresas con lo cual no va haber impuestos, la función de un buen gobierno es apoyar al empresario ya que estos son los únicos que han generado, cuando se les da las circunstancias óptimas, la creación de empleos y la distribución de riqueza tanto para la población como para el gobierno que vive de los impuestos, así como y luego entonces, espero que les caiga el veinte a todos los lectores que nos hacen el favor de seguirnos para que iniciemos acciones dentro del Estado de Derecho ya que hasta el momento es inexistente y cuando las circunstancias lo permitan tomemos las medidas para cancelar toda la bola de trastornos que han causado estos imbéciles.

Muchos de estos personajes, si estuviéramos en la época de Juárez, ya hubieran sido fusilados por traición a la patria, porque el castigo es la pena de muerte, ¡Muerte a los usurpadores!

La cifra de contagios es ya de más de 19 millones a nivel mundial

Según la Universidad Johns Hopkins, en el mundo hay 19 millones 7 mil 938 casos de coronavirus; las muertes subieron a 713 mil 406.

La realidad es que en México son ya 469,407 los contagiados por Covid-19 y ya estamos cerca de llegar a las 100 mil muertes, aun cuando el gobierno tenga otros datos.

En total, Estados Unidos registra casi 160 mil muertes desde el comienzo de la pandemia y más de 4.87 millones de casos confirmados.

Según este señor, con sus “estampitas” y “amuletos” así como las mentirotas de su secretario de salud y su subsecretario, quienes dijeron que ya estaba controlada la situación por Covid-19, pero ahora sería bueno saber cuántos, de los 50 mil muertos que van hasta el momento, votaron por Morena?

Por considerar de importancia dar a conocer esta información es que a continuación reproducimos el texto de un video que circula en las redes sociales, de lo sucedido el viernes 7 de agosto de 2020 en la población de Vícam, Sonora, donde estuvo presente el presidente de México, pero donde no tuvo el tiempo y quizá ni las ganas de saludar y escuchar a quienes votaron por él, creyeron en él y lo estuvieron esperando para verlo, pero con este suceso parece que ya muchos cambiaron de opinión con respecto al señor presidente.

“Gritan marica, cobarde a AMLO, salió por la puerta de atrás”

“Muy bien continuamos desde el 60 Batallón y en este momento está saliendo el presidente de la República, salió por atrás como se había especulado, va en este momento, acaba de salir, la gente se quedó esperándolo, los dejó plantados, algo inédito era lo que se hablaba entre los periodistas y reporteros del municipio de Cajeme quienes no pudimos entrar a la “mañanera” que el presidente de la República siempre daba la cara, siempre se acercaba a la ciudadanía, en ese momento en Cajeme no fue así, decidió salir por la puerta de atrás, no recibió a los cientos de manifestantes que se encuentran por fuera del 60 Batallón de Infantería buscando pues un acercamiento con él y escuchemos los reclamos de la ciudadanía por la falta de acercamiento con el presidente de la república, quienes no fueron recibidos, allá siguen viendo un vehículo, lo están golpeando, está muy enojada la gente en el municipio de Cajeme por no ser recibidos, allá va, fue la camioneta del alcalde a la que le golpearon pero el presidente de la república salió por la puerta de atrás no se acercó, no tuvo acercamiento con la ciudadanía que lo estuvo esperando aquí afuera, escuchemos el reclamo:

“Como quieren los que votaron por él, lo pusieron a él y miren como trata así al pueblo”.

“Pu… ma… toda la pin… mañana esperándolo para que se fuera, qué vuelva a pedir el voto para volverlo a poner, viejo perro, presidente estamos sin desayunar en el solazo y ni así lo agradece viejo”.

“Presidente huyendo por la puerta de atrás” “como todo lo que es”.

“Por la puerta de atrás salió como los cobardes”.

“Como todos los cobardes, como todo lo que es”.

“Aquí nos dejó, nos plantó”.

“Votaron por él, votaron, el pueblo lo puso”.

“Y así está la ciudadanía muy enojada por este actuar del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien los dejó esperando, allá van, ahí va la avanzada, van pasando, van de regreso hacia Ciudad Obregón, se menciona que va a pasar por el Valle del Yaqui ya que los miembros de la Tribu Yaqui mantienen bloqueada la carretera, largas filas son las que se están generando en este momento en la carretera internacional número 15 por parte de los miembros de la Tribu Yaqui, quienes también quieren ser recibidos por el presidente de la República, se va a reunir con un grupo de miembros de la Tribu Yaqui en la guardia tradicional de Vícam pueblo, pero es Vícam la estación que se quiere reunir con él y mantiene las vías terrestres cerradas, pasará el presidente de la república, según lo que se dice, por el Valle del Yaqui sitio por el cual llegará a Vícam Pueblo”.

“Esto es lo que está sucediendo desde el 60 Batallón de Infantería donde hace unos momentos como les menciono el presidente de la república salió por la puerta de atrás sin recibir a las personas que los estaban esperando a quienes lo querían saludar o hacerle saber algún reclamo, son cientos de personas los que estaban aquí, manifestantes en contra y a favor del presidente de la república.

Todos los detalles, todo lo que está aconteciendo se los estaremos informando, el equipo se traslada también en este momento a Vícam pueblo al evento que tendrá el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y señalar que también estaremos informando sobre el bloqueo carretero que se está realizando por parte de la Tribu Yaqui, molestos la tribu Yaqui deciden bloquear de nueva cuenta desde antier la carretera internacional y ayer cierran las vías del ferrocarril con un montón de tierra para evitar el paso del tren, esto ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal.

Esto es lo que sucedió el día de hoy por la mañana aquí en el 60 Batallón de Infantería donde pues estuvo el presidente de la república, se realizó la tradicional, la unión de seguridad, donde pues a Sonora no le fue nada bien con los datos estadísticos que se presentaron posteriormente en la tradicional “mañanera”.

Muy bien pues hasta aquí vamos a dejar esta transmisión, esto es lo que sucedió, lo invitamos a que este al pendiente de nuestras redes sociales donde le estaremos informando sobre todo lo que acontezca el día de hoy en Cajeme y Guaymas sobre la visita del presidente de la República.

Es importante que todos los que tienen sueños de opio de lanzarse como candidatos a gobernadores por el partido de la desesperanza que vayan poniendo sus trapitos a remojar ya que con tantos resultados negativos que ha venido teniendo este partido, como este donde el señor se rajó en una reunión que tenía haya en Sonora y dejó a la gente votada por lo que le gritaron maricón, desgraciado, pu… le gritaban, todo porque no da la cara el presidente, porque dejó a la gente esperando y porque salió huyendo por una puerta trasera.

Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, por eso es que esperamos que algún día llegue la tuya para que se le haga justicia a la patria y si es cuando te entierren pues que te pongan boca abajo por si te quieres salir, te vayas más para abajo, ¡cobarde!…

“Carta dirigida al presidente de Morena (deje de decir tantas idioteces) Carlos Alazraki”

“Le pido no diga que a la oposición no le interesa la salud. Sobre todo cuando ustedes han manejado la salud con las patas”.

“Prólogo 1.- Aunque el gobierno federal diga que llevamos 49 mil muertes, la verdad es que estamos a punto de llegar a las 100 mil muertes producidas por el Covid-19”.

“Estas muertes nos colocan en el inalcanzable 2o. lugar ¡Mundial!”.

“Prólogo 2.- El médico irresponsable….”.

“López-Gatell”.

“Sr. Ramírez: La semana pasada se atrevió a declarar la idiotez más grande que he oído en el mes de Julio”.

“Se atrevió a defender lo indefendible”.

“Se atrevió a defender al doctor más inepto que tenemos en este país”.

“Se atrevió a defender nada más ni nada menos que al mediocre doctor López-Gatell”.

“Y para nuestros lectores que no se enteraron de sus declaraciones, les diré en un pequeño resumen lo que este señor Ramírez dijo:”.

“Todo comenzó cuando 9 gobernadores y el Pdte. Municipal de Huixquilucan, Lic. Enrique Vargas, se expresaron en conjunto por la renuncia y/o despido del Inservible Dr. López-Gatel”.

“En ese momento, el presidente interino de Morena —el referido Sr. Ramírez— salió a la defensa del inservible doctor”.

“Estas fueron palabras más palabras menos lo que dijo el susodicho Sr. Ramírez:”.

“PRIMERA IDIOTEZ:”.

““Expresamos nuestro respaldo al doctor López Gatell, pues en el manejo de la crisis sanitaria, su liderazgo ha sido vital para nuestro país trabajando de manera CONTUNDENTE, SATISFACTORIA Y EJEMPLAR”.

“SEGUNDA IDIOTEZ:”.

““Nos queda claro, que a la oposición no le interesa ni la salud, ni la vida de las y los mexicanos”.

“TERCERA IDIOTEZ:”.

““Al PAN, PRD y MOVIMIENTO CIUDADANO, les mueve la ambición partidista y electoral”.

CUARTA Y ULTIMA IDIOTEZ:”.

““El subsecretario y su equipito, han enfrentado de manera congruente y satisfactoria, la crisis sanitaria”.

“Sr. Ramírez:”.

“Ya entendió, ¿verdad?”.

“Yo le voy a refutar con HECHOS y muy pocas palabras el porqué de sus idioteces:”.

“En primer lugar, el comportamiento ejemplar de su doctorcito nos ha llevado al tercer lugar de muertes en el mundo”.

“Y por si no sabía, ¡¡¡EL 25% DEL TOTAL DE LAS MUERTES EN LATINOAMERICA!!!”.

“Y todo por SU NECEDAD de no realizar pruebas ni fomentar el uso de los cubrebocas”.

“Sr. Ramírez:”.

“No sé dónde le ve lo ejemplar”.

“En segundo lugar le pido no sea cínico y diga que a los partidos de oposición no les interesa la salud de los y las mexicanas. Sobre todo, cuando en este sexenio ustedes han manejado la salud con las patas”.

“Ahora, hablemos de congruencia:”.

“Sr. Ramírez:”.

“¿Usted llama congruencia a un doctor mentiroso e inepto y que por SU culpa, hayan fallecido más de CIEN MIL MEXICANOS en la mayoría gente humilde que no encontró respuesta en ningún centro hospitalario público?”.

“¿De verdad Sr. Ramírez, se le hace congruente que este Dr. siga manejando la pandemia a pesar de esas más de 100 mil muertes?”.

“Sr. Ramírez:”.

“Le expongo mi punto de vista:”.

“Usted no es un político serio”.

“Usted es un dirigente IDÉNTICO como cuando el viejo PRI nos gobernaba”.

“Su partido es igual de corrupto que el PRI”.

“Su partido es una PÉSIMA COPIA DE ESE PRI”.

“Porque -por lo menos- a diferencia de ustedes, el PRI sí sabía gobernar”.

“Y usted Sr. Ramírez al igual que el Dr. López son simplemente unos SERVILES de su presidente”.

“Y también….”.

“Igualito al PRI”.

“Y por último Sr. Ramírez:”.

“Me da mucha rabia que el pueblo más marginado de México, les siga creyendo a pesar de sus engaños y mentiras”.

“¡Qué asco!”.

“Como asqueroso es que nuestro presidente defienda a un SUPERINEPTO como López Gatell.

Por eso, estamos como estamos….“.

“eluniversal@alazraki.com.m”

