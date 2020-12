Personalidades en Política 

Por M.A.G. JOSE ANTONIO O’FARRILL AVILA

En esta ocasión hablaremos de la electricidad, algo de lo cual todos deberíamos saber cuánto cuesta, esto es porque los países más caros en cuanto al pago por la electricidad son Corea del Norte y México, algo que crea una situación en desventaja debido a que todo lo que es la producción de maquinaria, que es la que produce los bienes, trabaja con electricidad entonces esto se vuelve una situación que no es aceptable y con la idea de seguir utilizando productos de combustibles fósiles el costo de la electricidad se eleva, por lo que siendo el segundo país más caro, crea un alto costo directo para las empresas, lo que es un grave error en México y porque sigue insistiendo uno de los grandes dinosaurios del país, el señor Bartlett junto con los asesores traidores del señor presidente quienes no entienden que lo más importante para el crecimiento de un país es tener energía barata ya que de esa manera la producción de diversos productos es mucho más barata.

Consumo por energía consumida:

Consumo básico: $0.853 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora.

Consumo intermedio: $1.031 por cada uno de los siguientes 65 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $3.018 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

Mínimo mensual: El equivalente a 25 kilowatts-hora.

Esto es una aberración el que México y Corea sean los países que tienen la luz más cara en el planeta, no es aceptable, esto es un grave error que están cometiendo los que están ahora.

Dime con quién andas, y te diré quién eres

Acaba de publicar un diario una nota que habla de la prima del señor López, de quien se dice ha recibido contratos millonarios de Pemex así como varias cosas más, se habla de más de 365 millones de pesos y al parecer muchos de sus parientes también tienen inversiones, concesiones y licitaciones varias que han logrado a su favor, los familiares de este señor.

Esto una vez más demuestra que este señor tiene una mente bipolar porque dice una cosa y hace otra, ya que estamos viendo los favores que les otorgan a sus amigos, a sus compadres, a sus parientes, a sus primos y a sus hermanos.

Todo esto se convierte en una competencia desleal con respecto a los empresarios mexicanos por lo que ya no debemos quedarnos callados, no debemos aceptar que se sigan dando este tipo de acciones ya que es una completa falacia llena de engaños, de mentiras y con acciones que van totalmente en contra de lo que él dijo durante su campaña, ahora “humildemente” dice que un país no puede crecer si no tiene el apoyo de los empresarios, pero lo mismo dicen los empresarios ya que desde que llegó a la presidencia solo ha estado insultando al sector empresarial, lo ha estado agrediendo y mucho más ahora que casi les ha declarado la guerra con un terrorismo fiscal.

Esto demuestra el egocentrismo que tiene y eso lo vemos con el alto costo que tienen “las mañaneras” ya que se dice tienen un costo de 130 millones por día, lo que significan 700 millones de pesos semanalmente, con este tipo de gastos no se puede resolver nada, ni a corto, ni a largo plazo.

“El presidente López Obrador ha insistido que ya no existen los amiguismos, que ya no existe el tráfico de influencias, que la corrupción ha sido desterrada y ha sido particularmente enfático al decir que su familia no puede beneficiarse de contratos con el gobierno, la realidad es otra, hoy en Latinus le revelamos que su prima hermana tiene contratos millonarios con Pemex, investigaciones de Mario Gutiérrez Vega.”

“"No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus 'recomendados'”.

“"Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia””.

Negocios en familia por Mario Gutiérrez Vega

“Litoral Laboratorios Industriales propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán participa en contratos por más de 365 millones de pesos entregados por el gobierno que encabeza su primo hermano el presidente Andrés Manuel López Obrador.”

“De acuerdo con información oficial obtenida vía Transparencia en 2020, Litoral Laboratorios Industriales ganó en compañía de otras empresas tres contratos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en procesos que ocurren dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción”.

“Los tres contratos suman 133 millones de pesos, además la prima hermana del presidente ya había ganado el año pasado una propuesta conjunta con Marinsa de México para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la Península de Yucatán, el contrato por 231 millones de pesos está vigente hasta diciembre de 2022”.

“Para muchos especialistas Marinsa de México es la nueva Oceanografía pues los últimos dos años pasó de ofrecer servicios de transporte marítimo y perforación a rentar plataforma petrolera de Pemex y ganar contratos que suman más de 5 mil millones de pesos”.

“En diciembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó una plataforma petrolera operada por Marinsa, además de los contratos con Pemex la prima hermana del presidente ha recibido adjudicaciones directas de menor monto, sin concurso ni licitación del Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste”.

“En la última década la empresa de la prima hermana del presidente ubicada en Campeche y dedicada al análisis químico y al estudio de aguas e hidrocarburos ha brindado servicios al gobierno federal y a los estados de Tabasco y Campeche.”

“En la administración de Enrique Peña Nieto recibió al menos 25 adjudicaciones, sin embargo los contratos en el sexenio de Peña Nieto no se dieron con la frecuencia, con los montos que se registran hoy en los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de hecho, de acuerdo con información de CompraNet y del Portal Investigaciones de Transparencia el último contrato entregado por Pemex el sexenio pasado a la prima hermana del presidente fue en septiembre de 2014”.

“Litoral Laboratorios Industriales fue creada en Campeche en 2006 con Escritura Pública 142, se encuentra en el Registro Público de la Propiedad de Ciudad del Carmen bajo el folio mercantil 8469*3 y desde su creación Felipa Guadalupe Obrador Olán es además su apoderada y representante legal”.

“Ella es hija de Esteban Ramón Obrador González, hermano de la mamá del presidente López Obrador, doña Manuelita Obrador González, en 2012 la prima hermana del presidente fue candidata a la presidencia municipal del Carmen, Campeche, por la coalición Morena formada por Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, la elección la ganó el priista Enrique Iván González”.

“Además de propietaria de Litoral Laboratorios Industriales, Felipe Guadalupe Obrador Olán, es administradora de la Cooperativa Chay Tyoxja El Dorado que opera los hoteles Winika Habitat y Winika Alterra, ubicados en dos privilegiadas zonas cercanas a las ruinas mayas de Palenque, en Chiapas”.

“El 19 de febrero de 2019 al arranque del sexenio, dos meses después del inicio oficial de las obras del Tren Maya, el ayuntamiento de Palenque autorizó a la prima hermana del presidente la modificación de uso de suelo de ambos predios rústicos para que puedan habitarse y ofreciesen ellos servicios de hospedaje. “Uno de los hoteles se llama Winika Alterra que está ubicado en un predio de 6 hectáreas donde hay 5 cabañas un restaurante y una alberca ecológica, el terreno es propiedad de su hija Helena Hernández Obrador y está en el kilómetro 4.5 de la carretera que va de Palenque a Ocosingo, el otro hotel es Winika Habitat a 7.5 kilómetros del centro de Palenque que ofrece servicios de hospedaje en una extensión de 32 hectáreas, en su página de internet este espacio se define como un desarrollo ecoturístico en medio de la selva chiapaneca”.

Loret de Mola

“Se han cumplido dos años de que López Obrador llegó la presidencia, no hace falta que yo diga nada, que lo diga él:”.

““Se va a acabar la corrupción” “Yo este le tengo confianza al Licenciado Bartlett” “No se está hablando mucho de Lozoya eh” “pañuelito blanco o hay corrupción arriba” “Video: Pío López Obrador: “Aquí te traigo 400””

David León: “Entonces… ¿se la voy a descontar?”

Pío López Obrador: “Si, te voy a debe 30 porque ya no me alcanzó”.

“Andrés Manuel López Obrador: “Hay pues notorias diferencias en aquellos casos que es corrupción”, en el de mi hermano son aportaciones para fortalecer el movimiento”.

““Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos” “no es de que hacen las cosas y yo no me entero” “al carajo la delincuencia” “fuchi” “guácala” “abrazos, no balazos” “ya no hay impunidad” “no hay torturas, no hay desapariciones” “no hay masacres” “ahí están las masacres, je, je, je”; “no se han detenido a capos, que no es esa nuestra función principal” “porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar si la encuentro a la señora””.

“En la detención del hijo de Guzmán Loera: “yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente” “no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene” “no quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio” “tan bien que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia” “yo creo que va a ser nada más este mes lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse eh, no pasa nada” “detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo” “no mentir, no robar, no traicionar eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus” “no pensamos que vaya a haber rebrotes” “ya se domó la pandemia, va bajando” “no fuimos rebasados” “o sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación” “me voy a poner un tapaboca saben cuándo, cuando no haya corrupción” “no me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo” “no es indispensable” “tenemos a toda la chombada, a toda la zopilotada, contando todos los fallecidos” “lo mejor es no enfermarnos” “de acuerdo a mis datos vamos muy bien, no hay técnicamente recesión” “estoy ahora trabajando sobre un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto que va a medir sí, crecimiento pero también bienestar” “La felicidad del pueblo” “la economía no se nos cayó” “si nos pegó más que en otros países” “caímos pero cayeron más otros” “creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba” “ya tenemos zapatos pues para que más” “dicen que son ocurrencias, nosotros no actuamos de esa manera no es un gobierno de ocurrencia” “no crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas, yo vengo aquí a hablarles” “yo me veo pequeño pero no estoy acomplejado” “había un avión presidencial, existe todavía pero está en venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo” “por el bien de todos primero los pobres” “tuvimos que optar entre inconvenientes: no inundar Villahermosa, se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres pero teníamos que tomar una decisión” “nunca perderé la comunicación con la gente” “no necesito estarle midiendo con manera presencial con la gente” “nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo y que se gana con eso” “o se está por la transformación o se está en contra de la transformación” “ pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación” “el presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno” “el presidente se entera de todo” “pues no sabía” “no tengo información” “no tengo elementos” “con Urzúa tuvimos diferencias, les hablaba yo del plan de desarrollo” “no reflejaba el cambio” “era como si lo hubiese hecho Carstens o Mead” “quise estar aquí para agradecerle a su gobierno y a usted presidente Trump por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos, se ha comportado hacia nosotros con gentileza” “yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro” “Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez” “se respetará la libertad de expresión” “no va a haber censura” “existe le prensa fifi” “la prensa conservadora” “es prensa vendida o alquilada” “el hampa del periodismo” “aparecen encuestas cuchareadas” “todos estos pasquines” “que son fulanos fifís, son “fantoches” “conservadores” “sabelotodo” “hipócritas” “doble cara” “racistas” “clasistas” “corruptos” “represores” “títeres” “peleles” “oportunistas” “callaron como momias” “alborotadores” “achuchones” “desquiciados” “están los medios muy lanzados en contra de nosotros” “soy el presidente más atacado en los últimos 100 años” “yo no odio pero no olvido” “dicen que el poder atonta a los inteligentes y que a los tontos los vuelve locos”.

“Sin filias, ni fobias, son sus propias palabras, soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinus”.

Segundo informe de gobierno, más y más de lo mismo

El análisis de su segundo informe de su segundo año de gobierno nos deja claro que esto es parte de la cuarta transa, del más grande engaño y traición hacia la democracia que haya existido en la historia de México.

Esto no es posible, es totalmente inadmisible y si es tal como ya está sucediendo, se están uniendo todos los partidos de la oposición quienes se están dando cuenta de todo lo negativo que está afectando al país, es pronosticable su derrota para las próximas elecciones, es necesario dar a conocer que si hemos dedicado tanto tiempo en aclarar las malas acciones que se han tomado y se han llevado a cabo, no es por hablar mal ni en contra de la persona que está actuando, más bien es para que reflexione y se dé cuenta que él piensa que está haciendo las cosas bien sin ser esto cierto, todo debido a que está mal asesorada y que ha sido influenciado negativamente, esto mismo que han vivido muchos países y que los ha llevado a tener resultados negativos, como muestra lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en Brasil, en Argentina y en Chile, donde este tipo de mentalidad ha acabado con la esperanza, con el futuro y con las oportunidades de obtener un mejor beneficio para todos esos países.

Hay que reconocer que gracias a las acciones y las estupideces que ha hecho este señor ha logrado aumentar, y en mucho, el número de pobres en la República Mexicana ya que ahora son 70 millones de mexicanos los que no tienen dinero ni para poder adquirir la canasta básica, esto si es uno de sus grandes logros que ha tenido este falso mesías.

Y así como a aumentado la cantidad de pobres pues ahora todos le debemos pedir que aumente la construcción de cárceles para poder meter a todos sus familiares y amigos que están actuando negativamente bajo la protección de la sombrilla morenista.

“Cuando la verdad llega, la mentira muere”, al responsable de todo lo negativo que esta sucediendo se le debe juzgar por traicionar a los mexicanos, principalmente a la juventud y también a las instituciones mexicanas, si hay algunos que usen barba pues que la pongan a remojar ya que no siempre se puede vivir de la mentira, tal como este pobre México lo ha visto en estos primeros 24 horribles meses.

Tenía razón en decir que quiere mucho a la gente que no tiene nada, “a los pobres” como dice él, los quiere tanto que ha decidido aumentarlos de 20 a 70 millones de pobres.

Ojala y Dios lo perdone ya que los humanos si perdonan pero nunca olvidan.

Los senadores reprochan a López Obrador que "viva en una burbuja alejado de la realidad"

Un grupo de senadores han reprochado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que “viva en una burbuja alejado de la realidad” después de que el mandatario presentara un informe sobre su segundo año de gobierno.

Para los senadores, que han dicho no haber visto señales de la “mejora y transformación que prometió”, el presidente “describe una realidad ajena a los ciudadanos” y presenta “frases en lugar de datos comprobables”.

“Expresó la realidad que el presidente quiere comunicarle al país, no la realidad que ocurre”, ha manifestado la senadora por Zacatecas Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así, ha señalado que “si no se pueden medir los datos no existen datos para saber si se está avanzando o retrocediendo”. “No puedes comparar peras con manzanas”, ha dicho, según informaciones del diario “El Universal”.

Jorge Carlos Ramírez Marín, ha aseverado que es “evidente” la intención y “el diseño del país que propone”. Sin embargo, ha matizado que “por desgracia para ellos y para el país, la confronta con la realidad es deficitaria”. “Son más las cosas que se han desaparecido o eliminado, que las nuevas creadas que estén funcionando. Se está abusando del capital del presidente”, ha añadido.

Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN) ha expresado que espera que López Obrador “se cuestione los aspectos mejorables de su administración con honestidad y haga autocritica”.

En este sentido, ha recalcado que López Obrador es el presidente que llegó al cargo con mayor expectativa, más incluso que Vicente Fox en el año 2000, pero ha lamentado que no haya logrado “ponerse a la altura”.

“El presidente está en una burbuja, la información que comparte de cómo él percibe su gobierno está muy alejada de la realidad. La realidad es que hay un fracaso completo en economía y empleo, ¿la gente tiene más dinero en el bolsillo? La respuesta es no”, ha manifestado.

Reflexión y decisión, ya hora de actuar

Y luego entonces, pues así están las cosas por lo que invitamos a todas las gentes que nos hacen el favor de leernos que por favor reflexionen sobre todo el mal que hemos estado viviendo para poder actual en el momento que venga el caso, de que se van a tener que revocar todas esas malas decisiones, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos donde un psicópata narcisista mitómano que sigue insistiendo en no tomar las acciones pertinentes para salir de la difícil situación que se está viviendo por no cuidarse de un virus, lo que les ha costado ya 280,090 americanos muertos y 14,457,984 de infectados, todo esto a causa de su actitud infantil y visceral.

Y tal como dice el dicho “después de una maldición, viene una bendición” esperamos ver que en corto tiempo Estados Unidos salga de esta difícil situación, ahora que contará con el personal y el equipo que ha elegido el señor Biden y la señora Harris, quienes iniciarán una reconversión para tomar el camino correcto encaminado a una prospera y larga relación con todos los países libres del planeta, como con China y con Rusia, así como también que las relaciones para con México, principalmente en el apoyo al combate del tan grande e ilegal tráfico de drogas que se les permitió a los Lords de lo ilícito, sean las mejores, pues después de todo lo que ha sucedido últimamente, ya que se va a venir una grave repercusión, ya que la autodeterminación de los pueblos es sagrada y él innombrable con sus acciones solo ha demostrado que es más republicano que mexicano.

Ver para creer y así poder vivir

México está en semáforo rojo y por ello se hace urgente contar con las vacunas que ya están listas para el combate al coronavirus, lamentablemente “se rumora” que estas nada más se van a repartir entre las gentes que votaron por Morena y que tienen que ser dos aplicaciones de la vacuna, entonces si compran 30 millones de vacunas eso solo serviría para 15 millones de gentes y los demás qué…

Es importante que digan la verdad de las cosas ya que una vez más están entusiasmando a la gente de que hay una “posible” solución contra la pandemia, pero “sus datos” no son creíbles ya que nosotros tenemos “otros datos”, aquí valdría la pena que checara primero “todos los datos”, para creer y confirmar que está bien informado a través de sus asesores ya que son los que tienen la responsabilidad de confirmar que todo lo que diga y haga sea veraz y confiable.

Y fue muy malo que dijera que “el Covid nos cayó como anillo al dedo”, pues si eso es lo que piensa le vamos a tener que mandar unos anillos ya que él también ha tenido familiares que se han muerto por Covid, esperamos que ya no siga apoyando esa sarta de idioteces y mentiras que ha estado promoviendo.

Proyección de Biden para sus primeros100 días en el gobierno

El presidente John F. Kennedy instó a los estadounidenses a no preguntar qué podía hacer el país por ellos, sino qué podían hacer ellos por su país. Cuando preste el mismo juramento en el cargo el próximo mes, Joe Biden le suplicará a la nación que haga exactamente lo mismo, aunque en términos más prosaicos. Esta vez con un llamado para que todos los estadounidenses usen mascarillas durante sus simbólicos primeros 100 días en el cargo.

El presidente electo reveló la primera convocatoria nacional galvanizadora y altruista de su administración en una entrevista exclusiva de CNN junto a la vicepresidenta electa Kamala Harris. En ella anticipó un brusco cambio de dirección cuando suceda al presidente Donald Trump.

«Son solo 100 días para usar máscara, no es para siempre. Cien días. Y creo que veremos una reducción significativa», le dijo Biden a Jake Tapper de CNN. El presidente electo reconoció implícitamente que el coronavirus podría estar llegando a niveles aún más intensos que su alarmante pico actual cuando él asuma el cargo.

Desde que el presidente Franklin Roosevelt (FDR) asumió el cargo en los días oscuros de la Gran Depresión en 1933, los primeros 100 días han marcado la cúspide del poder de un nuevo líder estadounidense y, a menudo, el período más prolífico para las victorias políticas.

La luz iluminará su camino y la verdad tendrá eco, se vislumbra que Estados Unidos volverá a ser un faro lleno de luz y de verdad porque brillará la democracia, porque muchos estamos seguros que con la llegada del señor Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se verán grandes resultados que sorprenderán al mundo.

Carta dirigida a Dios. (Perdónalos, señor. ¡No saben lo que hacen!): Carlos Alazraki

NO vendió el avión. NO ha generado más empleos. Al contrario, HAY MÁS DESEMPLEADOS. NO ha acabado con la CORRUPCIÓN, al contrario. No ha disminuido la pobreza. El presidente no nos habla con la verdad

Amado Dios mío: como tú sabes, el martes pasado nuestro muy querido presidente, Andrés Manuel, rindió cuentas a todo el país a través de su Segundo Informe de Gobierno.

Un informe muy positivo en el cual nuestro adorado presidente (71% de amor y aceptación) resumió en menos de una hora que el país va mejor que nunca.

Algunos puntos que tocó, fueron que la pandemia del coronavirus está totalmente controlada aunque seamos el 4to país con más muertes en el mundo y el PRIMERO con más muertes de doctores y enfermeras.

Que sus dos doctores, el secretario Alcocer y el subsecretario López-Gatell son ¡unas bestias tremendas! y que en contra de lo que la OMS recomienda, estos tremendos cracks le dijeron que no hay pex si no usamos el cubrebocas.

En pocas palabras, que el país va MUCHO MEJOR que los últimos 4 gobiernos neoliberales aunque en la historia de los últimos doce presidentes, el crecimiento anual de nuestro querido mandatario haya sido el PEOR DE LA HISTORIA con 9.3% en DECRECIMIENTO.

Pero en fin mi querido Dios, el motivo de mi Carta Semanal es para COMPLEMENTARTE la información que supongo que -por falta de tiempo- nuestro presidente omitió dar.

Aquí te van:

NO vendió el avión.

NO ha generado más empleos. Al contrario, HAY MÁS DESEMPLEADOS.

NO ha mejorado la educación.

NO apoyó la cultura.

NO mejoró el sistema de salud. Al contrario, la EMPEORÓ.

NO ha mejorado la seguridad. Al contrario, TIENE EL RÉCORD DE MAYOR VIOLENCIA EN LA HISTORIA.

NO ha acabado con la CORRUPCIÓN. Al contrario.

NO ha crecido la economía. Al contrario.

NO hay mejora en los sueldos.

NO ha disminuido la pobreza. Al contrario, AUMENTÓ 12 MILLONES.

NUNCA encontró los 500 mil millones de pesos de corrupción anual.

NO descentralizó las secretarías federales a los estados, como lo prometió.

NO está usando ENERGÍAS LIMPIAS.

NO vive SIN LUJOS. Al contrario, vive en un PALACIO.

NO hay mayor LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

NO hay carreteras ni nuevas ni mejor mantenidas.

NO ha bajado los impuestos.

NO hay presencia de México en el mundo.

DESTROZÓ A PROPÓSITO LA UNIDAD ENTRE NOSOTROS LOS MEXICANOS.

No ha bajado el precio del gas LP.

El presidente NO nos habla con la VERDAD.

Pemex y CFE son un DESASTRE FINANCIERO.

NO hay apoyo suficiente a pequeños y medianos empresarios.

NO hay apoyo al CAMPO.

Hay MÁS FEMINICIDIOS.

NO se han acabado la tomas de casetas ni vías del ferrocarril.

NO se ha acabado con el narcotráfico.

NO hay más hospitales que en 2018.

NO hay más apoyos ni a los museos, la investigación científica y para el cine mexicano.

Fuera de esto, mi querido Dios, vamos a ¡todo dar!

Y antes de terminar mi Carta Semanal, Diosito lindo, te quiero pedir un favorcito:

¿Crees que nos pudieras ayudar a todos los mexicanos para que el próximo año, NADIE VOTE POR Morena?

Al final de cuentas….

No es mucho pedir.

¡Te quiero mucho!

