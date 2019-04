Greta Thunberg, activista climática

Ayer el mundo miraba con desesperación y enorme tristeza cómo ardía Notre Dame en París.

Algunos edificios son más que edificios, pero Notre Dame será reconstruida.

Espero que sus cimientos sean fuertes.

Espero que nuestros cimientos sean aún más fuertes, pero me temo que no lo son.

Alrededor del año 2030, en la que se iniciará una reacción en cadena irreversible, esto probablemente nos llevará al final de la civilización tal y como la conocemos.

Es decir, a menos que en este momento se produzcan cambios permanentes y sin precedentes, en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo una reducción de nuestras emisiones en, al menos, un 50%, estos cálculos no son opiniones o suposiciones salvajes, estas proyecciones están respaldadas por hechos científicos concluidos por todas las naciones a través del IPCC.

Estamos en medio de la sexta extinción masiva, las tasas de extinción son 10,000 veces más rápidas de lo que se considera normal, con más de 200 especies extinguiéndose cada día.

La erosión de la capa fértil del suelo, la deforestación de nuestros grandes bosques, la contaminación tóxica del aire, la pérdida de insectos y de la fauna, la acidificación de nuestros océanos, estas son todas las tendencias desastrosas que están siendo aceleradas por un modo de vida al que nosotros, en la parte del mundo más económicamente afortunada, vemos nuestro derecho a simplemente continuar.

Pero no pueden ignorar a los científicos ni a la ciencia o los millones de niños en huelga escolar que están parando por el derecho a un futuro.

Os lo ruego, por favor, no fracaséis en esto.

El costo del Aeropuerto de Santa Lucía aumenta 11.7%

El costo de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, creció 11.7% ya que el plan maestro original, proyectado en agosto de 2018, tiene que ser modificado por la presencia en el área del Cerro de Paula, que interferiría en las operaciones civiles, publicó un periódico, que cita un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El costo del proyecto, estimado inicialmente en 70,342.1 millones de pesos creció por lo tanto a 78,557.3 millones de pesos.

El Cerro de Paula se ubica a menos de 10 kilómetros de distancia del complejo y tiene una altura de 2,625 kilómetros. En consecuencia, las dos pistas civiles se reubican en comparación con el plan maestro original y se considera una tercera pista solo para uso militar.

Ello también implica reubicar las instalaciones militares dentro del mismo polígono, las cuales son: la Escuela Militar de Materiales de Guerra, el Museo de la Fuerza Aérea, espacios de acondicionamiento físico, hangares y la Jefatura de la Región Aérea del Centro. La inversión para esta medida asciende a 6,725 millones de pesos.

A estos cambios se suman además 3,030 millones de pesos para la adquisición de predios que se requerirán para amortiguamiento acústico y 885 millones de pesos más para los estudios de pre inversión, de acuerdo con las cifras de la Sedena, publicadas por el periódico.

La inversión en la construcción del aeropuerto civil y su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está estimada en 68,637 millones de pesos.

El nuevo plan maestro es elaborado por una empresa francesa y se espera que sea entregado en el segundo semestre del año. La empresa NavBlue, filial de Airbus, es la que se encarga de los estudios de factibilidad aérea.

El gobierno mexicano decidió cancelar a finales de octubre de 2018 la construcción en Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y en su lugar construirá la terminal civil en el actual aeropuerto militar de Santa Lucía, la cual, ha prometido, comenzará a operar en 2021 en su primera etapa. La operación será de manera simultánea con los aeropuertos de la Ciudad de México y de la capital mexiquense Toluca, que serán rehabilitados.

La primera fase del Aeropuerto de Santa Lucía incluye dos pistas, un edificio terminal, 38 posiciones de contacto, estacionamiento para 4,000 vehículos, torre de control, servicios aeroportuarios, hangar de mantenimiento, aduana y terminal de carga. La segunda etapa operará en 2022 y se prevé una tercera etapa sin fecha definida aún. Se proyecta además que el complejo cuente con cuatro edificios terminales para llegar a atender a 100 millones de pasajeros.

Conforme a los proyectos que se han estado presentando y a las “opiniones o consultas” de unos cuantos, que no corresponde a lo que opina todo el pueblo de México, debemos hacer un análisis a profundidad ya que de seguir así, los hijos de nuestros hijos y quizás algunas generaciones tendrán que seguir pagando todos estos “cambios” que surgen debido a que los nuevos representantes en el gobierno no cuentan con la gente altamente capacitada que se aboque integra y exclusivamente a estudiar estos proyectos que a la larga en vez de beneficiar nos salga contraproducente.

Los políticos están para representarnos y por ello deben tomar en cuenta la opinión de todos para que basados en hechos reales y bien proyectados, se puedan tomar las mejores decisiones para el bienestar de todos y no solo de unos cuantos, principalmente de las futuras generaciones.

Mis ideas sobre la política, el político y el politicastro: Emilio Portes Gil

La ciencia de la política requiere el conocimiento, aunque sea superficial, de todas las disciplinas, especialmente de la sociología y de la historia patria. De aquella, para estar en posibilidad de saber el porqué y el cómo de los fenómenos sociales y de ésta, para conocer la conducta de los hombres y los acontecimientos que pueden dar la pauta, a fin de prevenir los males que se originen en el futuro.

El hombre de Estado debería conocer la historia universal, la geografía y la economía política, principalmente la de los países limítrofes al suyo, con el objeto de que esté capacitado para formarse un concepto exacto de la idiosincrasia de esos países y suficientemente preparado para entablar con ellos convenientes relaciones de buena vecindad y entendimiento.

Claro, que en países como el nuestro, no siempre los hombres más cultos han sido los mejores estadistas.

Don Sebastián Lerdo de Tejada, seguramente uno de los presidentes más ilustrados de México, fracaso lamentablemente cuando en momentos de turbulencia se hizo cargo del Poder substituyendo a don Benito Juárez, quien sin una cultura muy amplia, supo sortear, como ningún otro Jefe de Estado, los problemas más graves de los últimos cien años. Juárez, en mi concepto, es el mejor estadista que ha dirigido los destinos de nuestra patria.

La palabra político que se aplica a los que se dedican a esta actividad, ha sufrido una degeneración en su aplicación. Tal degeneración consiste en que a cualquier individuo que desarrolla actividades se le llama políticos, y tal es, desde cualquier punto de vista, una malísima aplicación del término.

En mi concepto, el político, en el buen sentido de la palabra, es el ciudadano que dedica su vida o parte de ella o procurar el bien de su patria, de su estado, de su municipio, el que en los escaños del Congreso desarrolla una labor tendiente a mejorar la legislación, a servir a sus electores, en suma, a representar dignamente su distrito. Naturalmente, el político así descrito, debe reunir virtudes de moral, de probidad y una conducta privada y pública que lo hagan acreedor a la consideración y al respeto de sus conciudadanos.

Pero desgraciadamente, en los tiempos que corren, la política ha degenerado en todos los países, y principalmente en México, hasta llegar a ser considerada como una industria de las más lucrativas.

El hombre de Estado que en su actuación no sigue las normas de honestidad, de rectitud y de respeto a la moral y que se aprovecha de su influencia para cometer actos que están en pugna con esos principios, debería ser denominado con otro calificativo, nunca con el de político.

Para mí las virtudes que ha de reunir el hombre de Estado o el político, son, entre otras, las siguientes:

I.- Hombría de bien. II.- Contextura moral. III.- Sinceridad. IV.-4 Educación V.-Generosidad y patriotismo.

Dentro de estas cualidades debe comprenderse el apego a las normas más estrictas de honestidad –que nunca puede ser un programa de gobierno, puesto que sólo es el más elemental de los deberes de los ciudadanos-. El buen comportamiento de la vida pública y privada, es condición Sine qua non que debe caracterizar al hombre de Estado para que sea respetado por sus conciudadanos.

También son cualidades indispensables la prudencia, la caballerosidad y la discreción, virtudes que deben tener no sólo el hombre de Estado que dirige, sino todo servidor público de cualquier categoría.

¡Cuántos de nuestros grandes valores intelectuales, por no saber conducirse en su vida con decencia, educación y comedimiento, se han visto frustrados en sus actividades políticas!

Algunos de nuestros hombres públicos son majaderos, groseros y nada caballerosos con las gentes que ocurren a sus despachos en demanda de algún servicio o a pedir justicia. El funcionario adusto, mal educado, cae pronto de la gracia de las gentes que lo tratan.

A las personas que concurren al despacho de un funcionario les agrada más un “no” afable, que un “si” altanero y humillante.

La amistad y la gratitud son virtudes esenciales en un político. La amistad debe entenderse siempre dentro de los límites de la lealtad y del respeto mutuo. Cuando un amigo se sobrepasa y abusa de la confianza que en él se ha depositado, deja de ser un amigo y el hombre de Estado está en la obligación de liquidar ese afecto, que es perjudicial en grado sumo para él y para la sociedad.

Por lo que a mí respecta, la norma que he seguido siempre en mi vida, en relación con la amistad y la gratitud, ha sido invariablemente la siguiente: Vale más un amigo que un pariente.

Perder un amigo, por culpa que se me pueda achacar, es algo que siempre me ha preocupado, más cuando ese amigo se encuentra en una posición inferior a la mía.

Cuando tal ha sucedido, no he vacilado ni por un momento en reconocer mi falta y dar una amplia satisfacción a fin de borrar cualquier distanciamiento. Puedo decir, con orgullo, que con esta forma de proceder he perdido muy pocos amigos por el concepto que vengo analizando.

No ha pasado lo mismo cuando algunos de mis amigos a quienes he servido y se han encumbrado con mi ayuda y envanecido por el puesto, o celosos, porque con frecuencia gentes a quienes han menospreciado les recuerdan que me son deudores por su encumbramiento, dan por concluida la amistad; pues en tal caso he experimentado un sentimiento de conmiseración hacia esas personas, ya que su proceder los delata como seres que muy poco se estiman.

La gratitud es una virtud rara entre los hombres. Frecuentemente, cuando la persona a quien se le presta un servicio es de poca capacidad mental y se eleva en sus posiciones burocráticas, se vanagloria y olvida fácilmente a quien le ayudó a subir y es cosa corriente que se convierta en un gratuito enemigo. Pero esto no quiere decir, que no debamos fomentar esas dos grandes virtudes; la amistad y la gratitud tan valiosas para las buenas relaciones entre los hombres.

Conceder audiencia al público es uno de los deberes fundamentales del hombre de Estado. Seguramente que la mayoría de quienes concurren a solicitar audiencia, llevan asuntos que no son de la competencia del funcionario, o verdaderas necedades; pero esto no debe de ser óbice para que el funcionario reciba al público. Abrir las puertas a todas las personas que soliciten audiencia, despierta en ellas un sentimiento de simpatía, de respeto y de cariño para el gobernante.

El funcionario no debe por ningún motivo tener como norma lo que un viejo político mexicano pensaba acerca del poder, o sea que “si no se usa para cometer abusos, no tiene interés ejercerlo”.

En suma: decir siempre la verdad, no hacer jamás promesas ni ofrecimientos que no puedan cumplirse; no engañar a nadie, ser fiel a los principios de rectitud y de moral; no envanecerse jamás, son las virtudes que en mi concepto debe reunir el político y el hombre de Estado que se precie de serlo.

Me inicié muy joven en la política, allá por el año de 1910, haciendo ocupado puestos de más o menos importancia, y puedo decir con satisfacción que en todos los cargos públicos que desempeñé procedí siempre con lealtad a los principios de la Revolución. Afirmo que nunca usé el poder para cometer actos contrarios a la justicia y al derecho, y manifiesto que evité hasta donde pude un inútil derramamiento de sangre, cuando más de 40,000 hombres, sin ningún motivo, se insurreccionaron contra el gobierno provisional. Di órdenes para que no se fusilara a nadie, que se respetara la vida y los intereses de todos. Personalmente, puse en libertad a más de 200 oficiales y Jefes del Ejército que se hallaban en la prisión militar de Santiago, como responsables del delito de rebelión.

Pero claro está, y lo confieso, que cometí muchos errores. Cuando se llega a la Primera Magistratura del país a los 37 años de edad, no se puede tener toda la experiencia necesaria para desempeñar acertadamente tan delicadas funciones.

La historia se encargará de depurar los cargos que se me han hecho con tanta saña y pasión por mis enemigos.

Si he tenido la franqueza de exponer mis ideas sobre lo que es la política, las reglas de conducta que debe seguir el político y el hombre de Estado, es sólo con el propósito de hacer pública mi experiencia, a fin de que los nuevos hombres, los jóvenes que están llamados a sustituirnos en la brega, conozcan, cómo piensa un hombre del pasado, que dedicó gran parte de su vida a la política –en el buen sentido de la palabra- y que no tiene otra ambición que la Revolución continúe su curso ascendente, sin claudicaciones y que al realizarse los postulados que o sea han consumado, México pueda seguir siendo una Patria grande, fuerte y poderosa.

Datos importantes de tomar en cuenta

Es importante resaltar que en la actualidad hay muchos políticos que son narcisistas (trastornados mentales que tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás), mequetrefes (personas consideradas insignificantes en lo físico o en lo moral) y politicastros (este vocablo es de uso despectivo, se dice especialmente a políticos, inhábiles, incompetentes o ineptos, malintencionados, que obran, actúan o piensan con fines y medios turbios, también se puede referir a un corrupto sin escrúpulos o simplemente a un mal político).

Es el berrinchito más caro de la nueva administración, y los errores políticos son crímenes de guerra, los politicastros deberán ser linchados por su incapacidad e ignorancia, ¡Viva México! ¡Viva el futuro de los mexicanos! Amén.

Cristina Zenato, rescatista de tiburones

A Ojos Nublados nunca le gustaba que le toquen, pero un día llegó con un alambre saliendo de su boca y dejó que le diera caricias, y yo dije, “! A dentro voy!”.

Así que le abrí la boca, metí mi mano y le saqué el anzuelo de pesca.

Y desde ese día, ella se ha convertido en el tiburón que más ama ser acariciada.

Cuando empiezo a sacarles los anzuelos, aparecen más tiburones con anzuelos, me obsesione con quitarles los anzuelos.

Yo realmente creo que ellos se comunican y… Oye, la dentista de tiburones está acá. Esta es una mujer encantadora de tiburones.

El tiburón se acerca a mi estómago y se sienta ahí tranquila y le doy mimos, puedes sentir su mandíbula cómo se abre y se cierra en tus piernas, lo cual es una de las cosas más hermosas que puedes sentir.

Trato de hacer que la gente entienda que los tiburones no son máquinas ni tampoco monstruos, son seres vivos que tienen sentimientos.

Si un tiburón se presenta con un anzuelo que se ve incómodo, mi cerebro no se puede enfocar, no es que intento sacar el gancho inmediatamente, toma mucho tiempo ganar su confianza, algunos anzuelos son muy fáciles, otros toman semanas en quitar.

Por más miedo que les da a todos, es uno de los animales más vulnerables del planeta y su vulnerabilidad me hace querer protegerlos.

A Cristina siempre le han gustado los tiburones; “era mi sueño desde la infancia, mi sueño era ser un buzo trabajando como guardabosques submarina, nadar por todos los océanos del mundo y proteger el arrecife, y, tener amigos tiburones”.

Tuve la oportunidad de viajar a las Bahamas y aprender a bucear cuando hice una inmersión para alimentar a los tiburones, pensé, “¡Ellos nadan con tiburones! ¡Trabajan con tiburones!

Cuando volví a casa, lo dejé todo. Les dije, “Regresaré en un año,” y me mudé a las Bahamas, hace 24 años.

Cristina empezó a dar clases de buceo y se hizo amiga de los tiburones que veía todos los días. Formé una relación con ellos observándolos y cambiando cuando ellos cambiaban.

Es muy fácil estar con ellos, trato de comprender a los tiburones de la misma manera que comprendo a mis perros, en realidad, los comprendo a ellos mejor que comprendo a mis perros, Sé cuándo un tiburón ha tenido un mal día y sé cuándo están relajados.

La comida es lo que les permite a los tiburones acercarse lo suficiente para que yo pueda extender la mano y acariciarlos, pero luego, quedarse es su decisión.

Reconozco a cada uno de ellos, tengo a Abuela, tengo a Stompy, tengo a Trek, tengo otros, estos son mis tiburones, mis bebés.

Con el conocimiento y la comprensión adecuada es uno de los animales más seguros con quien estar en la naturaleza.

Ellos son capaces de saber cuándo tenemos y cuándo no tenemos comida, y cuando no, ellos simplemente no se acercan.

Yo uso un traje de cadenas para interactuar con ellos, no porque sean agresivos ni nada como eso, sino por precaución en el caso inesperado de que intenten morderme, lo llamo la barrera que tumba barreras.

Cualquier día que pase con los tiburones es mejor que cualquier otra cosa.

No son criaturas abominables, ellos a veces son muy simples.

No hay aguas “infestadas por tiburones”, el océano les pertenece a ellos y los necesitamos dentro del agua, ellos son los embajadores y ellos son mis tiburones y los voy a cuidar lo más que pueda.

