No hay respuestas en los asuntos importantes de resolver

Y seguimos viendo como está pendiente un informe, investigación o respuesta de parte de alguna autoridad con respecto a las “donaciones” que hizo la mamá del Chapo, de no haber ningún dato aclaratorio que demuestre el concepto o a dónde llegó ese dinero, eso lo puede convertir en un “vulgar delincuente”, igual a todos los que están con el tratando de querer tapar el sol con un dedo.

Y luego seguimos con lo del asunto del “hermanito”, de quien tampoco se ha sacado nada a la luz que dé respuesta al porqué y para quien, recibió dinero, cóm o así, la ley tiene que ser pareja para todos ya que nadie está arriba de la ley y no podemos permitir que la obstrucción de justicia se convierta en una práctica de los que a fin de cuentas son servidores del pueblo,

Los funcionarios deben conocer bien cuáles son sus verdaderas funciones

Ahora parece ser que las cámaras de diputados y de senadores están actuando en contra de los principios básicos de los diputados, ya que no están representando los intereses del pueblo (la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, 200 son plurinominales y 300 de mayoría relativa, es decir los que representan los distritos, y por ende a los ciudadanos), solo se ve que están buscando “quedar bien” con quien está ahorita fungiendo ser presidente, es por ello que deberían tener bien claro que la historia universal nos marca que algunas veces llegan las maldiciones, pero estas siempre se acaban con una lluvia de bendiciones, pero este señor cada vez más está entrando a un nivel de fantasías y de mentiras, debería de recordar cuando él hizo o “mintió” hacer el juramento a la nación de aceptar la responsabilidad de ser presidente, pero debe recordar principalmente cuando dijo “si no están de acuerdo que el pueblo me lo demande”.

Se dijo que “en este gobierno no habría nepotismo”

Con respecto a este tema, y como bien dice el señor López a través de las “benditas redes sociales”, se ha dado a conocer a través de un video, la existencia de una relación familiar entre él y la señora Sheinbaum, ya que se dice ella tiene un hijo, del hijo de él, lo que llama aquí la atención es que dijo bien claro que no iba a haber nepotismo.

Reproducimos aquí un fragmento del video donde el periodista Rafael Loret de Mola, indica que el hijo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es de Andrés López Beltrán, hijo del presidente de México, que se detalla a continuación:

“La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien por cierto hay que decirlo claramente, tuvo sus amoríos con Andy López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, quien es el abuelo del hijo menor de Claudia Sheinbaum, así de fácil para que vean ustedes las conexiones y las razones por las cuales se van dando las candidaturas hay quienes me dicen “que no me debo meter con la vida privada” pero si la vida privada tiene consecuencias en la vida pública tengo el deber de señalarlo como informador y para entender el contexto de porque se dan las cosas en el ámbito de la vida política”.

Ahora entendemos que con la asociación delictuosa que tiene con su nuera, están utilizando a los medios policiacos de la Ciudad de México para intimidar a la gente para que no puedan ejercer su derecho constitucional de manifestarse en contra de toda esta bola de incautos desubicados por interés, que recuerden bien que cada acción tiene una reacción.

Las gentes que están protestando en la Ciudad de México también deberían de levantar protestas o demandas en contra de la regenta ya que la posición que goza ahora pareciera que fue por influencias de su querido suegro, ahora queda claro, como el señor Loret de Mola lo explica, la relación familiar y que demuestra el total nepotismo que existe en este grupo de delincuentes.

Estados Unidos tirará duro contra Maduro

Y ahora veremos si su relación con el señor Maduro no tendrá una reacción ya que por ahora a este señor lo está acusando Estados Unidos por delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y tenencia de armas y otros artefactos destructivos, entre otros se menciona que se ha convertido en el socio de las FARC, de Evo Morales y de todos los países que producen cocaína, por lo que están ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares para el que lo lleve a la justicia.

Lo que no es entendible es porqué el gobierno de Trump no ha hecho nada por aclarar o reclamar a este señor los 900 millones de pesos que le entregó la mamá del Chapo, esto es un delito ya que es dinero que viene de un cártel y de ser así es producto de la venta de drogas las cuales han matado a cientos de jóvenes en Estados Unidos.

No es entendible que un señor, que no declara sus impuestos, se dedique a apoyar a dictadores en el mundo como Nicolás Maduro y como Evo Morales, y es de llamar la atención que ni el mismo United States Department of the Treasury (el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) este tomando medidas en contra de estas gentes, ni que los bancos estén actuando en una franca desobediencia e incumplimiento de las leyes internacionales y nacionales para frenar toda esta bola de “asesinos” de la juventud.

Y aunque es bien sabido que se debe respetar la autodeterminación de los pueblos no siempre se puede llevar a cabo, tal como lo está haciendo el señor Trump, quien se está metiendo al tomar medidas en contra de muchos personajes de la política internacional, pero lo que no es entendible es el por qué no ha tomado medidas correctivas contra gentes como el señor López, al igual que no se entiende cómo es que un hombre como el señor Gertz Manero, quien siempre ha sido reconocido en los medios internacionales porque siempre ha buscado la procuración de justicia, no actúe en contra de estos vulgares delincuentes, ¡que alguien nos explique!

Se debe respetar la libre expresión

En muchos casos ha quedado muy claro que la verdad se puede ocultar pero no desaparecer ya que ésta siempre, pero siempre, al final de la historia de los humanos siempre brilla y hay muchos personas que van a tener que enfrentar y pasar por el banco de los acusados porque son vulgares delincuentes que solo mienten, engañan y quieren limitar las leyes para que no los afecten, eso se demuestra ahorita con el grupo Frena y con la cantidad de periodistas que unísono están denunciando la obstrucción a su derecho constitucional de poder ejercer la crítica, recordemos lo que dijo Jefferson en cierto momento, “la función de la prensa es difundir el conocimiento y hechos con veracidad, no asuntos inventados ni rumores”, es decir que los que están en el gobierno digan lo que han y están haciendo, sin que limiten a las leyes y sin faltar el respeto a las garantías individuales de los individuos.

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

¡Cómo así! pronto va a llegar el golpe que les va a quitar el control, eso será a través de una asociación legal de los partidos de oposición para quitarles el control que actualmente tienen en la Cámara de Diputados y Senadores, lo que aquí está en tela de juicio es ver que los nuevos Consejeros del Instituto Federal Electoral verdaderamente cumplan con sus obligaciones ya que estas son y deben de ser con el derecho del pueblo y de la república, no al servicio de los “títeres” que están usurpando funciones y haciendo programas con un costo de millones de pesos que se pagan de los impuestos, al igual que estos dineros son utilizados para la compra de votos.

La corrupción al más alto nivel

Ha quedado totalmente demostrado el alto nivel de corrupción que existe a lo largo y ancho de la República Mexicana por parte de las gentes de Morena, con eso se demuestra que “la mafia del poder” son ellos, los 70 mil desaparecidos, los 70 mil homicidios, los 200 periodistas que han sido sacrificados y de quienes no se ha dado un informe claro con respecto a los asesinato de estos, estos hechos han convertido al sistema de la procuración de justicia mexicano en el hazme reír, por el nivel de estado al derecho internacional.

También estamos viendo la falacia del aeropuerto que están construyendo y del que ahora dicen que se les olvido que hay una montaña antes de las pistas y con esta situación los aviones de nivel intercontinental no tienen la capacidad para poder llevar a cabo aterrizajes seguros, por este hecho ahora ellos ya vetaron y excluyeron totalmente operar en este “aeropuerto”, que más parece una central de camiones por los largos desplazamientos que tiene, ya que los aviones necesitan de aproximaciones seguras y no operan igual que los camiones.

Así mismo es triste ver que de los normalistas que se desaparecieron hace más de 6 años no hay todavía ningún informe que demuestra la realidad de esa noche y el porqué de los hechos, así como tampoco se ha ratificado que según el camioncito en el que venían los normalistas traía cerca de 600 kilos de heroína, a tanto tiempo de los hechos no es entendible que se estén haciendo pesquisas a medias y no hablen con la verdad, que recuerden lo que dijo Cristo, “la verdad siempre nos hará libres”.

Hemos llegado a un punto en el cual ya es más que suficiente y los mexicanos no podemos seguir aceptando que las mentiras o sus verdades políticas como las que usó Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin y Mao, quieren seguir manteniendo en jaque a la realidad verdadera.

Baja cada vez más la impopular popularidad del presidente

Y es precisamente por todas estas acciones que su nivel de popularidad pareciera una bolsa de valores, va a la baja y por el momento está por debajo del 43% y continúa cayendo, ya veremos hasta donde llegará.

Por eso debemos de seguir la huella del dinero que se ingresó a Morena como una donación por parte de la mamá del Chapo, así mismo que se aclare los dineros que recibió el hermano incómodo del señor y también todas las donaciones que recibieron y que nunca fueron registradas ni investigadas por el entonces Instituto Federal Electoral, eso pone a todos estos actores en tela de juicio y como vulgares delincuentes, lo recomendable será que se les haga una prueba de ubicación racional, de capacidad y de conocimiento de las leyes para que una vez aprobadas las pruebas poder decidir si están aptos para ocupar una candidatura o un puesto gubernamental, y, es indispensable que les quede muy claro que ahora los medios de comunicación y los periodistas solo informan con la verdad y por eso mismo los quieren tratar como si fueran delincuentes siendo que los únicos delincuentes realmente son ellos.

Nuestro compromiso como mexicanos es con el país, no con estos cárteles políticos llenos de delincuentes.

Para tomar en cuenta

Pronto saldrá en las carteleras de cines una película que lleva por título “La Red Privada”, en la cual se ve claramente la suciedad y la porquería con la que vivían y actuaban Manuel Bartlett, Miguel De La Madrid y Ignacio Morales Lechuga.

Estén pendientes, les recomendamos ampliamente ver esta película ya que muestra la verdad, después de 21 años de mentiras, de ocultación de la información y de asociaciones delictuosas, que pronto saldrá a la luz pública.

Y colorín colorado este cuento no se ha acabado.

“Carta dirigida a la ONU (¡Perdón! Nuestro presidente les mintió)” “Carlos Alazraki”

“Les pedimos mil disculpas porque confundió su participación en la ONU con una mañanera

Prólogo: Sra. Sheinbaum: Mañana viernes 25 de septiembre, se cumplirán 22 meses del asesinato en el microbús de mi colaboradora la madre soltera Ely Gutiérrez dejando huérfana a una pequeña de 5 años. Han pasado casi 2 años de impunidad para estos 3 comemie…”. “Pero eso sí y -POR SI LAS MOSCAS- hay que mandar a toda la caballería pesada, tanquetas y a la Gendarmería Nacional a la Avenida Juárez, por si acaso unos manifestantes PACÍFICOS que odian a López Obrador se pasan de la raya. A ellos…. CERO COMPRENSIÓN. A ellos… a darles ¡CON TODO! Sra. Sheinbaum: ¿Ahora sí ya me entiende porque los vomito?”.

“Estimada ONU: A nombre de todo México quisiera ofrecerles nuestras más profundas disculpas por la terrible actuación de nuestro presidente don Andrés Manuel López Obrador el martes pasado en su discurso ante ustedes”.

“Así es mi querida ONU. Disculpas por 2 motivos: Sus Mentiras. Y… el cuello de su camisa totalmente doblado”.

“Empecemos con el cuello de su camisa: En este tema, no hay mucho de qué hablar. Nuestro presidente no tiene la más remota idea de cómo vestirse. Sus pantalones siempre le quedan guangos. Y su saco le queda tan grande como a un famoso cómico de los años 60. Cuando lo maquillan para salir en la tele, se nota a leguas que su maquillista lo odia y es su peor enemiga. Por estas razones, por favor no se fijen mucho”.

“Ahora, continuemos con su terrorífica actuación del martes pasado: les pedimos mil disculpas, en primer lugar porque nuestro mandatario confundió su participación en la ONU con una mañanera. Él creía que nada más le hablaba a un enano llamado Lord Molécula. Nadie de su equipo le dijo que se iba a dirigir a ¡todos los países del mundo!”.

“Y es por eso que les soltó el choro de que la economía iba de 10, el Covid-19 de pelos, la rifa del avión increíble, la seguridad mejor que en Dinamarca y Noruega, etc. etc.”.

“En fin, mis queridos mandatarios. ¡EL OSO DE LOS OSOS! ¡Mil perdones!”.

“Y la peor: Creyendo que Benito Mussolini era un cantante de ópera de la época de Cantinflas, se le ocurrió comentar el chascarrillo de que este gran tenor fue bautizado con el nombre de Benito en honor a nuestro Benito Juárez. Otra vez, nadie de su gabinete le dijo que Mussolini fue el DICTADOR FASCISTA, aliado de Hitler, MÁS REPUDIADO Y ODIADO EN LA HISTORIA DE ITALIA. No un cantante de ópera”.

“Por este detallito, también les pedimos mil disculpas”.

“Pero como nosotros somos un país neta que nos gusta hablar con la verdad, voy a desmentir a nuestro presidente y les voy a decir la verdad: Nuestro presidente es un MENTIROSO COMPULSIVO. Nuestra economía va a decrecer para fin de año 10% del PIB. Tenemos 12% de DESEMPLEO y desgraciadamente creciendo. Vivimos en la PEOR INSEGURIDAD DE NUESTRA HISTORIA. Por el Coronavirus, somos el cuarto país con mayores decesos EN EL MUNDO”.

“El responsable de controlar la pandemia es un doctor egocentrista sin cerebro. La rifa del avión sin avión fue un TOTAL FRACASO. Vivimos en un país dividido. La secretaria de Energía no sabe de energía. El director de PEMEX no sabe de petróleo. La secretaría de la Función Pública, no es honesta. Su marido menos”.

“El Instituto para devolver al Pueblo lo robado roba más que Alí Baba”.

“Somos el SÉPTIMO PAÍS MÁS ¡¡CORRUPTO EN EL MUNDO!! Y somos un país SIN MEDICINAS. Ni para niños, ni para adultos”.

“En pocas palabras mis queridos amigos de la ONU: Tenemos al PEOR PRESIDENTE DE NUESTRA HISTORIA. Demagogo, populista y MENTIROSO”.

