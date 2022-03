Revocación Completa

Buenas noches amigos de ciudadanos mx, es para mí un honor estar esta tarde con ustedes, quisiera empezar estas breves reflexiones, si ustedes me lo permiten, con dos temas previos a los temas que me ha asignado la dirección.

El primero de ellos es ofrecerles una disculpa puesto que no pude estar por cuestiones laborales, ya les comentará Rodrigo y el resto del Consejo Político por cuestiones laborales, profesionales he tenido que estar enfrentando la crisis, una crisis fuerte de uno de mis clientes y por tanto eso me impidió literalmente estar en vivo con ustedes intercambiando puntos de vista, sin embargo me han hecho llegar algunas preguntas y con todo gusto trataré de responderlas.

Siempre es un honor estar con ciudadanos comprometidos, responsables y entusiastas como lo son todos y cada uno de ustedes, muchas gracias.

Y el segundo quisiera dedicar estas palabras y esta tarde, por qué no, a la memoria de nuestro querido amigo Agustín Llamas, un consejero, un colega muy respetado quien partió de manera muy sorpresiva la semana pasada y que hubiera estado aquí con nosotros ¡y lo está! de alguna forma.

Me han pedido que hable en 10 minutos, ¡10 minutos!, que son súper generosos los miembros del Consejo Político, pero ahí les voy.

Sobre dos temas: Revocación de mandato y el tema de Seguridad.

Déjenme decirles primero, la revocación de mandato desde que escribí mi primer libro, allá por el año 2003 que se llamaba “Un país para todos”, me pronuncié en contra de la revocación de mandato porque me parece que es un instrumento que causa inestabilidad en los sistemas políticos polariza a la sociedad y tiende a ser cooptado por grupos de interés que al final dominan la agenda pública para quitar o poner gobiernos, eso es lo que está ocurriendo también en México.

Quisiera entonces preguntar ¿Qué es para lo que sirve la democracia?

La democracia sirve para una sola cosa, que es para que los malos gobiernos se vayan, se vayan en tiempo y se vayan en paz.

La efectividad y eficiencia de los gobiernos no tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el desempeño de la administración pública.

¿Qué pasa entonces, por qué hay tanto ruido en México sobre la Revocación de Mandato? ¿Por qué tenemos dudas, si participamos o no?

Sabemos que es un instrumento constitucional, está incluido en la Carta Magna.

Segundo, sabemos que la gran mayoría de los mexicanos quiere que exista este instrumento en la realidad.

Y tercero, yo soy opositor, creo que la mayoría de ustedes también lo son y entonces parecemos esquizofrénicos en donde nos hemos pasado diciendo que este es un gobierno que no sirve, que posiblemente tengamos, con toda certeza, el peor presidente y el peor gobierno de la historia contemporánea de México y no vamos a participar en el ejercicio de revocación, tienen todos ustedes razón, tenemos argumentos suficientes entonces para tener estas dudas.

Yo les voy a dar 10 razones por las cuales no debemos participar en este ejercicio, trataré de ser muy breve y muy ejecutivo.

La democracia tiene tres momentos, antes de las elecciones, las elecciones y después de las elecciones o si se quiere, como se accede al poder, como se ejerce el poder y como se entregan cuentas después de ejercer el poder, el tema de la rendición de cuentas es fundamental en una democracia, entonces desglosaré los argumentos con base en estos tres momentos.

Comienzo con el antes, es decir en donde estamos ahora.

Primero, no debemos participar en la revocación de mandato del 10 de abril porque es un ejercicio pervertido, no estamos hablando de una revocación de mandato, estamos hablando de una ratificación de mandato o a lo mejor si caemos en la trampa, en una extensión de mandato, porqué, porque los ciudadanos opositores no fuimos los que activamos este mecanismo, este mecanismo se activa justamente por los opositores no por los seguidores del presidente, que han utilizado, por cierto, todos los recursos públicos a su disposición para activar esto, porqué, porque necesitan que el presidente vuelva a estar en la boleta.

Segundo: todo este ejercicio está hecho con un solo propósito, hundir al barco insignia de la democracia mexicana que es el INE.

El INE va a ser atacado gane o pierda López Obrador, sea o no sea un triunfo la participación en este proceso.

Tercero: ¿Quién gana en política? En política gana quien fija la agenda, el que fija la agenda pública, la narrativa de la discusión diaria es el que gana siempre en política y eso es lo que quiere López Obrador en este momento y saben por qué, porque le urge recuperar la agenda pública, porque desde el escándalo de corrupción que ha envuelto a su hijo y de conflicto de interés ha perdido una gran popularidad, alrededor de 14 puntos que es más o menos 14 millones de personas.

Ahora vamos a lo que ocurrirá durante el 10 de abril.

Primero, ¿quién gana las elecciones?, gana las elecciones quien moviliza, moviliza a las personas, no somos lamentablemente los ciudadanos que salimos por nuestro propio pie los que salimos y definimos el resultado sino lo que moviliza las estructuras de partido y Morena en este momento tiene 19 gobiernos estatales dispuestos a hacer lo que sea para que la gente salga a votar, es decir los van a acarrear para que voten y que esto pueda legitimar el ejercicio.

Quinto argumento, el silencio en política es una forma también de hablar, de argumentar, lo que nosotros estamos haciendo, es haciéndole un vacío a este esfuerzo que tiene, que está haciendo el presidente, por mantenerse vigente y recuperar el control de la narrativa ¡y está funcionando!, está funcionando porque está cayendo su aprobación pero recuerden que la semana pasada Morena en un atentado, nuevamente, contra las leyes del país quiere autorizar contrario a la constitución que todos los funcionarios públicos puedan promover el ejercicio de la revocación de mandato.

Porqué si van también, porque saben que está siendo un fracaso y que los tenemos contra la pared, por tanto si nosotros comenzamos a hablar de la revocación, ellos ganan, vamos a enfocarnos en que lo que les conviene a los opositores que sea de lo que se esté hablando en la agenda pública.

Sexto, 10 de abril, salimos todos a votar, como les dije, en el punto cuatro, no hay forma que ganemos por la capacidad de movilizar de ellos, el hecho de que este cayendo la aprobación no significa que vayamos a ganar porque no tenemos la maquinaria política y electoral para hacerlo y por tanto entonces entre más participemos más legitimidad va a tener este ejercicio desde la narrativa de Morena, van a decir huy hubo un montón de participación y eso quiere decir que fue un éxito y que el pueblo apoya al presidente de la república.

Después, el día 11, ¿qué va a pasar el día 11?

El día 11 va a pasar que no hay, decía Ortega y Gasset, democracia sin demócratas, y saben qué va a ocurrir, sea el resultado que sea, ¡López Obrador no lo va a aceptar!

Si nosotros ganamos no hay forma, como nunca lo ha hecho, que admita que ha perdido el respaldo mayoritario de las y de los mexicanos, no tendría entonces porque ser diferente en esta ocasión.

Y como les dije al INE lo va a acusar, si salieron muchos porque salieron muchos, si salieron pocos porque salieron pocos, si no sale nadie porque no salió nadie.

Octavo: supongamos, supongamos que ganamos, hay una anécdota del presidente Ruíz Cortines, terminaba la segunda guerra mundial y estaba el Plan Marshall allá en los Estados Unidos, y había una gran cantidad de recursos de Estados Unidos ayudando a los países europeos y un asesor le dijo a Ruíz Cortines, pues está muy fácil salir del subdesarrollo nacional “declarémosle la guerra a Estados Unidos” y se le queda viendo Ruíz Cortines y le dice “y si ganamos la guerra”, lo mismo ocurre aquí, a ver lo importante en las elecciones no es tanto quien sale sino quien entra y todo el entramado constitucional está hecho, lamentablemente, para que el sustituto del presidente si hace falta, sea nombrado por una mayoría en el congreso y Morena tiene ascendencia en ambas cámaras, en ambas cámaras tiene la mitad más uno, con eso podrían nombrar a quien fuera y siempre puede haber alguien peor.

Noveno: No va a haber forma que Morena logre por sí mismo tener el cuarenta por ciento de la votación que dice la constitución que es indispensable para que sea vinculante, es decir para que esto sea a fuerzas el resultado.

En la última consulta popular, la única que ha organizado el INE, se tuvo el siete por ciento de participación movilizada por parte de Morena, 7 por ciento, no hay forma que llegue, no hay forma que llegue al cuarenta por ciento que establece la constitución.

Y vamos al último punto, el último punto es tenemos que enfocarnos en lo que importa y lo que importa es que la economía está muy mal, estamos en un nivel, en un tamaño de economía, como la que teníamos en el año 2016, el ingreso de los mexicanos ha retrocedido casi una década, hay cuatro más millones de pobres, hay corrupción en el gobierno, particularmente en el círculo más cercano del presidente.

Y ahora voy con los minutos que me quedan a decirles y a hacerles una brevísima reflexión sobre lo que es la violencia en México, por favor pongan mucha atención sobre los datos que les voy a dar.

Esto es lo que ocurre en un día en nuestro país, es la cronología del drama de 24 horas que estamos sufriendo los mexicanos, porque el día de hoy 96 personas van a ser ejecutadas en el país; 3 mujeres serán asesinadas por ese hecho, por el hecho de ser mujer; Un policía va a perder la vida en el ejercicio de su deber; 2 mexicanas y mexicanos serán esclavizados sexualmente, posiblemente para el resto de su vida; 48 mujeres, hoy, van a ser violadas o han sido violadas, una cada media hora; 8 niñas y niños mexicanos serán forzados hoy a delinquir o a drogarse para llevarlos al cruel mundo, a la cruel dictadura de la adicción y 672 personas denunciaran en alguna línea telefónica del país violencia intrafamiliar.

Y esta es la décima recomendación, estos son los datos que debemos difundir, esto es lo que López Obrador quiere que no estemos comentando día con día y esto es lo que nos urge seguir denunciando por todos los medios, de todas las formas y en todos los tonos que sea posible.

Muchísimas gracias por su atención y déjenme tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que amablemente me hicieron llegar.

Dice: ¿Si no votamos, afectaríamos al INE? ¿Le quitaría fuerza?

Como les comente, el Instituto Nacional Electoral primero es el buque insignia de la democracia mexicana, sí perdemos al INE se acabó el juego, no vamos a sacar a López Obrador y a Morena ni a sus aliados, en lustros o en décadas, lo único que nos garantiza tener acceso al poder y que este se ejerza y que se mantenga la democracia, que como les dije es asegurarse que los malos gobiernos se vayan pacíficamente y en tiempo, es defender al INE. No importa si participamos o no el INE va a estar bajo ataque y ahí va a estar nuestra responsabilidad de ciudadanos mx pero de todos los ciudadanos del país para defender este ejercicio, al INE le han puesto una trampa maldita, lo obligan a aceptar estas reglas pervertidas, activadas por el propio gobierno, le quitan recursos, las firmas las sacan a través de los estados que gobierna Morena y de las alcaldías con recursos públicos.

Hoy, el INE ha denunciado que hay una campaña de más de 60 millones de pesos con más de 250 espectaculares, publicidad mano a mano, chantajes de los programas sociales para que la gente vaya y salga a votar en favor del presidente ¡No en contra!, le imponen una pregunta que no viene al caso y que ,lamentablemente, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia, no tengan duda, la mejor forma de defender al INE va a ser siendo muy activos pero no el día 10, el día 10 tenemos que decir una y otra vez que no nos vamos a prestar a esta farsa y entonces sí, agárrense, porque tenemos que defender con todo a la autoridad electoral.

Número dos: Pedro Ferriz, Gilberto Lozano y Damián Zepeda sugieren votar, ¿por qué no pensarán igual que tú?

Yo respeto muchísimo, conozco a dos de ellos, a Pedro Ferriz y a Damián Zepeda con el cual tengo una magnífica relación, los respeto mucho y tienen validez por supuesto, son personas inteligentes y respetadas y tienen argumentos válidos, como los comenté y me parece que he tratado con estos 10 argumentos que les di, de darles las razones por las cuales estoy absolutamente convencido que este no es un tema de praxis, este es un tema de realidades políticas.

Y por mucho que nosotros tratemos de participar hay un gran acuerdo opositor, incluidas las principales maquinarias partidarias de las oposiciones en donde no se va a movilizar a los simpatizantes y militantes por lo tanto no tenemos la menor posibilidad de ganar, e insisto, aunque ganásemos no iba a aceptar el resultado, lo que si corremos el riesgo es de legitimar con una gran participación electoral un ejercicio que está llamado a ser tramposo.

Tercera pregunta: Hay quien dice que López quiso la revocación porque no cree que muchos vayamos a votar pero si nos organizamos bien los podemos sorprender ¿qué opinas?

Bueno, acabo de dar respuesta un poco a esta pregunta, simplemente les diría; en política no hay sorpresas, hay sorprendidos y si vamos directo a lo que el presidente quiere y por eso tiene tanto interés y por esto están cambiando las leyes de manera grosera, de manera sucia la semana pasada para permitirles usar los recursos públicos y promover esta farsa es porque claramente algo no les está funcionando, o si quieren ponerlo de otra forma, algo, algo, hasta hoy estamos haciendo bien.

Me dará mucho gusto que me hagan llegar a través del Consejo todas sus demás inquietudes espero les haya sido de utilidad, les haya sido de interés y que nos podamos seguir interactuando con mayor frecuencia.

Muchísimas gracias y muy buenas noches.

Haya o no revocación, es importante analizar lo que van a dejar los que van de salida

Que admita o no admita las decisiones del pueblo es su problema, él tiene la libertad de creer lo que él quiera, pero es importante aclarar que una cosa es lo que él quiera creer y otra muy diferente es que sea la verdad, con el tiempo ya veremos que resulta.

Una vez más estamos viendo cómo se frenan algunos asuntos, como el caso de la Reforma Eléctrica, los conflictos que se están presentando con la Refinería de Dos Bocas, donde al parecer se ha gastado más dinero que en cualquier otra refinería, otro caso importante de mencionar es el del Tren Maya, donde se dice que hay muchas gentes a quienes no se les ha pagado, así como muchos otros pendientes muy importantes para la realización de las obras.

Entre otros problemas pendientes de analizar están la inestabilidad del terreno en esta región del sureste debido a la existencia de miles de cenotes, algo que no da una seguridad, claro a menos que se hayan hecho los estudios necesarios para poder aplicarlo ya que hemos visto como muchas carreteras se han colapsado, lo que hubiera podido evitarse de haber actuado en forma profesional y correcta.

En fin, ya veremos en donde estamos pero mientras queremos conocer las fechas y los costos de todo lo que se ha aplicado, eso es lo que realmente nos interesa, que no se siga incrementando la deuda externa, injustificadamente, queremos saber en dónde, el cómo y el cuánto, ya que el pueblo tiene todo el derecho de saber lo que están haciendo, en qué nos están embarcando y también la gente que tiene que rendir cuentas de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Todos estos conceptos son importantes ya que debe de haber un límite para todos los que son los actores políticos del momento, ahora es el momento oportuno, porque resulta que al final los señores responsables solo hacen sus maletas y se van dejando tras de ellos solo deudas y más deudas que al final de cuentas el pueblo paga, eso es lo que no podemos permitir.

Es necesario que los encargados apliquen en este momento las medidas correctivas, que despierten y que lo hagan.

Hablemos de la economía mexicana, de la seguridad y de nuestros gobernantes

Es necesario que hagamos una aclaración respecto a cómo va la economía mexicana ya que se ha retrasado a la economía de 1910, es increíble ver cómo la gente sigue comiendo excremento por seguir creyendo en todo lo que dicen y hacen los de la “banda” del partido en el poder.

Aumentos en la corrupción, en los asesinatos, en la inseguridad, esto es algo en lo que realmente no habíamos estado, es una situación tan denigrante y tan falsa.

México ha pasado por momentos críticos en la historia pero nunca había llegado al nivel de lo que estamos viviendo ahora y que decir de sus funcionarios, los miembros del Senado, del Congreso y de la Cámara de Diputados, eran tomados en cuenta por su trayectoria, su integridad, educación, cultura y respeto a los principios constitucionales que nos rigen, algo que lamentablemente ahora hemos visto muchos ya no tienen, parecieran ser una bola de “marranos” que ya no saben ni qué hacer para ocultar la verdad de los escándalos que protagonizan ellos o los miembros de su familia.

Estamos viendo como ahora sí ha llegado la mafia al poder, porque existe la impunidad, el compadrazgo y el amiguismo con los secuestradores, los asesinos, los malos hombres, los narcotraficantes, esto después de ver que muchos funcionarios de un partido “tienen una larga cola que les pisen”, pero siguen intactos en el poder.

Pero bueno, recordemos que todo cae por su propio peso y será la justicia la que brille en algún momento, por ahora no debemos confiar en todos los fake news que van inventando, como creemos es el caso del señor Putin y la invasión de Rusia, la verdad siempre sale y todo quedará clara como el agua.

Bajo advertencia no hay engaño

Estos momentos en los que vivimos nos dan mucha risa, porque recordemos que en su momento esta situación nos la advirtió el entonces Secretario de Hacienda, al este señor que corrieron en esta nueva administración, solo porque advirtió que todo lo estratégico estaba mal y “renunció”.

Ahora ya estamos en el año 2022, hay 6 gubernaturas en juego, eso es algo interesante de tener en mente, principalmente porque hemos visto todos los escándalos de muchos funcionarios, así como también de los hijos y el círculo familiar interno del señor en el poder, porque han sido los que más oportunidades han aprovechado, con ello resultará interesante ver en donde queda la legalidad, la justicia o la injusticia, ya que si estas gentes han actuado de manera que no esté de acuerdo a la realidad sería muy delicado y tendrían que entrar en una demanda para ver si no se utilizaron fondos del erario público o del presupuesto de alguna Secretaria, porque de haberlo hecho sería una grave falta, en el sentido de la responsabilidad de la administración de cualquiera de las secretarias, principalmente en el desvío de fondos para hacer propagandas.

Importante usar puentes de comunicación para evitar llegar a las guerras

Es importante mencionar que en la historia de la humanidad ha habido muchas guerras pero siempre ha ganado el más fuerte y el más inteligente, lamentablemente todas las guerras siempre han sido destructivas porque han causado muchos daños en muchos sentidos por lo que podemos decir que no hay guerras constructivas.

En este sentido debemos concientizar que lo que la humanidad desea, por la realidad en la que se está viviendo, que a través de la diplomacia estas guerras puedan ser trasmutadas a una realidad de paz y de prosperidad.

Esperamos que los involucrados y actores de este conflicto encuentren pronto el camino, que tiendan los puentes del dialogo y la comunicación para que a través de la reciprocidad, el respeto y el estado de derecho, tan pronto sea practico, lleguen a un arreglo que nos pueda dar la oportunidad de que exista la paz.

Lo más triste de las guerras es que siempre hay colaterales, los colaterales lamentablemente siempre son los civiles quienes se encuentran en medio de un ejército y otro, aquí la situación es que las generaciones actuales no habían visto realmente lo que era una guerra, en los últimos 60 a 70 años, pero ahora ya saben lo que es una guerra y que estas siguen existiendo.

Lo importante será procurar siempre llegar a un acuerdo para ambas partes, ya que recordemos que todo conflicto tiene solución, y está debe ser a través de una negociación honrada y justa para poder disfrutar de un futuro y realizable escenario.

Necesario revisar a fondo el caso familiar del Fiscal de la República Gertz Manero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por mayoría el proyecto que resolvería la situación a través de un amparo y posible liberación de Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas, acusadas del presunto homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz.

El pasado viernes 4 de marzo se filtró una llamada entre el fiscal y un fiscal especializado, lo que reveló que Gertz ya había tenido acceso al proyecto que discutirá la Corte. Según lo expresado por el fiscal en la llamada, el proyecto iría en el sentido de conceder dos amparos para dejar en libertad a Alejandra Cuevas, de 67 años, actualmente en prisión preventiva, y para dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Laura Morán, de 94.

Los amparos ya habían sido otorgados por una jueza federal el 17 de diciembre pasado, luego de que esta determinara que el proceso penal iniciado contra las dos mujeres era “inconstitucional” y “violatorio de derechos humanos”, pues se construyó a partir de argumentos incompletos y contradictorios.

Sin embargo, la SCJN, en una decisión polémica, decidió que el caso no llegara al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, donde deberían resolverse los amparos otorgados por la jueza federal, y atrajo el caso, mismo que fue analizado por el ministro Alberto Pérez Dayán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes por mayoría el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el conflicto entre la familia Cuevas Morán y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, por lo que deberá elaborarse un nuevo proyecto que revise el tema de fondo.

Los 11 ministros que rechazaron el proyecto argumentaron que la SCJN debe revisar el caso de fondo y pronunciarse directamente sobre la libertad de Cuevas, en lugar de enviar el asunto a otra instancia. Algunos ministros incluso plantearon darle desde ahora un amparo liso y llano y liberarla inmediatamente, pero esta idea no tuvo consenso.

El caso comenzó en septiembre de 2015, cuando a los 81 años falleció Federico Gertz Manero, hermano de Alejandro, quien entonces no era fiscal general, sino rector de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México.

Tras el fallecimiento, Alejandro Gertz acusó a la concubina de su hermano, Laura Morán, y a su hija, de haber abandonado a su familiar y de no haberle brindado la atención médica necesaria. Ambas negaron la acusación, que tampoco prosperó durante cuatro años en el plano judicial, hasta que en 2019, ya con Gertz como fiscal general en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el caso se reactivó, y a mediados de 2020 Alejandra Cuevas fue ingresada en prisión preventiva y se giró una orden de aprehensión en contra de su madre.

A partir de ese momento, la familia Cuevas inició la defensa legal de las dos mujeres e interpuso amparos, ante lo que denunció como un caso fabricado por una venganza personal del fiscal general.

Señala un video de Loret de Mola que “AMLO se quitó el traje de presidente y se puso el de pandillero”

El periodista no se detuvo para criticar la actitud del mandatario tabasqueño

Durante mucho tiempo el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador fue tachado de ser un «porro» estudiantil. Ahora, Loret de Mola le ha dado un nuevo adjetivo: «AMLO se quitó el traje de presidente y se puso el de pandillero«.

En un video difundido en redes sociales, se puede escuchar al periodista hablar sobre la respuesta de Obrador al Parlamento Europeo.

Para Carlos Loret de Mola es muy grande el cinismo con el que respondió el tabasqueño. Pues cuando los diputados en Europa condenaron hechos en otros sexenios.

Sin embargo, ahora que este mismo organismo lo señala por la violencia hacia los periodistas se molesta.

«López Obrador era feliz, pero ahora que lo cuestiona a él por el acoso incesante a los periodistas. López Obrador se porta así, como pandillero de barrio«, señaló.

López Obrador ha decidido comportarse como pandillero de barrio frente al Parlamento Europeo.

Cuando el Parlamento Europeo hablaba de la matanza de Acteal en tiempos de Zedillo, de la violencia del narco en tiempos de Calderón, de Ayotzinapa en tiempos de Peña Nieto, López Obrador era feliz pero ahora que lo cuestiona a él, por el acoso incesante a los periodistas, López Obrador se porta así, como “pandillero de barrio”.

Y porque usa este lenguaje tan soez y tan bajo, pues porque ha estado tratando de usar la diplomacia para distraer la atención del que sigue siendo su punto central de crisis “como su hijo se volvió millonario”. (Échenle un ojo a mi columna para Washington Post.).

Por M.A.G. JOSE ANTONIO O’FARRILL AVILA