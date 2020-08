15 de septiembre de 1810, “Grito de Independencia”

La noche del 16 de septiembre de 1810 pasó a la historia como uno de los acontecimientos más significativos para nuestro país, ya que en esa fecha tuvo lugar el “Grito de Independencia”, protagonizado por el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, Guanajuato, quien adoptó los ideales independentistas que desde 1809 se extendían por el país a través de los grupos liberales. Uno de éstos, el de Querétaro, encabezado por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, desde el año de 1810, con Miguel Hidalgo y Costilla entre sus integrantes.

Varios oficiales del Regimiento de Dragones de la Reina, entre ellos Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo se unirían tiempo después a los conspiradores de Querétaro.

El cura Hidalgo se dedicó entonces a reclutar partidarios y a comprar o construir armamento. Sin embargo, a principios de septiembre de 1810, la conspiración de Querétaro fue descubierta por el gobierno virreinal.

Ignacio Allende había llegado a Dolores la noche del 14 de septiembre, tanto él como Hidalgo ignoraban las consecuencias de haber sido descubiertos. Para entonces, varios de los conspiradores habían sido aprehendidos, pero Doña Josefa Ortiz, durante la noche del 15 de septiembre envió un mensaje al pueblo de Dolores, avisando a Hidalgo y los demás libertadores sobre el inminente peligro que corrían.

Sin esperar más tiempo, Hidalgo marchó a la cárcel de Dolores y puso en libertad a los presos, a quienes dotó con armas de la policía y el Regimiento de la Reina. Durante la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo tocó la campana de la iglesia para convocar al pueblo y al reunirse la multitud en el atrio de la parroquia, pronunció la histórica arenga y al grito de “Viva la América y mueran los gachupines” se lanzó a la lucha en pos de la Independencia de México.

El cura Hidalgo tomó como pendón la imagen de la Virgen de Guadalupe a la que, según algunas versiones, le puso la siguiente inscripción: “Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno…”

Tradicionalmente, la celebración de esta fiesta patria empieza el 15 de septiembre, cuando el presidente de la República da el Grito de Independencia desde Palacio Nacional y hace sonar la campana de Dolores, la misma que sonó durante la arenga que pronunció el cura Hidalgo, aunque esto ocurrió cerca de las dos de la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Existe la creencia de que el inicio del festejo es obra de Porfirio Díaz, quien habría movido el Grito a la noche del 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños. La realidad es que desde la década de 1840, cuando el general tenía apenas 10 años de edad, la fiesta cívica ya iniciaba el día 15 con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería.

La Independencia se consumó el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

Bajo el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, se reconoció el 16 de septiembre como la fiesta nacional por excelencia.

Estamos conscientes de la importancia de esta fecha y de su festejo, pero también debemos hacer un análisis de que este año, por sanidad, por ubicación racional, por protección y por prevención hacia nuestro querido pueblo mexicano, NO DEBE de realizarse en ningún municipio la celebración del grito de independencia.

Propuestas de Joe Biden contra las "4 crisis históricas de EU"

Desde 1845, la elección para presidente en EE.UU. se produce el primer martes de noviembre, lo que significa que esta vez se realizará el 3 de noviembre.

A diferencia de muchos otros países, el sistema político estadounidense está dominado por dos partidos, Republicanos y Demócratas, por lo que el presidente proviene de uno de ellos.

Los demócratas son el partido político considerado progresista en ese país y su candidato casi seguro será Joe Biden, un político experimentado que fue vicepresidente de Barack Obama durante ocho años.

Joe Biden dijo que Estados Unidos vive una "etapa de oscuridad" marcada por cuatro crisis.

"Cuatro crisis históricas. Al mismo tiempo. La tormenta perfecta", así describió el momento actual el candidato demócrata a la presidencia, uno de los hombres con más experiencia en la política estadounidense.

Este jueves aceptó formalmente la nominación del Partido Demócrata a la presidencia con su discurso más crucial en sus casi 50 años de vida política, en el que tuvo duras críticas a Donald Trump e hizo un firme llamado al voto.

Biden dijo que Trump "ha envuelto a Estados Unidos en la oscuridad por demasiado tiempo", por lo que "Si me confían la presidencia, me apoyaré en lo mejor de nosotros, no en lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es la hora de que nosotros nos unamos y, no se equivoquen, unidos podemos superar y superaremos esta etapa de oscuridad", aseguró.

Es muy positivo el discurso de Joe Biden al decir que va a sacar a Estados Unidos, con el voto del pueblo, de una época obscura llena de mentiras, de engaños y de situaciones inhumanas.

Y nosotros, los que estamos en México, pensamos que también tenemos la misma ilusión de que en cierto momento el señor Biden pueda tomar el control de ese país para sacarlo de la pesadilla en la que vive, de la mala racha causada por esta hueste (conjunto de seguidores o partidarios de una persona o de una causa) de “espíritus malignos” que solo se han dedicado a traicionar, a mentir y a engañar al pueblo, pero eso sí, con grandes beneficios para sus “compinches” y sus “mascotas” buscando siempre crear más borregos, atacar la libertad de expresión, atacar al estado de derecho y siempre sorprendiendo a los militares quienes merecen todo el honor y todo el respeto porque siempre estos han sido la bandera y el ejército que ha defendido a México de los malos extranjeros y también de los malos mexicanos que han querido destruir a nuestra hermosa república.

Pronto será la caída del señor Trump y con eso tenemos la esperanza de que la democracia florezca en Estados Unidos con el absoluto convencimiento de la autodeterminación y también pensando que eso debe de estimularnos para que sigamos los mismos pasos y tomar el camino correcto que sirva a la cancelación de toda la bola de estupideces que han hecho los malos gobernantes para acabar con las garantías que merece la propiedad privada, la libertad de expresión, el estado de derecho y la salud de todos los mexicanos. Así sea.

Carta dirigida a mis estimados lectores (Así nos ve el mundo)

Carlos Alazraki

Prólogo 1: El Presidente de la República premia la INEPTITUD del DR. López Gatell dándole seis dependencias más para que él las dirija. A eso le llamo suerte. Porque si este miserable y soberbio personaje estuviera trabajando en el Sector Privado…. ¡Ya lo hubieran corrido a patadas hace 8 meses! Pero… Así piensa el presidente…

Estimados Lectores: Continúa el verano. Nuestros hijos casi listos para empezar la escuela virtual. Muchos políticos siguen de vacaciones. Y el único mexicano que NO DESCANSA es… ya saben quién.

Y como la comedia “Somos Novios" se alista a la premier la primera semana de septiembre, sigue sin haber noticias.

Así que con la tranquilidad que dan estos descansos forzados, decidí compartir con ustedes algunas noticias en que el mundo habla de México.

Obviamente, por espacio, estas notas son un pequeño resumen de los artículos escritos. ¿Listos?

The Economist de Inglaterra: El diario inglés tilda a AMLO como “maestro del espectáculo".

New York Times: “México se enfrenta a un RETROCESO de la democracia durante la pandemia".

Washington Post: “AMLO aumenta su AUTORITARISMO CONTRA LA PRENSA".

El País de España: “México se estanca entre los diez países con mayor IMPUNIDAD”.

ABC de España: “La violencia en México, ROMPE RECORDS ante la INEFICACIA de las medidas de López Obrador”.

Le Monde de Francia: “En México, el presidente López Obrador relaja las precauciones de la ciudadanía en el pico de la pandemia”.

BBC de Inglaterra: “López Obrador le MINTIO a la población en relación que sacaría de las calles al ejército”.

Vayamos con México. Carlos Loret de Mola en EL UNIVERSAL: “El presidente SÍ ha endeudado al país y ¡BASTANTE! Recibió del gobierno de Pena Nieto una deuda del 46% del PIB y terminará este año con una deuda del 54.8%”

Joaquín López Dóriga en MILENIO: “El secretario de Salud, Jorge Alcocer, RECONOCIÓ ayer que por primera vez en la crisis el desabasto de medicinas contra el cáncer lo atribuyó a una crisis de escasez mundial”.

Tuvieron que pasar 20 MESES PARA ENCONTRAR ¡¡UNA SALIDA!!

Federico Reyes Heroles en el EXCELSIOR: “No todo estaba podrido ni éramos un país de porquería”.

Raymundo Riva Palacio en EL FINANCIERO: “El New York Times revela que además de poner un muro electrificado, con alambre de púas electrificado, Trump quería poner agua con cocodrilos y serpientes y que además le dispararan a los migrantes en las piernas. El presidente mexicano ni las cejas levantó en desaprobación”.

Y ya para terminar, les voy a compartir este meme del presidente municipal de Huixquilucan que me gustó mucho:

“QUIERO UN MÉXICO NEOLIBERAL, PORQUE tenía medicinas, Seguro popular, guarderías, tenía refugios para mujeres, tenía comedores comunitarios, combatía al narcotráfico, RESPETABA A SUS FUERZAS ARMADAS, no las usaba como trabajadores de obras ni les exigía someterse a la humillación ante el pueblo bueno” y los delincuentes.

Tenía oposición, un INE independiente y era... UN SOLO PAIS ¡¡UNIDO!!

México NO ERA PERFECTO, pero tenía todo lo que ahora NO TIENE y funcionaba TODO LO QUE HOY… ¡NO FUNCIONA! “

No sé ustedes, pero yo….

¡También lo quiero!

eluniversal@alazraki.com.mx

Un aplauso a todos los comunicadores

Una vez más, un aplauso a los comunicadores por su mexicanismo y su honorabilidad, algo que nunca ha estado en duda, por lo que aplaudimos a él y a todas las gentes que están conscientes de todo lo malo que está haciendo este mal hombre, ya que con críticas positivas y reales ayudan a lograr un mejor país.

Un aplauso a todos los hombres que trabajan en los diversos medios de comunicación que buscan, a través de las críticas constructivas, que los mexicanos se reubiquen para tomar el camino correcto para salvar el futuro de nuestras próximas generaciones.

México siempre brillará porque los mexicanos honorables y de calidad siempre apoyarán que se lleven a cabo las reformas que más convengan, tal como lo hizo Juárez en su momento, que ayuden a revocar y a cancelar toda la bola de acciones negativas creadas por estos incautos.

“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas” o viceversa

Así como otros hechos sin esclarecer en el pasado y ahora respecto al dinero que aparece en un video publicado donde se lo entregaban al hermano de este señor, habría que ver si fue declarado porque de no ser así se puede interpretar que es un “lavado de dinero”, es indispensable que se demuestre de donde viene, quien lo envía, para que lo envían, porque concepto y todo lo que sirva para su esclarecimiento porque se puede pensar que las gentes “los narcos” son los que envían estos apoyos o de donde más puede venir ese dinero?

No es aceptable que no demuestren de donde venía, quienes lo donan, debe haber un registro y también del banco, y el señor González quien también es participe del dinero que entraba ilegalmente, donde se estaba “lavando” a través de una operación bancaria registrada y esto lo tendría que investigar el Fondo Monetario Internacional debido a las enormes cantidades de las que se habla y que han entrado por más de 17 años, qué no se dan cuenta que esto es totalmente ilegal y se llama “lavado de dinero” de “la gente”, ¡Como así! A ver que alguien nos explique, como decía Derbez, que alguien le explique al pueblo mexicano que sucedió o que está pasando.

Estados Unidos debe de investigar de donde salió este dinero, si venía de la venta de drogas (que se surtían en Estados Unidos) ya que de ser así no era limpio, se tiene que demostrar quien o quienes son las gentes responsables de estos “apoyos” si no de donde más podría venir ese dinero.

Lo más importante es que se aclare, de dónde, cómo, de quien, porque todas estas donaciones de “gentes” deben tener nombre físico, no se puede depositar dinero en un banco sin especificar quien lo recibe y quien lo manda, habría entonces que investigar también a este banco por “lavado de dinero”.

Hay muchos movimientos dudosos y hasta se puede pensar que “ilícitos” en la actuación de esta persona y de sus familiares por lo que deben de ser investigados a fondo y dar a conocer los resultados, para que pudiera decirse que él tiene moralmente un respaldo de todos los mexicanos y las autoridades para poder aceptar sus argumentos sin sentido.

Entre lo que estaría pendiente de aclarar es:

De dónde recibió los ingresos AMLO, antes de llegar a la presidencia, de que vivió todos esos años?

Si es cierto que convirtió a Morena en un partido familiar ya que ahí cobraban todos sus hijos, parte de sus hermanos y también se pagaban todos sus gastos.

El señor López dijo que nunca ha cometido irregularidades y tanto él como sus colaboradores más cercanos aseguran que sus ingresos son producto de su actividad pública y completamente explicables, entonces porque en su declaración de 3 de 3 no mencionó el monto de sus regalías de los libros que ha vendido?

Después del sismo de 19 de septiembre de 2018, dijo que ayudaría a la gente con parte de recursos de Morena, pero que no los regresaría al INE, que crearía un fideicomiso para dar los apoyos. Entonces porque el fideicomiso estaba ligado a Morena debido a que los seis integrantes del Comité Técnico tuvieron cargos en el partido y porque el domicilio del fondo fue el mismo que el de la institución política?

Porqué dicen que la fábrica de chocolates ha sido acreedora por varios años consecutivos a los certificados USDA Organic, Certificado Ecológico UE y Certificado Orgánico de SAGARPA, si la misma página de la empresa no tiene un historial de cuantos años tienen en funciones y sólo que se dio a conocer en febrero del 2019?

Así mismo porqué nunca dijeron que esta fábrica no está en el famoso Rancho “La Chingada” y está ubicada en Teapa, Tabasco? Porque no había dicho nada de esta nueva finca?

En el 2020 se dio a conocer la fundación de una cervecería artesanal y de refresco, la pregunta es de dónde salió todo el dinero para estas fábricas?

Ya veremos con el paso del tiempo que más “detalles” van saliendo relacionados con el presidente.

Carlos Slim se suma a la producción de la vacuna contra el Covid

Salvar a la mayor brevedad el mayor número de personas, llevó al empresario mexicano Carlos Slim Helú a concretar la alianza con AstraZeneca para producir la vacuna contra la Covid-19.

“La posibilidad de salvar lo antes posible a la mayor cantidad de vidas, fue lo que motivó al ingeniero Carlos Slim Helú para que Fundación Carlos Slim concretara rápidamente el acuerdo para impulsar la producción y distribución de la potencial vacuna Covid-19, AZD1222”, dijo Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de América Móvil, según un tuit del área de comunicación de Grupo Carso.

Este miércoles se informó que la Fundación Carlos Slim llegó a un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para sumarse a la producción de la vacuna AZD1222 contra la enfermedad de Covid-19, sin beneficio económico de por medio.

Esta producción de la vacuna será para atender a la región de América Latina.

“Este acuerdo proveerá inicialmente 150 millones de dosis en la región, excluyendo Brasil, que será cubierto por el acuerdo de AstraZeneca con el gobierno brasileño anunciado en junio pasado. Se espera iniciar los envíos en el primer semestre de 2021, en caso de que los ensayos clínicos resulten exitosos”, detalló la Fundación en un comunicado.

La fundación de Carlos Slim está ayudando para producir la vacuna contra el Covid para América Latina, algo que es de reconocerse ya que siempre ha sido de las personas que actúan y apoyan en todas las cosas positivas para el bien de todos los mexicanos, lo que es realmente un aliciente.

La familia Slim siempre está compartiendo y procurando el bienestar de las demás personas, esto debería ser un ejemplo para todos los mexicanos ya que este tipo de familias mexicanas son las que han logrado que el país tenga un crecimiento y funcione de una manera positiva a pesar de que estamos pasando por momentos obscuros.

Esto es algo que nos da una profunda alegría, el tener la oportunidad de aplaudir ese tipo de ejemplos que son palpables con hechos y no por dichos.

Un aplauso a su continua cooperación y colaboración para el bienestar de todos los mexicanos, ya que esto es como una luz que alumbra nuestro camino y nos da tranquilidad a todos los que queremos y procuramos que las cosas caminen bien en México.

