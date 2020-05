Un aplauso a los que demuestran su tan Marcada capacidad de sus incapacidades...

Es importante reflexionar y tomar en cuenta la difícil situación que estamos pasando ya que es una realidad sin precedentes la cual ha sido aprovechada por los nuevos políticos que sin tener una preparación, una capacidad y un currículum honorable han tratado de hacer y tomar medidas obsoletas que no conducen a nada bueno.

Para una economía sana son necesarias las buenas relaciones comerciales

Tenemos que concientizar que el planeta Tierra entró en una relación comercial de interdependencia, por lo que es ridículo pensar que cerrando una gran cantidad de centros productivos en México no se afecte la economía, como en el caso con Estados Unidos porque no es comprensible que no puedan terminar con la producción de automóviles debido a que muchísimas partes que ellos necesitan se fabrican en México.

La globalización de la economía nos hace depender de las exportaciones y de las importaciones por lo que las voces de todos es en el sentido de que en estos momentos se han aprovechado para romper la cadena interactiva que existe entre los países y las economías.

Es totalmente incomprensible que los “dizque líderes” estén aprovechándose de un problema patológico para afectar con ello el desarrollo del planeta y sus países.

Las cuentas claras, para largas amistades

Tenemos información verificada, “nosotros tenemos otros datos”, de que en un país con 127 millones de habitantes, como lo es México, en estos momentos existe un 80% de la población que no están tomado las medidas preventivas recomendadas y necesarias para poder aislarse de la infección masiva que se está viviendo en el planeta.

La turbulencia que ha afectado esta situación nos obliga a exigir la renuncia de los “dizque líderes”, como el secretario de salubridad, por ser un personaje que ha sido inexistente en los últimos años y porque se dice que están tratando de disimular la cantidad de gentes que están muriendo al llenar las formulas motores con otros datos y diciendo que esas gentes, estas víctimas, han muerto por influenza.

Se tiene que entender que para la resolución de cualquier problema es necesario tener la verificación de que la información es 100% real para así poder tomar las medidas constructivas indispensables para ello.

Si las gentes han muerto porque no hubo las medias necesarias oportunas para evitarlo, pues deberían de ser indemnizadas por parte del gobierno y así mismo sería indispensable que se hiciera una auditoria para saber cuánto, cómo y dónde está el dinero que se ha gastado en esta pandemia.

Casi 9,500 decesos en México por el coronavirus

México reportó el viernes 371 decesos relacionados con la epidemia del coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 9,415, en momentos en que el Gobierno se prepara para levantar algunas restricciones impuestas durante dos meses en el país para contener la propagación del virus.

Los últimos registros arrojan 3,227 nuevos casos confirmados de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por la nueva cepa, elevando la cifra a un total de 84,627 contagios.

A partir del lunes, México entrará a una "nueva normalidad" que implica reactivar varios sectores económicos sensibles, a partir de un semáforo basado en el avance regional de la epidemia.

A nivel global, el virus ha contagiado a más de 5.9 millones de personas, y cobrado la vida de casi 365,000.

No debe ser aceptable la existencia de gobernantes incompetentes

No podemos seguir permitiendo que un país como México siga siendo gobernado por gente incompetente que no sepa que rumbo tomar y por lo cual en estos momentos ha quedado perfectamente claro, y con lo que podríamos pensar, que estamos en un gran barco pero sin timón.

Desde el principio del sexenio no hemos visto nada nuevo solo más y más de lo mismo, esto prende en todos los sentidos “los focos rojos” para que la sociedad mexicana, a través de la democracia, tomemos y rescatemos al país de este enfermo surrealismo.

Un viejo dicho, que mencionara Nazar Haro, ex director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), es que “para poder encontrar a los responsables había que ser tan fanático como ellos o que habría que seguir la cola del dinero”.

La reflexión nos llevará a tomar las mejores decisiones

La capacidad de reflexionar es un don el cual nos permite entender y valorar lo que más conviene pero lamentablemente solo hemos visto lo que no conviene y que es la ocupación y la falta de capacidad de actuación y reflexión de los miembros del gabinete del ejecutivo, que solo parecen ser “seguidores del partido virus”, como Morena, ya que parece han actuado a destiempo y negativamente, es por ello que tenemos que borrar estos hechos con acciones completas, positivas y con respeto al Estado de derecho, quitándoles el don que les otorgó el pueblo pensando que lo sabrían aplicar en beneficio del país, y presentarlos como traidores de la república y de la Constitución, enjuiciarlos y si se determina que lo amerita, fusilarlos.

La verdad siempre nos llevará por un camino de luz y esperanza

Recordemos que la verdad siempre brilla y es por ello que en estos momentos el 80% de los mexicanos ya se están dando cuenta del engaño y la mentira en la que cayeron, es hora de quitarles todo el apoyo a estos hijos de su…

Debemos tener muy en cuenta que el futuro depende de los mexicanos y de los empresarios ya que son los que toman acciones positivas para beneficio de nuestra hermosa República Mexicana, no de esta bola de ambiciosos sedientos de odio, por ejemplo como la señora Dolores Padierna, como la señora Sheinbaum o como el grupo de renegados y traumados que quieren acabar con nuestro hermoso y bello país.

Es necesario el respeto a la Constitución y a las garantías individuales

Si estas gentes no respetan a la Constitución ni a los derechos básicos que las garantías individuales nos dan a los mexicanos pues habrá que borrarlos del mapa para así tomar las medidas correctivas necesarias y lograr con ello asegurar el futuro de las nuevas generaciones en un país que respete la propiedad privada, que brinde las garantías y las seguridades necesarias para atraer la inversión extranjera que dé certidumbre a los empresarios mexicanos quienes han dado, por más de 80 años, posibilidades de contar con una economía sana, en una democracia sana, creando empleos para el bienestar de nuestros hermanos.

¡Viva la revolución mexicana!, ¡Viva la libertad y el respeto!, ¡Viva la reciprocidad entre nosotros!

Se pronostica la caída del PIB de hasta 8.8% este año

Los efectos negativos de la pandemia propiciarán una caída de hasta 8.8 por ciento en la economía mexicana en el presente año y una pérdida de hasta 1.4 millones de empleos, de acuerdo con los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión.

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

personalidadesenpolitica2013@yahoo.com.mx

ppjaofa2013@yahoo.com.mx

