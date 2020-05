Para el gobierno actual el PIB no tiene la menor importancia

El titular del Ejecutivo propuso que el Producto Interno Bruto y "crecimiento" son términos que deben entrar en desuso, "hay que buscar nuevos conceptos", reiteró.

En ese sentido dijo que en vez de crecimiento habría que hablar de desarrollo y que en lugar de Producto Interno Bruto, se tendría que hablar de bienestar.

Expuso que en vez de lo material hay que pensar en lo espiritual. "Hay que cambiar ya con todo eso y no creer tanto en esas cosas", destacó.

Dijo que hay una canción que dice: "No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso".

En opinión del señor presidente, el Producto Interno Bruto no es importante, pero habría que recordarle a este señor, y a todas las gentes que están con él, que el Producto Interno Bruto es el que mide el crecimiento de los países, lo que es de vital importancia porque ya que es lo que nos da el parámetro para entender si las cosas van bien y positivamente, si hay más exportaciones, si la situación del país es sana, esto es muy parecido a la función de un termómetro ya que este es el que nos marca si hay o no, o cuanta temperatura se tiene, y aquí el PIB lo que marca son los resultados económicos de cada uno de los países, así como también para poder valorizar el crecimiento industrial y de exportación de todos los productos hacia el resto del mundo en una economía globalizada.

Resulta muy preocupante que haya hecho ese tipo de comentario, tiene que haber alguien que le explique la terrible confusión en la que está viviendo, en un surrealismo total, es muy importante que conozca la realidad de las cosas y situaciones que tiene la república mexicana para poder hacer las cosas correctas así como para mejorar las situaciones en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultual del país.

Es verdaderamente esencial que haya una ubicación racional ya que si esto no existe resulta muy alarmante pensar que no existe la posibilidad de una reflexión por parte de las personas que se supone deben de estar velando por la salud de la personas pero también por la salud de la economía.

Esto nos pone en una situación como de un “foco rojo” que se está prendiendo y no podemos permitir que no se conozca ni se valore la realidad, de no ser así sería como una regresión al tiempo de las cavernas.

La realidad es otra en relación al número de muertos por Covid-19

El gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial revisada por The New York Times.

Las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas, cuando Ciudad de México ha estado alertando repetidamente de las muertes al gobierno, con la esperanza de que se haga público el verdadero estrago del virus en la ciudad más grande de la nación y, por ende, en el país en general.

Pero eso no ha sucedido. Los médicos de los abrumados hospitales de Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia. En algunos hospitales los pacientes yacen en el suelo, tendidos sobre colchones. Hay personas mayores apoyadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que otros pacientes son rechazados y enviados a buscar espacio en hospitales menos preparados. Muchos mueren en esa búsqueda, dijeron varios médicos.

“Es como si viviéramos nosotros los doctores en dos mundos distintos, uno es dentro del hospital, donde los pacientes están muriendo y están muy graves”, dijo la doctora Giovanna Ávila, quien trabaja en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. “Y el otro es cuando salimos a la calle y vemos a la gente caminar, despreocupada, viviendo su vida normal sin idea de qué tan grave es la situación”.

Funcionarios de Ciudad de México han tabulado bastante más de 2500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionadas con la Covid-19, según muestran los datos revisados por el diario. Sin embargo, el gobierno federal informa sobre unos 700 decesos en el área que incluye a Ciudad de México y los municipios de sus alrededores.

A nivel nacional, el gobierno federal ha reportado menos de 3000 muertes por el virus confirmadas, además de casi 250 que se sospecha están relacionadas, en un país con más de 120 millones de personas. Pero los expertos dicen que México solo tiene un panorama mínimo de la escala real de la epidemia porque está haciendo pruebas a muy pocas personas.

Solo 0.4 personas de cada mil en México se hacen la prueba del virus, de lejos la proporción más baja entre las decenas de naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas.

Tomar acciones equivocadas solo trae como resultado terribles consecuencias

Respecto a las infecciones que calculan los expertos del coronavirus en la República Mexicana, calculan que son arriba de 400 mil por lo que se cree que está muy manipulada la información, pues nosotros tenemos otros datos que indican que la situación es terrible ya que mucha gente no lo toma en serio y por ello no está tomando las precauciones necesarias para evitar el contagio.

Como por ejemplo en Estados Unidos han decidido abrir la economía de 42 estados y el resultado es que la situación es verdaderamente delicada porque ya se llegó a más de 3 millones de infectados en el mundo, en particular Rusia tiene más de 150 mil infectados y el problema sigue creciendo en el centro de Europa y a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Esto es el resultado de no tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que siga creciendo tal y como lo muestran las cifras que de 900 mil infectados esto se haya ido arriba de 1 millón 400 mil.

Como sabemos, esto es un problema que va a causar una depresión muy grande en la salud de los países, va a causar una tensión y lo importante de esto es que la gente se ubique y este bien informada de que hasta ahora no hay ninguna vacuna para combatir esta pandemia, tal como en el caso de la influenza, que pasó hace más de 20 años, donde nunca hubo ni se produjo una vacuna.

Es por ello que hasta ahora la única alternativa que tenemos es el cubrebocas y los guantes, los cuales se deben utilizar al salir y entrar a cualquier lugar, que laven su ropa inmediatamente y que tomen baños inmediatos, y que esta es la única manera de evitar que esto se contagie.

¿Cómo el gobierno de 4T, ha venido dejando morir la economía mexicana?: Especialista

La llamada ‘Crónica de una muerte anunciada’ por el especialista en economía, Raymundo Tenorio expresa cómo es que el Gobierno de 4T, ha venido dejando morir la economía mexicana, aun antes de la pandemia #Covid19.

El Director de proyectos del Centro de estudios interdisciplinarios y prospectiva, Raymundo Tenorio indicó que «la Inversión Fija Bruta (IFB), son todos los gastos que se hacen en maquinaria, equipo de reparto, refrigeración, fábricas, viviendas, mobiliario, computadoras, centros comerciales, cines, complejos hoteleros, es decir, todo lo que se va a utilizar por varios años, para producir y ofrecer bines y servicios, es lo que denominamos acervo de capital. Estas inversiones incluyen no sólo las nuevas adquisiciones, sino la reposición de lo que ya se ha depreciado por obsolescencia o bien porque ya no es eficiente su utilización».

Así que los empresarios de todo tamaño, pequeños, medianos, grandes, nacionales o extranjeros gastan en estos bienes pensando en el largo plazo y para ello requieren de un entorno de certidumbre, particularmente de respeto al estado de derecho, fiscal y de confianza en los gobiernos.

Explicó que «mensualmente @Inegi_informa de cómo evoluciona la IFB en México y desde que AMLO ganó las elecciones, la pérdida de IFB ha sido cercana al 15%! a febrero 2020. Estimaciones propias, arrojan una pérdida cercana a los 835,000 millones de pesos de inversión que se ha dejado de hacer, con la consecuente pérdida en la generación de empleos nuevos. Tan sólo, en el último año febrero/20 vs febrero/19 la caída es de -10.2%. Las causas ustedes las conocen: cancelación NAIM, Constellation Brands, energías renovables, farmouts petroleras, Promexico, Consejo Méx., promoción turística, Tren suburbano La Laguna, desmantelamiento Com. Reguladora de energía, quiebra de Pemex, proyectos inversión pública sin racionalidad económica, red troncal, obras inmobiliarias en CDMX, ataques a organismos autónomos, inversión pública, inconclusa, retraso en pago a proveedores de gobierno, etcétera».

De manera que, en conclusión, «toda la IFB es el potencial de crecimiento futuro y este continúa siendo destruido por AMLO, sus moditos e ideología comunista. ¿Qué hacer? Sacar adelante el gran Acuerdo Nacional al que ha convocado todo el empresariado organizado y liderado por el @cceoficialmx , sumando a sindicatos, academia y ONG. Un acuerdo que no es neoliberal, ni es conservador, ni convoca a derrocar al gobierno. Es un acuerdo para salvar empresas y empleos #CuidemosElEmpleo. Al tiempo”.

Porque hay que lavarse las manos para evitar al coronavirus

Los especialistas en tratar los síntomas del Covid-19 mencionan que se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca que al cabo de cerca de una semana puede provocar falta de aire.

El número de infectados hasta el momento por Covid-19 a nivel mundial es de 3 millones 918 mil 827 y de decesos según las cifras reportadas son 275 mil 208 decesos.

Pero he aquí como puedes ayudarte a no contraerlo, cuando recoges sin querer coronavirus con tus manos, estos no pueden penetrar la piel, pues su capa más externa es ligeramente ácida, pero sí pueden permanecer ahí esperando la oportunidad para entrar al cuerpo por lugares más vulnerables.

Y es en ese momento en el que lo puedes interceptar y destruir, con solo lavarte las manos.

El jabón no solo afloja al virus de la piel, sino que hace que la envoltura viral se disuelva, de manera que las proteínas y el ARN se deslían y el virus metafóricamente muere -realmente se desactiva, pues los virus no están precisamente vivos-.

Solo le queda al agua llevarse los restos de lo que hasta hacía 20 segundos era una grave amenaza para nuestra salud y la de otros.

Es mejor prevenir que lamentar

La mayoría de la población son personas que no tienen la capacidad de reflexión, ni la cultura media suficiente para actuar y poder prevenir, por ejemplo, se dice que hay un pueblo en Quintana Roo donde la gente prefiere morirse a cambiar su tipo de vida, aquí lo importante es recordarles lo que cita el onceavo mandamiento, que señala que “Dios nos da la libertad de ser tan estúpidos como queramos”.

También es importante mencionar que el problema de muchos gobernantes en diversos países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos y en México, están revolviendo la política con un problema de salud por lo que deben analizar que son conceptos totalmente diferentes que no se pueden mezclar, una cosa es la política (actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país) y otra muy diferente es la medicina (la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentales en las teorías, creencias y experiencias propias de diferente cultura y que se utilizan para mantener la salud tanto física como mental), son actividades totalmente diferentes.

Lo relevante sería que tomaran conciencia las autoridades y la asociación de médicos para que dieran a conocer la verdadera situación de cuántos contagios y cuántos muertos hay en toda la República Mexicana.

Y es importante volver a mencionar que solamente la prevención será la que nos dará la oportunidad de sobrevivir en esta realidad sin precedente.

En Nueva York aparece el “síndrome misterioso” en menores de edad

En Nueva York, una de las ciudades más afectada por el coronavirus, al menos 15 niños de entre 2 y 15 años que tuvieron coronavirus, fueron internados con un “síndrome misterioso”, cuyos síntomas están asociados como el shock tóxico o enfermedad de Kawasaki, una enfermedad rara en los niños que involucra inflamación de vasos sanguíneos, incluidas las arterias coronarias.

Según el informe, los niños tenían fiebre y sarpullidos, vómitos o diarrea. No hay fallecidos, pero cinco han necesitado de un ventilador mecánico y la mayoría “necesitaba presión arterial”. Sin embargo, se desconoce el “espectro completo” de la enfermedad.

Lamentablemente está semana ya hubo la muerte de un niño de cinco años en Nueva York, tras mostrar síntomas de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de “shock tóxico”, vinculados posiblemente al coronavirus.

Esto demuestra algo mucho más grave ya que primero fueron adultos y ahora son niños los que están muriendo con este virus.

Es importante que se tomen las medidas necesarias para poder diagnosticar y medicar a estos menores, ya que los niños son el futuro del mundo.

