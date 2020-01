Quién es el Fiscal General de la República

El Senado designó a Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República por un período de nueve años. Con 91 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta respaldó la candidatura de Gertz Manero, quien aseguró ante los legisladores que la autonomía de la Fiscalía General de la República se dará con la aplicación rigurosa de la ley. Ante los cuestionamientos de senadores del PAN sobre su independencia, Alejandro Gertz Manero señaló que nunca ha pertenecido a ningún partido político, a pesar de que ha trabajado para distintos gobiernos.

El Fiscal General reconoció que no hay margen para equivocarse, por lo que afirmó que la aplicación de la ley por encima del poder será real.

Por otro lado, Gertz Manero se comprometió a cambiar el sistema de procuración e impartición de justicia que, dijo, está diseñado para servir al poder y no a la ciudadanía.

Finalmente, el Fiscal General de la República indicó que se dará a conocer la verdad con claridad y con la participación de las víctimas, por lo que, dijo, no habrá un solo caso que no se conozca a plenitud, ni una persecución más, ni un encubrimiento más.

Fue el jefe de la policía capitalina durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, luego titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Vicente Fox.

Anteriormente, en el lejano sexenio de José López Portillo, encabezó una estrategia para el combate al narcotráfico.

En el Congreso fue diputado federal por el partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, donde encabezó la comisión de la Secretaría de Marina (Semar)

Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por Mount Union y por la Universidad de las Américas.

Tras ganar las elecciones y durante el tiempo de transición, Gertz Manero fue parte de los asesores de seguridad y “pacificación” de López Obrador.

En su comparecencia ante el Senado de la República como aspirante a la fiscalía, Alejandro habló del retraso en la procuración de justicia.

Entre los datos que aportó ante la Cámara Alta, Gertz Manero aseguró que en el país se cometen 33 millones de delitos al año, de los cuales 2 millones son denunciados y de esta cifra, apenas 200 mil son consignados.

Sostuvo que “hay un marco de impunidad del 99 por ciento” en la PGR.

Gertz Manero dijo que se priorizará el combate a la corrupción.

Es lamentable una noticia dada a conocer, donde un señor declara que el sistema judicial mexicano está entre los más corruptos del mundo y así mismo mencionan que el señor que está de presidente no ha hecho nada para combatir esta situación, ya que todos o muchos de los ministerios públicos y jueces vienen de sexenios anteriores, y que su desmedida ambición solo los ha llevado a demostrar que el sistema judicial de México está reconocido como uno de los mega sistemas más corruptos del mundo.

Y para que pueda haber cierta calidad de jurisprudencia y de la aplicación de la ley, que no es el remedio, es necesario contar con la experiencia de un hombre con una tradición impecable como la del señor Gertz Manero para que pueda combatir a toda esta bola de hombres malos, hombres sin respeto a la ley y con una ambición terrible.

El problema es de costa a costa y de frontera a frontera, es totalmente una prioridad dar de baja a todos los malos elementos, porque no han sabido cumplir con su labor, tal como se ha hecho con gobernadores y presidentes municipales ya que todos han caído en ese mismo padecimiento, algo muy comparable al terrible cáncer.

Solicitan aplazar hasta febrero la entrega de iniciativas sobre justicia

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, pidieron al Senado hasta el primero de febrero como plazo para entregar 9 iniciativas de ley y la reforma constitucional en materia de procuración de justicia, una vez que se hagan ajustes a los anteproyectos que circularon entre legisladores.

Esta vez sólo hicieron una presentación general del contenido de sus propuestas ante los senadores y confirmaron el contenido de los anteproyectos que se les distribuyeron.

Las propuestas incluyen modificaciones a la figura del arraigo, la aprobación de una Ley de Justicia Cívica, la creación de un Código Penal único en el país, y modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Durante el encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, Scherer Ibarra afirmó que “lo que la gente quiere no es siempre lo que más le conviene, ni siempre lo que ordena la ley”.

Expuso que “así vemos a México: como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”.

Por ello, agregó que este gobierno busca con sus propuestas legislativas “formar un nuevo paradigma que nos lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”.

Por su parte, Alejandro Gertz Manero señaló que en materia de procuración de justicia y seguridad “se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años, generando respuestas parciales, que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, no solamente que contenga, sino que no deje que siga creciendo esta situación, que es quizá la más aflictiva de todo el país”.

El fiscal hizo un recuento sucinto de los proyectos de reforma, la cual de inicio propone una Ley de Justicia Cívica, “para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo, y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido.

Respecto de la Ley de Justicia Cívica, dijo que pretende “la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales”, además de “priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables”.

Añadió que se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos “y establecer la diferencia toral entre los primo delincuentes que todavía son rescatables, frente a los habituales y reincidentes que deben ser sometidos a sanciones penales eficaces”.

Apuntó: “En la primera instancia, donde realmente es donde se debe de contener al delito, no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal”.

Respecto de la propuesta de Código Penal Nacional, dijo que este ordenamiento “debe homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país”.

Mencionó que con el actual sistema de justicia “se creó lo que se llama una puerta giratoria y entonces, por un lado, entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de internos, pero multiplicaron su daño a la sociedad”.

Resaltó que “todos los primo delincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirla en alumnos de las escuelas del crimen, cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas”, mientras que todos los “reincidentes, todos, tienen que ir a la cárcel, y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad, para que realmente ahí se preparen y que uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir ‘pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse’.

“Y luego, todos los peligrosos, totalmente aislados de todo el resto de los primo delincuentes, de los habituales, porque esa combinación, de ahí están saliendo las extorsiones telefónicas”.

Gertz Manero señaló en su discurso que los proyectos de reforma se tienen “que manejar con un gran cuidado y precisamente por eso, nosotros en este momento… y luego, todos los cambios a la Constitución que esto requiere, porque hacer una reforma de esta naturaleza, requiere una serie de cambios.

“Y vamos a seguir trabajando para que el día 1 de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento; y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy, muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos”.

Por qué no se puede vender el avión presidencial de México

El señor presidente no ha podido vender el avión presidencial, lo que representa una falta de cumplimiento a una de sus tantas promesas hechas hacia el pueblo mexicano.

Desde que se decidió enviarlo a los Estados Unidos, se volvió un lastre legal, financiero y político, y no es por la carencia de interesados, el problema es porque el avión está sujeto a un contrato de arrendamiento financiero, por varios años de vida, y nadie, absolutamente nadie puede vender algo que todavía no le pertenece, primero se debe finiquitar el adeudo remanente del contrato de arrendamiento financiero para a continuación estar en posibilidad de venderlo, rentarlo, intercambiarlo o rifarlo.

Lamentablemente esto demuestra que las gentes que están asesorando al presidente son una bola de mediocres, ya que no previeron que el avión presidencial todavía tiene un adeudo estratosférico y es por ello que no se puede rifar, ni vender algo cuando aún tienen vigente un contrato de financiamiento con un adeudo tan grande.

Esta es una falacia más y una falta de ubicación racional de los responsables de asesorar al señor López, y para muestra basta con un botón, eso refleja que las intenciones buenas o malas que pueda tener este hombre no están dando resultados, ya que en el tiempo que lleva como presidente no se ha podido combatir los secuestros, los asesinatos y las desapariciones y por lo que ahora se puede decir que la República Mexicana se ha convertido en una “narco nación” ya que parece que los únicos que pueden seguir invirtiendo, mover el dinero y burlarse del estado de derecho son los narcos bajo una asociación delictuosa con gobernadores, presidentes municipales y demás actores en la política.

Eso es una triste realidad que se refleja cuando no se tiene personal con un alto nivel académico, reconocido y certificado que pueda asesorar de la mejor manera a nuestros gobernantes, para que no se caiga en la mediocridad de consejeros que no tienen el nivel académico necesario para cumplir con sus funciones.

Las oportunidades de trabajo deben ser primero para los mexicanos y después para los migrantes

Migrantes centroamericanos contemplan quedarse a trabajar en México, debido a las ofertas de trabajo que les ha ofrecido el gobierno mexicano.

Antes de pensar en ofrecer trabajo en la República Mexicana a personas de otros países, a los migrantes, lo primero y más importante sería tomar acciones que permitan un aumento en la capacidad de empleos y con mejores condiciones para los mexicanos, quienes deben ser la prioridad número uno y porque ellos fueron los incautos que llevaron al poder al “gobierno de la cuarta tranza”.

Y es por ello que esperamos que en su momento todas las malas acciones que se han llevado a cabo, sean juzgadas por el mismo pueblo y por el mundo, ya que por la falta de actuación y la falta de procuración de justicia la reputación de México ha caído por los suelos.

Recordemos que no es con dichos sino con hechos como se demuestra la realidad.

Otro hecho inaceptable es que los mismos políticos se auto califiquen diciendo que las cosas están bien y que se van a mejorar, cuando no se ve nada de ello.

Realmente nos da pena ajena la pesadilla que con sus hechos han causado estos malos hombres que solo demuestran que su única visión es mejorar su personal nivel socio económico y no la de todo el pueblo, quien les dio la oportunidad de demostrar su mega incapacidad. Más claro ni el agua.

Los mexicanos seguiremos evaluando las malas y negativas acciones que han estado tomando la pandilla y sus cuarenta bandidos

Se dificulta el paso del control de migración en diversos aeropuertos mexicanos

En cuanto al turismo existen grandes molestias por parte de los turistas ya que en aeropuertos como el de Cancún y otros como el de la Ciudad de México, tardan hasta dos horas para que la gente pueda pasar por los controles de migración.

Eso demuestra que la Secretaría de Turismo está incumpliendo con sus objetivos.

Necesario rescatar la confianza y el Estado de derecho

Para que México pueda volver a rescatar todo el mal que se ha hecho sería oportunísimo que se iniciara y se creara un partido que estuviera controlado por empresarios para poder así restablecer la confianza en la propiedad privada, en la seguridad y en el Estado de derecho, que por el momento están totalmente perdidos.

Necesario contar con buenos gobernantes para rescatar a la República Mexicana

Jesucristo dijo; “la verdad nos hará libres” y ahora que brille la verdad esperamos que los mexicanos, nuestros hermosos compatriotas, tengan la capacidad de reflexionar que fue la elección y decisión de muchos incautos, el haberle dado la “oportunidad” de actuar a esta bola de hipócritas para “rescatar al país” y para obtener un futuro digno.

Esperamos a futuro ver que estos nuevos gobernantes, demuestren que si son honorables y que son personas con la capacidad necesaria de actuar para el bien de la república.

“O todos coludos o todos rabones”

De toda la gente que ha sido secuestrada, asesinada o desaparecida sería interesante dar a conocer cuántas de esas víctimas han sido hijos, amigos o familiares de algún político ya sea de Morena, de algunos de los jueces o de ministerios públicos, ya que si no existe ni un sólo caso en la larga lista de víctimas, eso demostraría que sí puede haber alguna asociación delictuosa.

