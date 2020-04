Hay una franca rebelión de los gobernadores contra este señor, esto debido a que no entiende o no quiere entender que cada estado es libre y soberano.

El Financial Times publicó un reportaje diciendo que este señor era un presidente imperial, porque señalan que la popularidad de tan distinguido personaje, se dice que Morena tiene un 36% de popularidad, lo que quiere decir que entonces este señor ni con viagra podrá levantar a este gobierno, está totalmente desfasado y desprestigiado al igual que las gentes que están con él, esto es un problema muy serio, por ello es que los gobernadores se le ponen al brinco al ver que no ha hecho nada, lo único que ha hecho es culpar a otras gentes de lo que está mal en el país.

El gobierno y el sector salud sólo quieren distraer al pueblo de México

Hay muchísimas gentes contaminadas, infectadas por el virus del Covid-19 y pues la verdad es que el tal señor López-Gatell no ha hecho nada positivo al respecto, sólo quieren distraer al público de su negativa actuación, mostrando ahora una persecución contra el ex presidente Peña Nieto.

Eso es una clara señal de que este señor está obsesionado y sólo tiene la intención de mantener engañado al pueblo mexicano y gracias a la Virgen Morena, el final de Morena está cerca, porque se está mostrando el milagro de la caída de las mentiras, engaños y traiciones al pueblo mexicano y por el no cumplimiento de la promesa que hizo cuando tomó la presidencia de que iba a respetar la República y a la Constitución, lo cual no fue más que una más de sus mentiras.

Esto es lo que sucede cuando las personas presentan problemas como ser narcisistas, psicópatas y mitómanos, por la gran capacidad que tienen para engañar fácilmente a los que ahora lo siguen y que son una bola de ancianos.

En el actual gobierno se tienen a negativos y mentirosos personajes

Desde el señor Bartlett, quien hizo cosas muy negativas cuando fue gobernador en Puebla y quien ahora fue excusado de muchas de las cosas ilegales que ha hecho (orquestar fraudes estatales, reprimir movimientos sociales, un imperio inmobiliario con 23 casas ubicadas en zonas exclusivas)

El funcionario declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) tener propiedades estimadas en 51 millones de pesos (que según sumando las propiedades, su fortuna es mucho mayor), también se dice de la Secretaria de Gobernación, quien tiene un mega departamento en Houston y muchos otros funcionarios más, entre ellos se menciona también el de Turismo, que dice que la fortuna que tiene fue una herencia materna que tendría que demostrar, ya que muchos saben que la mamá tuvo problemas económicos al final de su vida.

Así como estos personajes hay muchísimas gentes que han estado involucrados en cosas muy negativas y que están fuera de la ley, como el que se dice que participó en bloquear los pozos en Tabasco donde hubo una explosión y murieron varios ingenieros, estas muertes las marca la ley muy claramente como intento de homicidio, carpeta que no se ha aclarado y que aún no se cierra, pero ahora está tratando de acabar con los mexicanos, con nuestro sentido de nacionalidad, nuestro respeto a la República y a las garantías individuales que las constitución nos da, y lo que no entendemos es cómo se atreve y cómo es que quiere seguir siendo representante una persona que tiene una cola tan larga de cosas mal hechas, de siempre ser una gente conflictiva, como cuando fue regente de la ciudad y fue destituido por las acciones negativas que llevó a cabo, pero que ahora vemos lo equivocados que estaban al creer que la Virgen, la Morena, les dio su bendición para gobernar bajo la mentira, el engaño y la traición, factores que solo son un mal comienzo en la historia de la humanidad.

Los mexicanos ya están hartos de tantas mentiras y engaños

Todo lo que empieza mal, acaba peor, es un momento en que la realidad alcanza a la mentira y parece ser una bendición que los mexicanos estén hartos así como los empresarios, como los gobernadores y como la clase media, ya que han sido traicionados y han sido manipulados a tal punto que ya llegó la verdad, una verdad que marcan claramente las estadísticas, sobre la impopularidad que tiene y que siempre ha tenido este señor, como lo demuestran sus mezquinas intenciones, tal como lo marca el Financial Times, de que ahora tendremos a un presidente imperialista por haberse atrevido a hacer tantas cosas negativas, por haber mentido al pueblo y por haber traicionado a las instituciones que él juró respetar, situaciones reales que lo ponen en la categoría de estar calificado como el peor presidente de una larga lista de 160 países, lo que señala, según la información que ha mencionado el Banco Mundial, que estima que la actividad económica mexicana tendría una caída cercana al 6.9 por ciento del Producto Interno Bruto, y por lo que algunas compañías mencionan que México está descalificado, señalándolo como un país basura.

Moody’s recorta notas de México y Pemex

La agencia Moody’s recortó en un escalón la nota soberana de México, desde ‘A3’ hasta ‘Baa1’, y la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), desde ‘Baa3’ a ‘Ba2’; ambas mantienen perspectiva negativa.

En un reporte, la firma precisó que la reducción en el soberano es resultado de la baja en las perspectivas de crecimiento, el deterioro de Pemex así como por una política y capacidad institucional debilitada.

En tanto, la disminución de la petrolera fue impulsada por la caída crediticia del país, aunada a la importancia de la compañía para el gobierno y sus riesgos de largo plazo.

Añadió que las condiciones financieras y operativas de Pemex erosionan la fortaleza fiscal del soberano, el cual ya está presionado por un crecimiento de ingresos más lento, debido a una economía más débil.

Destacó que la perspectiva negativa refleja el riesgo de que la fortaleza económica y fiscal se deterioren más de lo anticipado, gracias a la incertidumbre relacionada con la dirección política a mediano plazo y las respuestas que han sido insuficientes para abordar eficazmente los desafíos económicos del país, así como la continuidad financiera y financiera de Pemex.

Fitch rebaja calificaciones a Pemex y CFE tras baja a nota soberana

La agencia calificadora Fitch rebajó el viernes las notas crediticias de las compañías estatales mexicanas Pemex y CFE, así como las de las empresas Ienova y Cometa, luego de recortar la calificación soberana del país latinoamericano.

El miércoles, Fitch anunció una rebaja a la nota crediticia de México a “BBB-“ desde “BBB”, un escalón por encima del grado especulativo, argumentando que el choque económico del Coronavirus llevará al país a una “severa recesión” en 2020.

Reflexiones

Pemex está totalmente descapitalizado y ahora quiere a través de regalar el máximo conocimiento del gobierno mexicano a otras compañías y así mismo ahora quiere, con medallitas, tratar de salvar su pellejo, pero su destino está marcado en las estrellas, lo que será, será.

El futuro esta para que los mexicanos lo hagamos una realidad, conocer de su trayectoria y la trayectoria de sus miembros del gabinete ya que todo lo que dijeron que harían no ha sido más que una mentira, como por ejemplo el haber pedido apoyo a los empresarios y luego solo burlarse de ellos.

Es difícil creer que desconoce el estado de derecho siendo que él es abogado, sólo que nada más le tomó 17 años sacar su título, ya que el derecho internacional marca claramente el derecho del amparo cuando hay un abuso de autoridad.

Es necesario el apoyo de todos los mexicanos

Todos los mexicanos debemos de ampararnos para que esta horrible pesadilla no continúe, los gobernadores tienen razón, los empresarios tienen razón, la institución marca que México ya tiene bonos basura, esa es otra realidad y no puede seguirse ocultando la verdad, es como si quisieran tapar el sol con un dedo, porque así es el destino, porqué siempre ha de negar las cosas, porqué siempre quiere echarle la culpa a otros, eso demuestra que nunca ha tenido los pantalones para enfrentar los problemas, eso demuestra que el hombre es un fracaso total por eso ha llegado el momento de que la historia ha alcanzado a este mal hombre que ahora presume de una amistad con gentes que realmente solo se han aprovechado de su incapacidad.

El mayor problema de este hombre es que nunca manejó, ni tuvo, la experiencia como empresario ni tampoco como político, el nivel de resentimiento, de rencor, de envidia en él, que ha crecido, ha sido comparado al de Maquiavelo y es por eso que hoy, los que somos mexicanos, que venimos de familias tradicionales militares, como empresarios nos llena de regocijo que el apocalipsis del Cártel Morena con su asociación con los cárteles, con El Chapo, con la mamá de El Chapo y con toda esta bola de varones de lo ilícito es totalmente afín a sus principios. RIP.

A los traidores se les debe juzgar y castigar

Lástima que en esta época ya no se crucifica a nadie, a los malditos traidores, pero por tanto dolor, por tanto daño y por tantas vidas que se han perdido y que su incapacidad han causado deberían las fuerzas armadas juzgarlo como un militar que no ha sabido honrar la tradición, el respeto a la patria, a la Constitución y a sus instituciones, como un traidor y la pena debería de ser la pena de muerte, con su fusilamiento, porque es lo que él ha provocado y es lo que necesitamos los mexicanos o que se le de prisión a perpetuidad.

Que todos los bienes de sus ahora familiares sean confiscados, que se haga una inspección y una auditoría a fondo para ver que todo el dinero que le robó al presupuesto en los gastos de las guarderías y en los gastos del apoyo a los hospitales y a los enfermos de cáncer, sea totalmente confiscado para que la república y el país se sientan orgullosos de tener un “politiquero” que da honorabilidad, honradez y el respeto a las instituciones.

Unidos venceremos

Por eso hacemos un llamado a la reflexión de todos los gobernadores que han sido traicionados, a todos los empresarios, a todos los miembros de la clase media que han sido vilmente engañados por este parlanchín para que se tomen las medidas correctivas.

Esta es la realidad, tenemos muy claras las cosas los mexicanos de que ha llegado la hora, a través del estado de derecho, de poner todo en su lugar, ya que los abogados y el sistema responsable de la jurisprudencia del país está infectado por una maldita soberbia en la cual se le ha dado el apoyo total a los carteles, donde más del 60 por ciento del territorio está dominado por éstos, por malas personas y no por el gobierno.

Así sea, in saecula saeculorum, por la verdad, por el honor, por la patria, ¡Viva México! y ¡Vivan los mexicanos! que aún tienen sentido común y que exigen que volvamos al estado de derecho y a tomar las medidas correctivas necesarias para rescatar a este gran país y a este gran pueblo, que es el pueblo mexicano.

Sería bueno convertir gastos inútiles en cosas útiles

El señor se gastó 511 millones 690 mil pesos en la compra de un inmueble para instaurar escuelas de béisbol, pero lo mejor sería que el estadio se convirtiera en un hospital para poder atender a todos los enfermos de coronavirus, así como también utilizar para este mismo fin la base militar de Santa Lucia, y porque no, también parte de las construcciones que están edificadas en el proyecto del Aeropuerto de la Ciudad de México.

¡Ya basta! ¡Ya no es aceptable! ¡Ya no es tolerable!

Y así mismo también “se dice” que quieren hacer de Los Pinos un hospital, estaría muy bien, pero deberían de hacerlo para locos, como lo fue la Castañeda, para poder encerrar ahí a toda esta bola de h... de p…

La cantidad de gentes que está infectada en el mundo, creo que son 2 millones 300 mil y ya se han muerto más de 159 mil gentes en el mundo y el caso de Brasil es un caso desastroso y el caso de México va a ser igual como en Venezuela, Nicaragua y todos los países donde no se tuvo la inteligencia de tomar medidas preventivas.

