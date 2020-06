Sin comentarios, la verdad no peca pero si incomoda

Hasta el momento lo único que se ha visto es que el señor López Gatell no ha cumplido con los objetivos que tiene como funcionario y responsable del sector salud de la República Mexicana, lo que lamentablemente nos confirma su mediocridad y su incapacidad al no poder brindar el apoyo y la información veraz necesaria que sirva a los mexicanos para salir lo mejor librados en esta difícil situación.

La transformación del país no se puede basar en los simples caprichos viscerales de unos cuantos ineptos, nadie les está pidiendo que modifiquen o cambien la Constitución ni las bases de la república.

Lo único que está totalmente justificada es su inaptitud y su ambición al no cumplir con los compromisos que tiene como servidor público y que debe de respetar para el bienestar de la población y de las próximas generaciones.

Sería bueno que a todos los que tienen muy marcada su ambición de poder y de dinero los mandaran a Venezuela o a Cuba para que vean la miseria en la que viven estos pueblos y si eso es lo que ellos buscan, sería bueno que pensaran en quedarse en esos países donde la traición al pueblo los ha llevado a una ruina en todos los sentidos.

“Yo, el miserable”

“Por Martín Moreno”

“Yo, el miserable, que desde Palacio Nacional insulto y divido a un país con propósitos políticos”.

“Yo, el miserable, que a la mentira la he convertido en un patrón de conducta”.

“Yo, el miserable, que tengo arruinada a la economía por mis delirios de imponer el socialismo marxista”.

“Yo, el miserable, que ofendo a compatriotas que osan criticarme, llama perros a los periodistas que me cuestionan y crucifica a los medios críticos de la 4T”.

“Yo, el miserable, que ofrece a los ciudadanos presupuestos de miseria a cambio de mantener intactos mis programas clientelares”.

“Yo, el miserable, porque le quito apoyos a los niños con cáncer”.

“Yo, el miserable, porque elimino programas sociales para madres solteras, estancias infantiles y refugios para mujeres violentadas”.

“Yo, el miserable, porque les doy limosnas al sector salud y mantengo mis caprichos personales en tiempos de emergencia pandémica”.

“Yo, el miserable, que ha dejado morir al turismo y al fomento de empleos y fortalecido a mi Ejército, a Hacienda y a Energía, con fines personales”.

“Yo, el miserable, que ni siquiera me he parado en un hospital para supervisar que se esté atendiendo adecuadamente a mis compatriotas ante el coronavirus”.

“Yo, el miserable, que pido a los doctores y enfermeras comprar sus propias medicinas y equipos de salud, mientras adquiero con recursos públicos un estadio de béisbol por quinientos millones de pesos”.

“Yo, el miserable, que acuso a médicos y a doctoras de ser mercenarios de la salud, cuando la mayoría se está partiendo el alma y jugándose la vida en los hospitales contra la Covid-19”.

“Yo, el miserable, que a pesar de que lo supe con anterioridad – desde marzo -, pidió a sus compatriotas salir a las calles, abrazarse e ignorar las restricciones sanitarias ante la pandemia que ya nos mataba, y de la cual festiné públicamente que nada nos haría”.

“Yo, el miserable, que festeja la llegada de una pandemia terrible al decir que “nos vino esto como anillo al dedo” mientras, hasta ahora, han muerto 7 mil 633 personas, más de un millón han perdido su empleo y miles de empresas están quebrando por falta de apoyos de mi gobierno”.

“Yo, el miserable, que asegura que la curva de muertes por el virus ya se está aplanando y que la pandemia ya se ha domado, cuando miles siguen muriendo sin atención médica adecuada y decenas de miles contagiándose sin ningún remedio y condenados a su desgracia”.

“Yo, el miserable, que tengo a los hospitales públicos en el abandono y celebro que mi nieto nazca en un hospital privado en Houston”.

“Yo, el miserable, que le estoy permitiendo a mis hijos hacer jugosos negocios con una fábrica de chocolates que nadie conoce ni fiscaliza y una fábrica de cerveza que nadie conoce ni fiscaliza, mientras miles de compatriotas pierden a diario su trabajo y sus negocios”.

“Yo, el miserable, porque a través de programas sociales – al estilo de mi ex partido, el PRI-, condiciono votos y mantengo clientelas electorales”.

“Yo, el miserable, que le presto con intereses usureros 25 mil pesos a los micros, pequeños y medianos empresarios, bicoca que de muy poco les servirá en tiempos de pandemia, en tanto no le arrebato ni un peso a un Refinería inviable que nos costará 12 mil millones de dólares”.

“Yo, el miserable, que mientras otras naciones le entregan dinero de forma directa a sus habitantes para que sobrevivan encerrados en sus casas – hasta Trump ordenó darles 2 mil dólares a cada familia -, yo no les doy ni un centavo mientras continúo con la construcción de un Aeropuerto que en nada apoyará al desarrollo del país”.

“Yo, el miserable, que permito quebrar a empresas que generan ocho de cada diez empleos para hombres y mujeres productivas, en tanto destino miles de millones de pesos a un tren del sureste que solo es un capricho inútil emanado de mis traumas y prejuicios”.

“Yo, el miserable, que miente al decir que “tan bien que íbamos…y que se nos presenta la pandemia”, cuando en mi primer año de gobierno la economía registró menos cero punto uno por ciento de crecimiento, hubo medio millón de desempleados y la inversión pública nacional y extranjera se desplomó”.

“Yo, el miserable, que en tiempos de pandemia ha negado apoyos al sector productivo contribuyendo a que un millón cien mil trabajadores perdieran su empleo”.

“Yo, el miserable, que por su obsesión petrolera ha permitido que Pemex pierda 25 mil millones de dólares durante el primer trimestre del año y se le sigan inyectando recursos, en tanto la cadena productiva se encuentra desamparada”.

“Yo, el miserable, que promete crear dos millones de empleos que sé perfectamente que no podré generar”.

“Yo, el miserable, que devora como bestia insaciable los recursos de fideicomisos destinados a cultura, arte, ciencia y deporte, para desviarlos a mis barriles gubernamentales sin fondo”.

“Yo, el miserable, que desde el atril insensible desprecio los feminicidios y niego que haya maltrato a las mujeres en la medida en la que la reportan los medios”.

“Yo, el miserable, que despojé a mi país de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos independiente y confiable, para convertirla en una oficina burocrática arrodillada a mi presidencia mediante una inculta y fanatizada ombudsman”.

“Yo, el miserable, que dice que “el objetivo de una revolución es una transformación”, azuzando a millones a enfrentarse entre sí, bajo el credo del socialismo marxista”.

“Yo, el miserable, que se ha desentendido de la seguridad nacional y cierra los ojos ante el baño de sangre que ya marca los niveles de violencia más altos en comparación a los dos sexenios anteriores durante diecisiete meses”.

“Yo, el miserable, que dice que “la tarea del gobierno no es capturar a narcotraficantes” y saluda de mano a la madre del narcotraficante más poderoso de México”.

“Yo, el miserable, que blande un pañuelito blanco para festejar de manera tramposa que la corrupción ha terminado y a mi espalda me aplauden Manuel Bartlett y Napoleón Gómez Urrutia protegidos por el manto de la impunidad, mientras las cifras me demuestran que durante mi gobierno, la corrupción aumentó”.

“Yo, el miserable, que le niego recursos y apoyos suficientes a los estados donde gobierna la oposición”.

“Yo, el miserable, que para ocultar mi fracaso absoluto e irrebatible en la conducción de la economía nacional y finanzas públicas, recurro a la trama de mutar al crecimiento en “desarrollo”, al PIB en “bienestar” y a lo material en “espiritual”.

“Yo, el miserable, que despreció vivir en la casa presidencial para mudarse, literal, a un palacio”.

“Yo, el miserable, el peor presidente que ha tenido la historia de mi país durante los primeros diecisiete meses de gobierno”.

“Yo, el miserable”.

Cada vez son más los mexicanos que desaprueban al actual gobierno

Cada vez son más las personas que no están de acuerdo con la actuación que está demostrando el actual gobierno ya que “se dice” que son más del 50% los que están en contra de las falacias, promesas y mentiras de estos desgraciados y deshonestos gobernantes.

Todos estos malos funcionarios deben tener presente que la mala actuación que desempeñen, no será olvidada por el pueblo ya que éste nunca olvida cuando se le traiciona.

Sería bueno que se hiciera una encuesta para ver cuál es la calificación que les dan los mexicanos ya que de no ser aceptable se les tendría que declarar como personas non gratas en su propio país.

“Carta dirigida a Dolores Padierna (otra de Morena, que ya se volvió loca)”

“PRÓLOGO: Palabras más palabras menos: “La propuesta del gobernador poblano de Morena, Miguel Barbosa para expropiar las escuelas privadas en Puebla, es una idiotez del tamaño del mundo”.

“Senador Ricardo Monreal (También de Morena)”.

“Sra. Padierna: Estuve estudiando su currículum para ver si la contrataba. Un currículum en el que ha construido su gran trayectoria. Tan fregona trayectoria, que he tomado la decisión de compartirla con mis lectores en esta Carta Semanal antes de tomar mi decisión. Por supuesto que por falta de espacio, nada más podré poner lo más relevante de su trayectoria”.

“¿Estamos listos? ¡Arranquemos!”.

“1. 1985. Después de los terremotos del 19 de septiembre, usted y su marido el honorable Sr. René Bejarano, formaron la pomposa Coordinadora Única de Damnificados, cuyo objetivo era otorgarles una casa nueva en Tepito a las personas que perdieron su casa”.

“Lucraron de varias formas: Por supuesto que le cobraban a los damnificados por estos favores, y si estos damnificados no pagaban sus cuotas… “Hasta la vista baby”, con todo y casa nueva…”.

“También invadieron predios, chantajeaban al gobierno de la ciudad para obtener preventas, dinero, becas, programas sociales y terrenos. Si no se los daban… ¡moles! A bloquear calles”.

“2. 1988. Para estas elecciones, afortunadamente su negocio había crecido tanto que cambiaron su marca a la de Unión Popular Nueva Tenochtitlán. ¡Cómete ese tamal con este nombre! Siguieron chantajeando a los jefes de gobierno en turno. Y gracias a Dios Nuestro Señor, el negocio seguía creciendo”.

“3. Para 1989, se consolidó el negocio contratando a los nuevos taxis piratas llamados Panteras. No importaba si las denuncias continuaban contra la Tenoch por incumplimiento. Y así siguió la empresa hasta que su honorable marido ganara las elecciones internas del PRD como presidente capitalino. ¡Woww! ¡Qué forma de progresar!”.

“4. Llegamos a 1996. Margarita Ceniceros, ex ayudante suya, la denunció porque usted defraudaba a la gente. Resulta que les pedía $7 mil como enganche para su vivienda. Y ¡chin! resulta que nunca se las entregó”.

“5. 1998. Cómo olvidar que su organización vendió al gobierno de la ciudad la famosa Leche Betty. Una deliciosa leche sin proteínas pero con heces fecales”.

“6. 2000-2003. Delegada en Cuauhtémoc. ¿Cómo olvidarla? Si a un grupo de empresarios —entre ellos su servidor— nos cobró $2 millones de pesos de mordida para abrir ¡¡Una escuela!! Imagínese: el permiso ya estaba dado con anterioridad. En este trienio de oro, no podemos olvidar la lana que se llevó sacando de cada parquímetro 16% de la utilidad para ¡su bolsa!”.

“7. 2004. Los famosos videoescándalos”.

“8. 2018. Vicepresidenta de la Cámara de Diputados”.

“9. 2019. Su sobrino Felipe de Jesús, vengándose de Rosario Robles a nombre de la familia Bejarano. Sobrino que liberó a 29 presuntos integrantes de la Unión de Tepito detenidos en espectacular operativo unos días antes”.

“10. 2020. Su cereza en el pastel: La propuesta más asquerosa, estúpida, inmoral, idiota, tonta, ignorante, que usted haya presentado en toda su carrera: Extinguir los 44 fideicomisos de apoyo a diferentes grupos sociales, incluyendo el Fonden, el Fondo para atender los desastres naturales y Fidecine el fondo para apoyar a la producción del cine”.

“Sra. Padierna: Después de leer su currículum detalladamente, le informo que mis lectores y su servidor tomamos la decisión de: ¡¡Nunca contratarla!!”.

“Usted y el diputado Mario Delgado son unos serviles del gobierno federal y unos traidores a la patria.”

“Así están ustedes en Morena”.

“eluniversal@alazraki.com.mx”

Cárdenas piden a AMLO diferir los megaproyectos que violan los derechos y el respeto a la biodiversidad

El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador diferir la construcción de sus proyectos prioritarios con el fin de atender la pandemia por la Covid-19 en el país.

Durante un foro virtual, el ex dirigente partidista dijo que el dinero utilizado para la construcción de los megaproyectos se podría utilizar para dotar de mayores recursos al sistema de salud del país.

“La prioridad principal es, sin duda, frenar o superar la crisis sanitaria y para esto habría que buscar todos los recursos que sean posibles e incluso, diría yo, pensar en diferir los megaproyectos y tomar esos recursos, mientras tenemos una mejor oportunidad”, aseveró.

Por lo que, dijo, una vez que la crisis sanitaria se supere, los proyectos se podrían retomar, a partir de una profunda reforma fiscal.

Para militarizar a un país debe existir una real y justificada acción

No es justificable y así lo marca la Constitución, que no se puede autorizar al presidente que militarice al país a menos de que se trate de una invasión, se tiene que respetar la soberanía nacional y la de los estados ya que de no hacerlo se estaría tratando de llevar a cabo un movimiento anticonstitucional, eso no puede ser aceptado por ningún gobernador ya que la soberanía de los estados está garantizada, la soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total.

Tal como lo marca el Artículo 40, que dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En caso de una invasión o guerra, si se justifica la acción militar de otra manera no hay una razón poderosa para ello, tal como lo hizo Calderón, el mismo error, lo quiere cometer este señor y eso no puede ser aceptado.

Sería bueno preguntarle cómo justifica tantos actos barbaros, porque no es entendible que tenga frecuentes “viajes” llenos de soberbia y de principios imperialistas, ya que con ese tipo de tonterías solo demuestra su falta de conocimiento, de respeto a la constitución y de respeto a la soberanía de los estados.

No se le puede permitir que hágalo mismo que hizo Maduro, llevar a cabo acciones beligerantes en contra de los estados.

Los derechos y las garantías individuales son temas que nos brinda la Constitución y no son ni están puestos a discusión por ninguna autoridad, es por ello que volvemos a sugerirle que mejor se vaya a la chinga, “su rancho” y que también se lleve a toda la bola de ineptos que lo apoyan.

