Se vislumbra falta de responsabilidad de las autoridades mexicanas frente al Covid-19

Lo más importante, ahorita en el orden de prioridades, es la ilusa actuación, falta de responsabilidad y falta de sentido común del presidente de la República conforme al problema del Coronavirus, ya que el mundo entero lo declaró una pandemia y en México, al menos que los de Morena tengan una “varita mágica”, no se hace nada para que no suceda lo que están viviendo otros países, entonces si es un problema muy serio, ya que se dice que es a la gente mayor a la que va a afectar más, gentes de entre 70, 75 y 80 años, por lo que habrá que cuidarlos mucho para que no se vayan a contagiar, tendrán que tomar 3 litros de agua diarios y mantener una dosis de vitamina C, descansar y no exponerse, es decir, salir lo menos posible.

El problema que se ve en México es que está situación se está tomando muy a la ligera, ya que refleja una muy clara ventana a la realidad, con respecto a las gentes que están en el gobierno quienes viven en un surrealismo total ya que son los que deberían empezar a poner un ejemplo positivo, “el buen juez por su casa empieza”, deberían de hacerse pruebas todos los ministros y toda la familia del señor López para garantizar que si va a hacer sus giras no va a ser un hombre que va a estar propagando el virus, virus del que si no se cuida puede llegar a ser mortal.

Cierre de fronteras en muchos países

Entonces ya España está cerrada y con una situación crítica, Italia igual, Francia, Austria, Irlanda, Alemania, Rusia inclusive, y Estados Unidos donde ya hay una cantidad enorme de casos, pues de sus 50 estados, son 39 donde ya han declarado una emergencia nacional y todo eso nos hace entender que el problema es mucho más serio de lo que han mal informado toda esta bola de hijos de su… mediocres, al presidente actual y al gabinete, y si en cierto momento no hacen lo correcto todos corren el riesgo de tener el contagio, debe quedar bien claro que nadie tiene derecho de politizar con la salud del pueblo mexicano.

Y la realidad es muy clara, esta enfermedad es muy seria, por ello es muy importante que como una parte de las recomendaciones, es que se laven las manos 7 u 8 veces al día, que les enseñen a los niños a lavarse las manos, a usar el cepillito para limpiarse las uñas y a tomar 2 a 3 litros de agua para tener el cuerpo hidratado.

La realidad es una, pero la enfermedad es un monstruo, está en todo el mundo pero las buenas noticias de toda esta crisis es que en Wuhan ya ha disminuido muchísimo y la gente comienza a regresar, entonces ya están logrando controlarla y si se toman las medidas correctivas oportunas es factible vencer esta situación tan crítica que afecta a gente de todo el mundo y todos los estados, incluyendo Tabasco.

Lo importante ahorita es que se concientice a la población que no deben entrar en una crisis de pánico sino que deben tomar medidas positivas como lo son limpiar muy bien sus casas, sus coches, su ropa, la cocina y todos los utensilios con que preparan sus alimentos para así poder prevenir esta maldición que está actuando ya en México.

En Estados Unidos ha habido casi 4 mil casos y ya van más de 60 muertos ya que están en una situación que no previeron, y el presidente Trump acaba de hacerse un análisis, él y todo su gabinete, porque hubo una reunión en Mar-a-Lago donde recibió al presidente de Brasil, y fue el jefe de comunicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro quien dio positivo al nuevo coronavirus tras participar en un viaje oficial a Estados Unidos, pero al parecer los demás funcionarios que participaron están sanos… en fin.

El Covid-19 vuelve loco al mundo

Estamos viviendo un mundo muy loco, se cerró la frontera a 37 países, Israel ya cerró su frontera, Austria, Italia, Francia, España acaba de declararla como una emergencia como nunca la habían visto desde la gripa española, esta que mató a muchísimas gentes y la única manera cómo podemos vencer este tipo de enemigos de la población mundial es tomando conciencia y seguir al pie de la letra las recomendaciones de los otorrinolaringólogos y promover que hagan reuniones con ellos para que estén preparados.

En Estados Unidos las escuelas están cerradas, el Gran Premio de Australia ya se canceló, el Gran Premio de Mónaco también se canceló y las Olimpiadas también ya se cancelaron, se pospusieron 2 años más.

Entonces esa es una realidad irrevocable y no podemos tapar la luz del sol con un dedo y menos la verdad con engaños, con mentiras y con manipulaciones de los mexicanos, entonces si hay un problema, lo importante es entenderlo, evaluarlo y hacer todo lo necesario para que lo podamos superar.

Es un error que se siga permitiendo que gente de Europa lleguen a México, la mayoría de ellos pueden ser portadores del virus, entonces la pandemia a nivel mundial puede afectar de una manera increíble la vida pública de los mexicanos, su nivel de productividad y su asociación con la misma sociedad, así es que tenemos que sentarnos, reflexionar y ver que todas las autoridades, inclusive el gabinete y el presidente, hagan un análisis y una evaluación, así como también el Estado Mayor Presidencial, el Secretario de la Defensa, el Secretario de la Marina y todos los elementos de la Marina y del Ejercito para poder mantener una acción positiva.

Estados Unidos toma precauciones

y actúa contra el Covid-19

En Estados Unidos han tomado la decisión de que todos los centros comerciales, está la Armada y los médicos marinos de la ARMY están utilizando los espacios de estacionamiento para instalar casas de campaña y poder así enfrentar el problema.

Colorado es uno de los estados más afectados, así como también Florida, Washington, Nueva Jersey, Texas, California, todos estos casos pues sí están viviendo un momento crítico, así que le sugerimos a todo mundo que se informe adecuadamente para proteger su salud ya que es lo más valioso en la vida de todos los seres humanos.

Tenemos que unirnos para colaborar con todos los doctores y los sistemas que se tienen para poder sobresalir, en Wuhan ya la gente está regresando a trabajar, esto comenzó hace seis meses y los chinos comenzaron a tomar medidas radicales para contenerlo, en fin… estamos en un mundo, como dicen algunas personas, “loco”, yo diría que “está más que loco”, pero lo importante es que la gente que nos gobierna no demuestre su desubicación racional, que no demuestre que están locos, que no evadan la responsabilidad que tienen como empleados públicos.

Se ha demostrado que los portadores que promovieron la expansión de este virus fueron todos los barcos de lujo que sin tener una medida preventiva, transportaron el virus a todo el globo terrestre.

Ahora Estados Unidos se ha unificado y están apoyando a la Bolsa de Valores todos los países y todo, y pues “al mal tiempo buena cara” y se tienen que tomar acciones reales para que nos den la tranquilidad y la paz mental de que esto es superable.

A todo el mundo le deseamos la mejor de las suertes y si alguien tiene algunos síntomas o se sienten mal, les sugerimos que a brevedad se haga una evaluación, el único problema es que no hay suficientes kits para poder evaluar y analizar a todo el mundo.

