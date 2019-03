Qué era la Dirección Federal de Seguridad (DFS)

Por considerar de importancia dar a conocer por quién y para qué fue creada la Dirección Federal de Seguridad, es que citamos a continuación la historia publicada por un diario de circulación nacional y que se detalla a continuación:

“La principal tarea de esta corporación era mantener informado al presidente sobre la situación política y social del país, además de cuidar de su seguridad personal.”

“La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue creada en 1947 por el presidente Miguel Alemán Valdés e integrada originalmente por egresados del Colegio Militar y formada después por elementos de diversas dependencias.” “Fue la principal policía política de los gobiernos del PRI. Quedó integrada a la Secretaria de Gobernación, entonces a cargo de Héctor Pérez Martínez.”

“El primer director de la DFS fue el Coronel Inurrieta, quien decidió capacitar a los primeros miembros de la institución con cursos especiales del FBI, en Washington y en otras escuelas de policía en Estados Unidos.”

“Entre ellos estaban Melchor Cárdenas, Fernando Gutiérrez Barrios, Jesús Miyazawa, Medardo Molina, Manuel Lecuona, Florentino Ventura y Margarito Romero Muñoz.”

“La principal tarea de esta corporación era mantener informado al presidente sobre la situación política y social del país, además de cuidar de su seguridad personal.”

“En los años 60 y 70, las actividades de la DFS estuvieron dirigidas principalmente el combate de las guerrillas que brotaron en el estado de Guerrero y a los movimientos estudiantiles. Lealtad y discreción eran parte de “la mística” de los agentes de la DFS.” “Un documental hecho a solicitud del entonces presidente José López Portillo, en 1981, muestra cómo los agentes tenían seis meses de entrenamiento, entre pruebas psicológicas, acondicionamiento físico y pruebas de tiro.” “En otra de las escenas se observa cómo los miembros de la policía política se “disfrazaban” para cambiar su fisonomía e infiltrarse en tareas de inteligencia.”

“El 29 de noviembre de 1986, la DFS desapareció al comprobarse la corrupción y abusos cometidos por sus directores, jefes y agentes. Un boletín emitido ese día por la DFS de la Segob informó: “La DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales se unen para dar lugar a un nuevo organismo, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen).”

“La expresión “estar fichado” se debió a que el archivista Vicente Capello y Rocha, sistematizó la información en fichas tipo bibliográficas que sirven de guía para ubicar los contenidos de este acervo. Incluían el nombre e información de la persona u organización vigilada, el número de la caja, del expediente y un resumen del contenido de los informes periódicos.”

“Algunos de sus directores fueron:”

“Coronel Marcelino Inurrieta : Fue a quien el presidente Miguel Alemán encomendaba su seguridad. Desde la formación de la DFS tuvo el objetivo de formar el mejor cuerpo policiaco de México y convertirlo en un “FBI nacional”.”

“Años después fue senador por el estado de Tabasco.”

“Miguel Nazar Haro : Nació en septiembre de 1924 en Tuxpan, Veracruz. Formó parte del Servicio Secreto en 1940, y en 1960 ingresó como agente en la DFS donde fue director de 1978 a 1982.” “Participó en la llamada Guerra Sucia del gobierno mexicano, una serie de crímenes de estado contra insurgentes de izquierda, movimientos sociales y la oposición política del gobierno.”

“En 1976 conformo la “Brigada Blanca”, integrada por 240 policías capitalinos y del Estado de México; creada para encontrar a la Liga Comunista 23 de septiembre, que rechazaban la política económica y social del presidente Luis Echeverría.”

“Fue arrestado en 2004 por cargos derivados de la desaparición de un grupo de presuntos pandilleros; dos años después estos cargos fueron retirados.”

“Se sabe que vigiló a personajes como: Porfirio Muñoz Ledo, Juan Gabriel, Ignacio López Tarso, Tatiana Clouthier y Andrés Manuel López Obrador. “

“Javier García Paniagua : De marzo de 1977 a agosto de 1978 fue titular de la DFS cuando Reyes Heroles estaba al frente de la dependencia.”

“Después se hizo cargo de la Secretaria de la Reforma Agraria, más tarde ocupó la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.”

“Años después, Carlos Salinas de Gortari lo nombró Secretario de Protección y Vialidad, primero, y después director general de la Lotería Nacional.”

“Fernando Gutiérrez Barrios : Originario de Veracruz, su mayor aspiración era servir a su país.”

“En 1943 ingresó al Colegio Militar en 1980 ingresa a las filas del PRI y abandona su carrera como militar para ejercer el servicio público durante los siguientes 50 años.”

“En 1952 es jefe de Control Político de la Dirección Federal de Seguridad, y en 1970 ya es Director Federal de Seguridad.” “Encabezó todos los organismos de inteligencia y seguridad nacional durante el sexenio de Díaz Ordaz, durante el comienzo de los movimientos estudiantiles, específicamente el 2 de octubre y en los juegos olímpicos. En ese momento el batallón Olimpia respondía a sus órdenes.”

“Después fue el Subsecretario de Gobernación de Luis Echeverría, años después se dedicó a buscar a guerrilleros en Guerrero como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, además de los integrantes de la Liga 23 de Septiembre. En esos años se habló de desapariciones, torturas, violaciones y demás vejaciones cometidos por la DFS.”

“José Antonio Zorrilla : Fue el último director de la DFS, acusado por haber sido el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía por lo que fue arrestado en junio de 1989 y sentenciado a 35 años de cárcel.” “Durante las investigaciones del homicidio de Buendía, la Procuraduría General de la República (PGR) descubrió que Zorrilla tenía nexos con los narcotraficantes de la época Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Rafael Caro Quintero. Por lo que se sumaron acusaciones relacionadas con el narcotráfico.“ “En el momento de su captura, era candidato a diputado federal por Pachuca, se desempeñó como secretario general del gobierno de Hidalgo y presidente del PRI en el estado, entre 1979 y 1981.”

Y fue desde el momento de la creación de la DFS que se ocupó únicamente de asuntos federales y tuvo la importantísima labor de ubicar a todas las personas que estuvieran tratando de desestabilizar al país, como lo fue la Liga del 23 de Septiembre.

Por ello es importante hacer un reconocimiento a la labor de esta dependencia porque gracias a eso se mantuvo el país libre de este tipo de invasores, traidores a los principios democráticos de México.

Miguel Nazar Haro, Nuestro Héroe

En los 70 México sufrió una epidemia de secuestros. Buena parte fueron perpetrados por la Liga Comunista 23 de Septiembre. Esta organización financiaba sus actividades con secuestros. Su objetivo era derrocar al gobierno mexicano para reemplazarlo por “uno de ideología marxista-leninista integrado por las clases populares”. En respuesta a sus acciones, el gobierno integró una Brigada Especial, misma que recibió la encomienda de “rastrear y detener” a los delincuentes –misión que, por cierto, se cumplió a cabalidad-.

Los simpatizantes del grupo criminal han llamado guerra sucia al método –sin duda brutal y efectivo- con el que el gobierno resolvió el problema. Unos de sus miembros fue Miguel Nazar Haro. Este hombre combatió con eficacia y precisión a los secuestradores de su época.

Destaca su intervención en la resolución de secuestros de alto impacto, como el de Hirschfeld Almada (1971), el del cónsul ingles de Guadalajara (1973) y el de Brigada Domecq (1978), entre muchos otros. En mayo de 1973, un avión venezolano fue secuestrado y desviado hacia México. Exigían la liberación de presos políticos en su país. El gobierno venezolano rechazó negociar con terroristas. Los delincuentes amenazaron con hacer explotar el avión. Nazar subió a la aeronave y se intercambió por las mujeres y los niños que estaban a bordo, aceptando además, permanecer como rehén para garantizar la seguridad de sus ocupantes. El avión despegó y llegó a Cuba, donde finalmente nadie resultó lastimado.

La reina de Inglaterra condecoró a Miguel Nazar y lo nombró Caballero de la Corte. El rey de Bélgica le otorgó la más alta condecoración que aquel reino concede a un ciudadano extranjero y lo mismo ocurrió con los gobiernos de España, Japón y Estados Unidos. Pero en esta tierra nadie es profeta.

En 2004, Fox inició la persecución de quienes, desde el gobierno, enfrentaron a la guerrilla en los años 70. Nombró fiscal especial a un primo de la guerrillera Denisse Prieto y se fue contra Nazar. El fiscal fue Ignacio Carrillo Prieto, quien hoy se encuentra inhabilitado 10 años para ejercer función pública y enfrentar cargos por responsabilidad patrimonial de más de 30 millones de pesos. Cuentan que los policías que llegaron a casa de don Miguel para aprenderlo estaban avergonzados. A pesar de los consejos de su abogado, se rehusó a enfrentar el proceso en ausencia. ¡Yo no tengo porqué huir! Ya a bordo del avión de la PGR que lo conduciría a la cárcel en Monterrey, escuchó un reclamo disimulado en la pregunta angustiosa del hijo, quien además era abogado. ¿Valió la pena, papá? Don Miguel se le quedó viendo. Claro que valió la pena. ¡Esta es mi patria!

El juicio no fue fácil. La iniciativa presidencial traía ese tufo inconfundible del linchamiento. Al final, el poder judicial dictó sentencia absolutoria, así que usted perdone las molestias. Miguel Nazar falleció a los 87 años de edad en su casa de Las Águilas, la misma que adquirió en 1975. Duró 62 años casado con la misma mujer que le dio cinco hijos y lo dejó viudo. Era apasionado del mar, gran bailarín, ameno conversador y devoto padre de familia. Como funcionario fue leal, disciplinado y extremadamente celoso de su deber.

Cuando la Liga 23 de Septiembre exigió la liberación de los guerrilleros encarcelados, el gobierno informó que no negociaría. Entonces Nazar recibió una amenaza. ¿Si secuestramos a tus hijos tampoco vas a negociar? Esa noche reunió a su familia en la sala de su casa y explicó la situación. Les presentó a los hombres que se encargarían de su seguridad y les advirtió: cooperen con ellos y no hagan tonterías. Si alguien los secuestra, yo no voy a negociar, ¿está claro? Los hijos de Nazar sufrieron cinco atentados y don Miguel no se arrugó. La guerra de los delincuentes es así: sucia. No por nada Churchill dijo alguna vez “A los que solo conocen el lenguaje de la violencia, hay que hablarles en su mismo idioma”.

Don Miguel Nazar cumplió su misión y para todos nosotros, agentes de la D.F.S., fue un privilegio trabajar con Don Miguel. Descanse en paz Tigre.

25 años sin saber la verdad sobre la muerte de Colosio

Con la desclasificación de los archivos y en este caso el del homicidio de Luis Donaldo Colosio, a 25 años de este crimen en opacidad, es que Netflix lanzará una serie que expone una historia de lo ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana el 23 de marzo de 1994.

Su nombre de la serie original “Historia de un crimen: Colosio”, esta presentación conmemora el asesinato político que sacudió a México. La primera temporada solo estará enfocada en el candidato presidencial y lo que sucedió en torno a su asesinato.

La verdad hecha ficción a través del drama narrará desde el momento en el que pasa el asesinato del candidato presidencial y cuestiona la versión oficial de si acaso Mario Aburto Martínez fue el verdadero perpetrador del crimen.

“La serie aborda la vida de Colosio desde una perspectiva diferente y nunca antes contada a través de los ojos de su viuda, Diana Laura. Se mostrarán situaciones a las que se enfrentó después de la noticia del asesinato de su esposo, las personas que lo traicionaron, las decisiones que se vio forzada a tomar y, finalmente, la manera en la que conoció a Luis Donaldo Colosio como la persona que realmente fue”, según comunicó Netflix en una carta.

Esta presentación estará disponible a partir del 22 de marzo.

Al parecer Netflix, quien está dedicada a brindar, vía internet, una variedad de series, películas y documentales, en esta ocasión presentará la historia de sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, porque es importante que eso también se aclare aun cuando ya han pasado muchos años, y, si hay políticos que estuvieron inmiscuidos en ese tipo de delitos y de acciones, sería justo y necesario que se aclare cuál fue su participación y si hay o hubo tratos de asociación delictuosa, que se proceda como lo marca el estado de derecho, a su detención y que sean juzgados por jueces competentes ya que es muy curioso que nunca han secuestrado a hijos de jueces ni de ministerios públicos y eso podría considerarse como que existe una relación, como según “dicen” hay “sospechas” de que la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, indirectamente está encubriendo a líderes de los cárteles, que de confirmarse sería inadmisible e inaceptable para un país como México, la existencia de este tipo de gentes que abusan de su poder para apoyar o relacionarse con este tipo de delincuentes de alto perfil.

Aprueban una Guardia Nacional de sesenta mil elementos

El congreso mexicano aprobó el 28 de febrero la creación de una Guardia Nacional de sesenta mil elementos para combatir la crisis de seguridad pública del país, poniendo así fin a meses de disputas legislativas respecto de la naturaleza de la guardia y quién la controlaría, con la implacable presión de defensores de los derechos humanos y los grupos de la sociedad civil para limitar la influencia del ejército sobre esta fuerza de seguridad, y advertencias de que podría representar una mayor militarización de la vigilancia policial en México.

El Congreso decidió que la Guardia Nacional tendrá una naturaleza explícitamente civil, más que militar, y que estará bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conformada por civiles.

La composición de la Guardia Nacional será un híbrido, que combinará a elementos de la Policía Federal con miembros de las unidades de vigilancia de las secretarías de la Defensa y la Marina. Aunque los miembros militares podrán mantener sus rangos, los que sean acusados de cometer abusos serán enjuiciados en tribunales civiles. El comandante de la Guardia Nacional podría ser un miembro del ejército, pero estará bajo el mando de un civil.

El voto casi unánime en la Cámara Baja del congreso siguió a un voto unánime de la misma propuesta en el Senado el 21 de febrero. La propuesta, que involucra reformas a más de una decena de artículos de la constitución mexicana, todavía tiene que ratificarse mediante una mayoría simple en los congresos estatales del país para entrar en vigor.

Los grupos de la sociedad civil aspiraban a que el gobierno hiciera una fuerte inversión en las fuerzas policiacas del país y mejorara la capacidad de las agencias de procuración de justicia para llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas que den lugar a sentencias.

Un día después de que López Obrador presentara su propuesta para crear la Guardia Nacional, la Suprema Corte de Justicia del país vetó una ley de 2017 que habría expandido y formalizado los poderes de vigilancia del ejército.

Sin embargo, el plan aprobado por el congreso permitirá al ejército continuar activo en la lucha por la seguridad pública mientras la Guardia Nacional se prepara para empezar a operar. Tras un periodo de transición de cinco años, el ejército abandonará las calles.

El secretario de Seguridad de la nación comentó que espera que se obtenga la aprobación de las legislaturas estatales en cuatro meses y que, después de ese plazo, empezará la nueva fuerza. Sus filas iniciales se conformarán con la absorción de 18.000 agentes de la Policía Federal, 35.000 de la policía militar y 8000 de la policía naval.

Para fin de año, dijo, esperaba aumentar la fuerza a 150.000 elementos a través de un intenso reclutamiento y capacitación. La Guardia Nacional se desplegará de manera permanente en todo el país.

Ahora con lo de la Guardia Nacional se dice que hay ciertos conflictos con la selección de las gentes que están reclutando para tener 60 mil elementos que trabajen en beneficio de la paz y tranquilidad del país, primero que fuera conformada por civiles y después que mejor quieren militares porque ellos si están capacitados, total que entonces vamos a ver qué pasa.

Preocupante aumento de los feminicidios en México

Activistas afirman que las autoridades se niegan a tipificar los homicidios como feminicidios.

Los ataques a mujeres en México durante el 2018, aumentó en un 50% a comparación del 2017; estados como Campeche, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Quintana Roo son los más golpeados por esta violencia.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 a diario se asesinaron en el país, entre 9 y 10 mujeres; dando una cifra de 3,580 muertes violentas contra mujeres al año. En 2017 de 3,272 casos, sólo 735 fueron investigados por feminicidio y en 2018 sólo se investigaron 834 feminicidios.

Las entidades en donde aumentaron en un 50% los asesinatos a mujeres fueron Guanajuato, Jalisco, Baja California, Campeche y Quintana Roo; sin embargo, en 16 entidades también creció el porcentaje de ataque a mujeres.

Este es un aspecto lamentablemente, la existencia de muchísimas mujeres que han sido y siguen siendo asesinadas, estos feminicidios continúan por todos lados y si se debe de concentrar en que estos homicidas deben tener penas mayores o incremento en las condenas ya que es de vital importancia que las mujeres cuenten con más protección por violaciones, golpes o malos tratos, porque ya es inaceptable el machismo que se sufre en México.

Se da y se debe de dar

A todos los que se aprovecharon de la Casa de Dios se les debería de enviar a juicios civiles y de castigar con castración química ya que es inaceptable que este tipo de psicópatas abusen de la confianza de los católicos y traicionen a Dios con sus instintos animales y sus reacciones viscerales, por la hipocresía y la traición a Cristo nuestro señor y a la iglesia se deben tomar acciones inmediatas contra de estos diablos, cárcel y castración química a los psicópatas.

En otro tema y ya que hablamos de los diablos, sería bueno mencionar que el inmaduro del señor Maduro ya tiene sus días contados. Esperamos pronto que la hermana República de Venezuela inicie su reconstrucción y su camino hacia una democracia verdadera.

106 años de contar con el apoyo del Heroico Ejército Mexicano

A 106 años de su creación, el Ejército Mexicano encara un crecimiento en su capacidad de poder y presencia en todo el país, al diversificar sus tareas en prácticamente todos los terrenos: seguridad, educación, ciencia, tecnología y prevención son sólo una pequeña parte de los trabajos militares que brindan al pueblo de México.

El Heroico Ejercito Mexicano cumplió 106 años, y en ellos ahora hay un reconocimiento total a la capacidad de las mujeres que se han incluido a este grupo, porque están capacitándose para actuar por nuestra hermosa República Mexicana, lo que nos da mucha alegría a todos los que tenemos y venimos de una descendencia de militares. Desde esta columna enviamos un gran reconocimiento a la labor y la capacidad de las mujeres.

Cámara amplía investigación contra Trump

La Cámara de Representantes amplía las investigaciones contra el presidente Donald Trump por abuso de poder, corrupción y obstrucción de la justicia. Las indagatorias están a cargo del Comité Judicial y contempla la revisión de documentos de al menos 81 colaboradores actuales y pasados, su equipo de campaña y sus negocios.

El presidente del Comité, dice que la investigación se centrará en la obstrucción de la justicia, la corrupción y los abusos de poder.

Expertos señalan que la indagatoria podría sentar las bases para un juicio político contra el mandatario, aunque los líderes demócratas se han comprometido a investigar todas las vías y revisar el informe del asesor especial Robert Mueller antes de tomar medidas drásticas.

El presidente del Comité dijo que las solicitudes de documentos a los colaboradores del presidente Trump es una manera de “comenzar a construir el registro público” y que el Comité tiene la responsabilidad de investigar.

Una agencia de noticias indicó que la Casa Blanca recibió la carta de la Cámara solicitando documentos relacionados con la administración, familia y negocio del presidente, como parte de una indagatoria más amplia sobre Rusia y su injerencia en las elecciones de 2016.

A Trump parece que ahora si le están sacando sus trapitos al sol, por las acciones gansteriles de la familia Trump y por su relación con Rusia ya que está saliendo cada vez más información a la luz, porque se habla de verdades y realidades.

Ha sido mencionado en varias ocasiones por varios de los ex directores de la CIA y del FBI, y dicen que hasta puede ser un espía ruso, por las acciones de querer bloquear y obstruir el cumplimiento de la justicia. Eso es totalmente inaceptable porque de Estados Unidos nunca se había escuchado que los presidentes tuvieran relaciones con países que no compaginan con las doctrinas de la democracia, esto tiene que llegar a fondo.

Casa Sativa, fusión de la Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

Este lugar cuenta con un área de fumadores que se encuentra en la segunda terraza ubicada en la parte posterior.

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen "El Mexicanito" lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]