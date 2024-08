Personas con discapacidad, exigen transporte inclusivo en Othón P. Blanco

Con enérgicas intervenciones, personas con discapacidad, asociaciones civiles y padres de menores y adolescentes con discapacidad exigieron una real inclusión de las personas con discapacidad en el municipio de Othón P. Blanco.

Este martes se realizó en Chetumal la Consulta Previa, Pública, Abierta y Regular, Estrecha, Libre e Informada a Personas con Discapacidad en el Municipio de Othón P. Blanco, en busca de avanzar en reglamentos y políticas públicas en materia de sus derechos, transporte inclusivo y turismo accesible.

Pidieron con urgencia un transporte inclusivo, porque en la capital del estado nunca ha existido, la única vía que cuentan para trasladarse son los taxis, pero tristemente son ignorados por los taxistas, no los llevan y si lo hacen, les cobran mucho más de la tarifa establecida.

Nallely Guadalupe Gómez Villamonte, participante en la consulta exigió obras en el municipio en las que las personas con discapacidad puedan acceder, y como ejemplo señaló el recién remodelado parque Insurgentes, en el que el ayuntamiento destinó 13 millones de pesos, pero las rampas son inaccesibles, situación que lamentó.

Lamentó que siendo la capital del estado no se tenga movilidad inclusiva, no se puede tomar un autobús porque no hay, por lo que es necesario un transporte inclusivo, así como deporte y recreación inclusiva.

Personas con discapacidad, exigen una verdadera inclusión en Othón P. Blanco / (Foto: Sipse)

Del mismo modo, el Palacio Municipal no es accesible para las personas con discapacidad que acuden a realizar un trámite o solicitar algún apoyo, el elevador no ha sido reparado desde hace más de 11 años.

De acuerdo con el Protocolo para la Consulta Previa, Pública, Abierta y Regular, Estrecha, Libre e Informada a Personas con Discapacidad en el Municipio de Othón P. Blanco, la valoración de opiniones y sugerencias se realizará el martes 20 de agosto, en el parque de La Alameda, frente al Palacio Municipal, y la etapa de conclusiones, dictamen y seguimiento se efectuará el martes 27 de agosto, donde se aprobará el dictamen respectivo.

El viernes 30 de agosto, se prevé que el dictamen sea aprobado en sesión ordinaria o extraordinaria por parte del Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco.

Asimismo, Alexis Moguel Chan, presidente de la asociación civil “Movilidad Inclusiva” en Chetumal, así como la mayoría de los participantes, alzaron la voz y exigieron que sus derechos realmente sean tomados en cuenta y que en la capital del estado existan camellones y calles en las que las personas con discapacidad puedan circular sin peligro.

También, reprochan que no se les haya incluido como grupos de atención prioritaria en las Acciones Afirmativas para garantizar el espíritu democrático en las pasadas elecciones.

Exigieron que la inclusión deje de ser una bandera política y que realmente se les solucionen los problemas a los que diariamente se enfrentan, porque casi siempre, cuando acuden a alguna institución o funcionario, ya sea estatal o municipal, les “cierran las puertas” o simplemente les dan el clásico “avionazo”.