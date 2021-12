Personas con discapacidad viven un verdadero calvario para certificar su condición

Las personas con discapacidad en Quintana Roo pasan por un largo calvario para poder certificar su condición que le permita acceder a algunos programas de apoyo.

Lo anterior a pesar de que en Quintana Roo existen más 67 mil personas que padecen alguna discapacidad, mientras que otras 164 mil presentan algún tipo de limitación.

Idalia, quien padece epilepsia, no ha podido obtener el documento desde el mes de agosto, debido a que ninguna instancia, ni el Hospital General le ha podido extender la constancia que acredite su padecimiento, sin el cual perderá su derecho a cobrar la ayuda del gobierno.

“En el hospital no nos quieren atender, dicen que no tienen el formato, luego nos mandan al centro de salud de mi colonia, pero ahí no lo dan. La Secretaría del Bienestar dice que el documento tiene que venir del gobierno, no aceptan ni siquiera del IMSS”, señaló.