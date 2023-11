Personas con discapacidad buscan inclusión laboral en Quintana Roo

Asociaciones en pro de la gente con discapacidad buscan impulsar a este sector a entrar al mundo laboral, debido a la falta de demanda de trabajo que hay, por la desconfianza de tener una limitación.

Erik Maffassanti, presidente de la asociación Vida Independiente Quintana Roo, señaló que aunque esta agrupación ha brindado 60 sillas de ruedas a los que necesitan, también trabaja en la capacitación para trabajar y en desarrollar políticas públicas, pero las personas con discapacidad difícilmente solicitan empleo.

La principal razón es la desconfianza que les genera depender de estos equipos para discapacitados y los obstáculos que perciben en la sociedad, como falta de movilidad en la vía pública, la diferencia de habilidades ante personas sin discapacidad, entre otros.