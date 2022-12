Pese a acusaciones, AMLO insiste en “premiar” a Carlos Joaquín

Pese a los señalamientos directos de presunta corrupción e impunidad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantiene la firme postura de que Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo, sea el embajador de México en Canadá.

Ayer en la conferencia de prensa en la base aeronaval de Chetumal, una de las víctimas de los hechos del 9N en el año 2020, en la ciudad de Cancún, destacó que no se aplicó la justicia al caso y responsabilizó al ex gobernador y su entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, además de resaltar que hay otras denuncias en su contra, por lo que pidió al mandatario no “premiarlo”.

Sin embargo, López Obrador le aseguró que él “tiene otros datos” y precisó “sí, deseo que el Senado apruebe a Carlos, tenemos consideración con Carlos Joaquín para que vaya a Canadá”.

Aun así, la víctima le externó que seguirá buscando que las autoridades encargadas de aplicar los castigos legales continúen con su labor en beneficio de todas las víctimas que fueron agredidas ese día.

Luego de esto, el mandatario federal reiteró que desde su perspectiva, Joaquín González realizó un buen trabajo durante su gestión “y se logró la coordinación, siempre en beneficio de la población, así como el buen enlace que se tiene con la actual gobernadora de Quintana Roo, Marza Lezama Espinosa”, a quien le reiteró el apoyo para continuar con más inversiones.

A pesar de la postura de López Obrador, minutos después, el mismo presidente aseguró que en su gobierno se tiene cero tolerancia a la corrupción y que quienes se aprovechan de ello prácticamente quedarán fuera del servicio público.

Al finalizar su encuentro con los medios de comunicación, el presidente volvió a insistir en que espera que el Senado apruebe la postulación del ex gobernador de Quintana Roo como embajador en Canadá, así como la postulación del actor Alejandro Bichir como embajador en Panamá, tras la declinación de la también artista Jesusa Rodríguez a este cargo diplomático.