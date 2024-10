Pide fiscal general de Quintana Roo $3 mil millones de presupuesto

El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, solicitó a los diputados locales un incremento del 88% al presupuesto anual del organismo, para lograr acciones contundentes en materia de procuración de justicia. Con dicho aumento, el presupuesto alcanzaría los 3 mil millones de pesos, luego de que el presupuesto actual es de mil 632 millones de pesos.

Durante su comparecencia ante la comisión de Justicia de la XVIII Legislatura, López Salazar citó que las últimas reformas realizadas a la Fiscalía para lograr la profesionalización de este instituto están rindiendo frutos, “pero aún falta mucho por hacer, y para esto necesitamos recursos”.

Declaró que una gran parte del presupuesto de la FGE se destina al pago de nómina, y únicamente el 2% es para la operatividad del organismo encargado de investigar y buscar el castigo a los delitos en Quintana Roo.

“Tenemos una deficiencia presupuestal fuerte. La delincuencia no repara en recursos. Tienen hasta para corromper. Independientemente de que no se fijan si tienen o no vales de gasolina, tienen armas sofisticadas, inteligencia y contrainteligencia y nosotros tenemos que ir más adelante. Considero que el presupuesto debe aumentar un 88%”, dijo.