Piden a Imoveqroo sancionar a taxistas de Cancún por agresiones

El gobierno municipal de Benito Juárez pidió, de manera oficial, a través de una carta dirigida al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), iniciar los procedimientos administrativos en contra de taxistas que participen en amenazas y agresiones contra el transporte urbano.

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento, comentó que se hizo la petición de manera formal hace unos días, para que la instancia encargada de regular el servicio con concesión estatal tome acciones en contra de los taxistas que cometan estos ilícitos, porque los abusos hacia otros trabajadores del servicio público de transporte continúan.

“Ya se mandó envió esta carta, es algo que se platicó con la presidenta municipal (Ana Patricia Peralta de la Peña) y estamos en la consideración de establecer orden, en todos lados, por lo que se mandó esta solicitud al Imoveqroo a efecto de que todos aquellos que hayan alterado el orden público, que trabajan en el transporte de pasajeros, se les puede aplicar el reglamento ni más ni menos”.

Señaló que esta carta no es “ningún tipo de controversia, ni batalla contra los taxistas, de quienes siempre he dicho que son aliados en la construcción de este polo turístico”. Sin embargo, consideró que estas agresiones provienen de “gente que se toma atribuciones que no le corresponden”.

Aseguró que el gobierno municipal ya proporcionó al Imoveqroo los links de las páginas web de los medios de comunicación y los videos que circulan en redes sociales de las presuntas agresiones de taxistas hacia otros conductores del servicio público, como contra los choferes de Autocar, una de las empresas de transporte con concesión municipal.

"Nosotros juntamos los links de las páginas de los medios de comunicación, de los videos que circulan en redes sociales, ahí están las pruebas, se ven las placas y los números económicos de los taxistas. Ahora esperamos que Imoveqroo aplique el reglamento".

Pese a esta queja y petición de sancionar a los miembros de dicho sector, el funcionario aseguró que el sindicato de taxistas "Andrés Quintana Roo" está en la disposición de trabajar en conjunto con las autoridades.

“Él (Heriberto Núñez) está en pleno conocimiento de que hay taxistas que toman atribuciones que no les corresponden, pero hay buena comunicación con el sindicato de taxistas y agradecemos su buena disposición".

Aguilar Osorio reconoció que continúan los actos de intimidación por parte de presuntos taxistas contra choferes de Autocar, pese a que el gobierno municipal dispuso mayor vigilancia, a través de aumentar el número de patrullas en los paraderos, aunque indicó que los reportes descendieron.