Piden pagos justos por las tierras ejidales donde pasará el Tren Maya

Anipa Quintana Roo pide que se pague lo justo a los ejidatarios que se verán afectados por las obras del Tren Maya en el sur de la entidad, donde aún no se llega a un acuerdo pleno con los comuneros.

Hermelindo Be Cituk, presidente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa), dijo que se debe ser justo con los ejidatarios porque ellos perderán no sólo la propiedad de la tierra como tal, sino el legado relacionado con la identidad maya.

“Esto podría desencadenar en una resistencia aún más fuerte, todo depende de cómo trabajen los comisariados de los ejidos, pues Felipe Carrillo Puerto es la capital de la lucha maya, ya veremos (…) que se respeten los convenios internacionales”, puntualizó Hermelindo Be Cituk.

Cabe recordar que la semana pasada se dio a conocer el pago de 70 pesos por metro cuadrado por terrenos ejidales en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, lo anterior dista del pago que el gobierno federal hizo a ejidatarios de Playa del Carmen y Jacinto Pat, éste último en Tulum, donde se pagó entre los 300 y 500 pesos el metro cuadrado, según fuentes consultadas.

Actualmente los trabajos del Tren Maya tramo 5, tanto norte, como sur, los ejecuta el Gobierno de México en los municipios de Tulum, Solidaridad y Puerto Morelos; no obstante, es inminente el inicio de los trabajos en el centro y sur de la entidad, tras la emisión de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Consultado sobre el tema, Hilario Chi Canul, reconocido lingüista maya e investigador de tiempo completo por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, sostuvo que no hay comparativa entre el costo que ofrecen las autoridades y el servicio que brinda la tierra.

“Con 70 pesos no se puede pagar la vida de un árbol y en un metro cuadrado hay más que la vida de un árbol, hay cientos, y me parece que no hay dinero que pueda pagar ese impacto ambiental y cuando un ejidatario se desprende de su territorio se desprende de su vida, que se pague lo que los ejidatarios están pidiendo porque van a perder más ellos y aunque se les pague la máxima cantidad, seguirán perdiendo”, dijo.