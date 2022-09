Un grupo de la zona de invasión “Plan de Ayutla” de Felipe Carrillo Puerto pide la atención en materia de seguridad a las autoridades municipales, debido a que una segunda parte presuntamente los tiene atemorizado, tras las constantes agresiones y amenazas.

Lo anterior surgió, debido a que una parte de ellos se encuentran en trámites de la regulación de sus predios, tras la negociación directa con el “dueño” a través de un arreglo de compra–venta que se llegó ante las autoridades, el cual ha generado inconformidad, al grado de llegar a la agresión.

Asimismo, la noche del viernes 9 de septiembre, se plantaron frente al palacio municipal, para pedirle al Ayuntamiento destinar elementos policiales y vigilancia continua, debido a que la parte antagónica, presuntamente se la pasa agrediendo a personas del frente.

En algunas de las pancartas se podían leer los siguientes mensajes:

- “Exigimos seguridad, porque la legalización ya lo tenemos”. - "Exigimos protección”. - “Se lo pedimos al diputado electo José María Chacón Chablé y a nuestros regidores, que hagan algo al respecto”. - “Tenemos derechos y queremos que se nos cumplan”.

Irma Escobedo, líder del frente afectado, añadió que esa situación se derivó debido a que la segunda parte no ha logrado aceptar que existe una negociación de partes.

Es decir, se invadieron terrenos privados y al pasar en los tribunales, se llegó a un acuerdo con el dueño, quien cederá los derechos, siempre y cuando se paguen.

Comentó que eso ha generado la molestia por parte de ellos, quienes han orquestado de todo en contra de ellos con tal de que desistan y dejen de seguir diciendo que están en temas de regularización con un privado, pues siguen creyendo que son terrenos nacionales y les corresponde a quien lo trabaje.

Aseguran tienen disposición al diálogo

Por su parte, Julia May Esquivel, secretaria general del Ayuntamiento, sostuvo que desde un inicio se les ha dado la atención suficiente, no sólo a ellos, si no ha toda la zona de “invasión”, se ha buscado la mediación de ambas partes y seguirán abiertos al diálogo, hasta que se cuente con una solución.