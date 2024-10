Piedra, papel o tijera

La abogacía mediocre, obscura, inconsciente, inculta, torcida, corrompida y sumisa en próximas horas estimularán a la justicia para que ésta se torne en indocta y, consecuentemente se aísle de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los futuros impartidores de justicia que sean seleccionados al azar, extenderán a todos los justipreciables la desconfianza originada por la opción de ellos con el descarado y amañado juego de “piedra, papel o tijera”.

Nuestra abogacía independiente de la nación es consciente que, con la selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación mediante la aplicación de la suerte, los asuntos que se diriman en los recintos de impartición de justicia saldrán siempre perdiendo.

Pero, tercos e insistentes, algunos creyentes de Andrés Manuel López Obrador, dan continuidad a su misión de destruir a la justicia, no obstante que la primera Magistrada de la Nación ya se desligó políticamente de ello, o, al menos así públicamente fue expresado.

Hoy sabemos que el Poder Legislativo juega a “piedra, papel o tijera”; palabra a palabra; de principio a fin. Buscan a como dé lugar obtener un premio final. Después de tan insana “Reforma Judicial” estiman obtener su trofeo: un Poder Judicial Federal sumiso (como ellos) al Poder Ejecutivo Federal. Algo retorcido, ¿no?

A la sonrisa triunfal con que se adornan o pretenden adornar los rostros de muchos malos mexicanos, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México les formula unos cuestionamientos, los cuales a la fecha no tienen respuesta: ¿Por qué no se respetó nuestra enorme Constitución Republicana? Ello es un misterio político. ¿No es un laberinto jurídico con disfraz de legal para destruir a México y a su justicia?

Decía Seneca que existían leyes no escritas que se encontraban en los adentros de los corazones de todos los hombres que resultaban bien nacidos. Existe un cierto sentido natural de lo que es justo y apropiado y de lo que no lo es. De ahí deriva que en una verdadera democracia se requiere una justicia independiente y esa independencia no se obtiene con “piedra, papel o tijera”.

Los recintos de justicia de todo México deben de ser lugares tan sagrados donde triunfe siempre ésta, así como el conocimiento, la imparcialidad y la verdad, la cual, reiteramos, no se obtiene a expensas de la sombra de un juego de “piedra, papel o tijera”.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Juzgadores rechazan declaraciones y postura de Sheinbaum sobre eliminar reforma judicial del DOF (César Uriel Calderón Sánchez)

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina de este viernes, respecto a que se interpondrá una denuncia contra una jueza que ordenó la eliminación de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sheinbaum Pardo dijo que la jueza federal que interpuso dicho recurso no tiene facultades, pues la reforma es un mandato legislativo, por lo tanto, también será denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La Jufed consideró que esa situación se está convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, consideró la Jufed, implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado.

Cabe recordar que en cualquier país democrático y que salvaguarda el Estado de derecho, las objeciones a las decisiones judiciales, se controvierten agotando las medidas de impugnación y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que, en el Estado Mexicano, se ha roto en nuestro país, el orden constitucional y el Estado de derecho, dijo la Jufed.

Expresó su apoyo a la Jueza de Distrito en cuestión y recordó que tiene todo el apoyo de la Directiva Nacional y de todos sus compañeros juzgadores federales.

Qué puede decir García Luna de Obrador? (Brozo y Loret)

Fue sentenciado a 38 años de cárcel Genaro García Luna, el poderosísimo Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el hombre que inventó la guerra contra el crimen organizado, el arquitecto de una estrategia de seguridad cuyas principales líneas prevalecieron en los gobiernos siguientes y que ha representado para México medio millón de asesinatos y 100 mil personas desaparecidas.

El hombre a quien se le encomendó la más delicada tarea, la de cuidar la vida de los mexicanos, fue sentenciado después de que un jurado lo halló culpable de haberse coludido con los narcos, la justicia de Estados Unidos no titubeó en su determinación, la ola de sangre que ha ensombrecido a México durante varios sexenios, tuvo que ver con haberle entregado la estrategia de seguridad a alguien que se corrompió de la mano del crimen organizado.

38 años de cárcel, también una multa de 2 millones de dólares y las duras palabras del juez que incluso lo comparó con “El Chapo” Guzmán, pero también es cierto que la estela de García Luna se mantuvo sexenios después, hay elementos de la estrategia de García Luna que han permanecido incluso en los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum.

Si la estela de García Luna se puede simplificar como, patear el avispero, desatar la violencia y mientras tanto llegar a arreglos en el oscurito con los narcos, quizá las cortes de Estados Unidos no han terminado con México.

García Luna del sexenio de Calderón ya está sentenciado y vamos a ver, ya con 38 años encima, qué información decide compartir y a cambio de qué, pero eso es García Luna y el Calderonato.

Hace 4 años Estados Unidos detuvo al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa de Peña Nieto, acusado de lo mismo, vínculos con el narco, quedó libre pero no lo exoneraron, lo liberaron porque López Obrador se lo pidió de favor personal a Donald Trump y hasta en una carta a la jueza de la corte de Brooklyn, los fiscales dijeron que se desistían de sus cargos por importantes consideraciones de política exterior, no porque fuera inocente.

En el sexenio de López Obrador que acaba de terminar, no hay candidatos a la Corte de Brooklyn, en el sexenio del descarado “abrazos no balazos”, no hay candidatos a Brooklyn, y en este sexenio que empieza.

Hoy García Luna encarna la desconfianza que siente la población por sus políticos, por sus policías y en general por los encargados de la seguridad, no hay en quién confiar, un castigo de esta magnitud puede sentirse como un alivio a tantas víctimas en un país tan violento, porque durante todos estos sexenios, desde García Luna, la violencia no paró, no ha parado, pero tampoco ha parado el reclamo de justicia, más muertos, más desaparecidos en una espiral que hasta ahora nadie ha sido capaz de contener.

Genaro García Luna que se ha vuelto un símbolo de la estrategia de seguridad que ha conducido en México a estos niveles de violencia, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas Texas y en enero de 2020 fue trasladado a Nueva York, en la misma Corte en donde fue condenado a cadena perpetua “El Chapo” Guzmán, por el mismo juez, Brian Cogan.

En México, en noviembre de 2020, un juez dictó orden de aprehensión en contra de García Luna, de hecho por más que se hablaba mucho de García Luna en México, no tenía abierto ningún proceso, ni tenía una orden de aprehensión, hasta después de que lo detuvieron en los Estados Unidos, en diciembre de 2020 México solicitó que Estados Unidos extraditara a García Luna para enfrentar el delito de enriquecimiento ilícito.

En enero de 2023 inicia el juicio en contra de García Luna y en febrero es declarado culpable, acusado concretamente de haberse vinculado con el narcotráfico, de haber recibido millones de dólares del crimen organizado, para facilitar sus actividades en México y los Estados Unidos, así que Genaro García Luna tiene prácticamente 5 años detenido, tiene 56 años de edad y de la sentencia, le resta usted los cinco años que ya tiene.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada esta mañana sobre la sentencia de García Luna y la carta que envió ayer García Luna, en la que pide clemencia, en la que señala que el ex presidente López Obrador está vinculado al narcotráfico y acusa que López Obrador, porque la mandó cuando López Obrador todavía era presidente, está desmantelando al poder judicial para encumbrar a los criminales, mientras persigue a los que persiguieron a los criminales.

Carlos: Qué gusto saludarte Héctor, cómo te va, muy buenas tardes

Héctor: Qué tal querido Carlos, Muy buenas tardes.

Carlos: ¿Qué lectura le das a la carta de Genaro García Luna?

Héctor: Pues en el momento en el que llega no puede uno pensar que se trate de una de una casualidad, llega como parte de una serie de señales que se están enviando desde Estados Unidos, que en todos los sentidos desde que comenzaron las filtraciones de la DEA sobre una investigación a la que fue sometido López Obrador para ver si había recibido financiamiento del Cártel de Sinaloa en sus campañas de 2006-2012, desde que se filtró esa información, comenzó a crearse un entorno de sospecha, de hartazgo, de haberle bajado la cortina definitivamente a la confianza del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano, después de los choques de López Obrador con la DEA, después de negar que se traficara fentanilo desde México.

Después de mantener una actitud entre desdén y confrontación hasta que finalmente pues pasó lo del 25 de Julio, que se llevaron a “El Mayo”, vimos al presidente rogando migajas de información por todos los… durante varios días pidiendo que se le informara qué estaba pasando y la frialdad de la respuesta de los Estados Unidos pues dejó claro que se había llegado a un a un límite.

En ese momento, poco tiempo después de que aparece esta carta del “Mayo” Zambada, que involucra al gobierno de Sinaloa con el narcotráfico, se decide hablar 5 años después, Genaro García Luna en una carta en la que se manifiesta digamos su enojo porque cuenta ahí de manera muy dramática lo que ha vivido incomunicado, que ha presenciado apuñalamientos, que ha visto en riesgo su integridad, en otra… es una carta en la que habla de cómo los testigos que se presentaron en su caso, que se basaron en dichos, no se presentó ninguna prueba documental y externando está especie de molestia o de desesperación a unos días de que se ha sentenciado, probablemente por narcotráfico, y probablemente con una sentencia abultadísima y ejemplar pues da a conocer que recibió prisiones desde el día de su detención para que involucrara a personas y a instituciones de México, dice que recibió ofertas económicas, que recibió la oferta de pasar solamente 6 meses en la prisión a cambio de esto y que no lo hizo, asegura él, pues porque vio que se iba a crear una gran desestabilización política en el país.

Esto corre en paralelo a las otras versiones, tú las has dado a conocer, Carlos, las has comentado, que hablan de que hubo una petición, del gobierno mexicano desde 2019, para que los fiscales convencieran a García Luna de que embarrara a la clase política, y a empresarios, y a periodistas influyentes, y a dueños de comunicación, con el narcotráfico a cambio de que el gobierno mexicano pues detuviera, hiciera todo lo posible para detener la migración. Es una versión que ha corrido también por varias vías y que se suma a esta carta que da a conocer desde el 13 de septiembre, la escribió en el Centro de Detención de Brooklyn, Genaro García Luna, precisamente sumándose a la… cómo llamarlo, a la luz de denuncias y de sospechas de la relación del gobierno mexicano de altos funcionarios del gobierno mexicano y de dirigentes políticos del partido oficial con personas de la delincuencia organizada.

A lo largo de todo el sexenio vimos como por goteo iba llegando información de la relación del Rey del Huachicol, Sergio Carmona, con políticos que se vieron beneficiados por dinero ilegal para llevar a cabo las campañas de 2000 y 2021. Por goteo fuimos viendo como actuó el Cártel de Sinaloa a lo largo de la Costa del Pacífico en 2021, para favorecer el triunfo de Morena, por goteo vimos la liberación de los… bueno los dos culiacanazos que ocurrieron en Culiacán, en Sinaloa, el primero que culminó con la liberación de Ovidio Guzmán por órdenes del propio presidente.

Entonces creo que se fue conformando un escenario que yo no sé si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo contempló, pero en el cual pues eran demasiado evidentes las omisiones y en algunos casos, la condescendencia con la que se trató a los criminales en un sexenio en el que estamos prácticamente llegando a 200,000 homicidios y en un sexenio que termina con el bastión, la cuna, del Cártel de Sinaloa en llamas, con más de 50 muertos, con más de 10 días de guerra, no en la sierra, no en las zonas rurales, sino ya prácticamente en la capital del estado paralizando la vida de la gente.

Entonces uno va juntando las piezas y va encontrando que pues desde hace mucho tiempo Estados Unidos estaba mandando las señales de que quería cortar la relación política en México con el narcotráfico, la detención del General Cienfuegos fue un primer aviso de eso, la detención de García Luna fue el siguiente y lo dice García Luna, le pedían no involucrar a narcotraficantes, le pedían involucrar a políticos y empresarios, no.

Carlos: Héctor De Mauleón te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, qué gusto saludarte.

Héctor: Mil gracias Carlos, un abrazo fuerte.

¡¡¡Indecisiones!!!

La situación de índole político por la que franquea la justicia desde hace algunos años, le hace afirmar a la abogacía independiente con cierto disgusto y desánimo que nos encontramos en una especie de dilema o encrucijada en la que la actual Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos denota una serie de indecisiones, una falta de horizonte jurídico y sin alternativas frente a los graves problemas derivados y heredados por esa funesta Reforma Judicial.

En sentido inverso la demagogia del Poder Legislativo Federal, la manipulación de sus diputados y senadores y la carencia de un análisis político–jurídico serio de aquellos problemas derivados por esa “reforma” se han adueñado de la situación, hasta llegar al punto que la abogacía se encuentra hastiada de tanta politiquería que daña a la justicia, con el peligro que ello conlleva para nuestro México.

Parece que antes del retiro de Andrés Manuel López Obrador, éste se ocupó y preocupó por perforar la separación de poderes, soltando para ello a todos los enemigos de México para que actúen en contra de la dignidad de los impartidores de justicia.

En México, en éste mes de octubre, hemos pasado de una situación de ignorancia jurídico-político-social a una situación nueva, diferente, que precisamente por lo desconocido empieza a determinar que la primera Magistrada de la nación se encuentre en un proceso de desconcierto para tomar la decisión adecuada con el objeto de traicionar a aquella mala gobernanza que le antecedió o, en su caso, abandone los conceptos de justicia, imparcialidad, separación de poderes, libertad, respeto a los derechos humanos, dignidad democrática o tolerancia contenidos en la letra y espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antes del neoliberalismo y de la Cuarta Transformación de la Nación a la abogacía independiente de la República le parecía imposible e improbable que en México se produjeran situaciones que pusieran en riesgo a la justicia, lo cual acontecía por desgracia en otras Naciones, esas togas siempre llegaron a pensar que los males y los infortunios ocurrían más allá de nuestros ríos y costas, jamás se llegó a ponderar que las injusticias, indignidades y la sumisión de los poderes penetraran en éste suelo.

En la actualidad es de lamentar que en anteriores gobernanzas no se atacaron frontalmente los fenómenos de la corrupción y la narco-política y por ello en el hoy, la reforma judicial nos estalló en pleno rostro.

El Colegio Nacional de Abogados Foro de México solo espera que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en su carácter de Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sepa, pueda y desee resolver todas aquellas tensiones heredadas, ya que las indecisiones no pueden durar eternamente.

El país que ellos nos legaron: Héctor de Mauleón (Latinus)

Tras la sorpresiva visita del nuevo zar de la seguridad, Omar García Harfuch, al estado de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo reveló que en esa entidad en donde se hayan algunos de los municipios más violentos y conflictivos de México, me refiero a Cajeme, San Luis, San Luis Río Colorado y Sonoyta, se llevará a cabo una estrategia en la que los trabajos de inteligencia, dijo textualmente, retomen el lugar que nunca debieron haber perdido.

No hay otra manera de decirlo la declaración es de un cinismo escandaloso, Durazo fue el primer Secretario de Seguridad del gobierno de López Obrador, el aplaudidor durante los dos años que permaneció en el cargo de la estrategia de “abrazos y no balazos”, al llegar al gobierno de Sonora dijo en tono triunfal que se proponía replicar en ese estado el modelo de seguridad que había impulsado el gobierno de AMLO.

Como Secretario de Seguridad Pública Federal, Durazo prometió detener la violencia que azotaba el país en solo 6 meses, no lo consiguió, pidió luego un plazo de año y medio, y no lo logró tampoco, como secretario dejó los años más violentos de la historia reciente en México, bajo su gestión se registraron los que habían sido, hasta entonces, el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento e incluso el día más violento que había habido en México desde que se mide la violencia.

Mientras dedicó su gestión a ocultar y mentir, a escuchar y acatar, únicamente la voz del entonces presidente, la violencia y los homicidios se dispararon en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Colima, Sinaloa, el Estado de México y Baja California.

Al irse a buscar, a finales de 2020, la gubernatura de su estado natal, Durazo dijo en una entrevista que el gobierno de López Obrador había recuperado regiones históricamente controladas por el narco, había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado, declaró, eso se acabó, eso ya no sucede ni en el triángulo dorado, ni en la tierra caliente de Michoacán, ni en Miguel Alemán, Tamaulipas.

Durazo declaró que ninguna organización criminal tenía poder para desafiar el estado y dijo también que los homicidios en México llevaban dos meses a la baja, al final de ese sexenio los asesinatos cometidos en el país alcanzaron una cifra a la que nunca se había llegado, casi 200,000.

Y de esas regiones, que según Durazo ya no estaban controladas por el crimen, mejor no hablamos, basta con ver lo que está ocurriendo en Sinaloa, donde luego de un mes de violencia desatada por el conflicto al interior del cártel que rige en ese estado, se han registrado 192 homicidios y 224 desapariciones.

Basta con voltear a mirar lo que sucede en Chilpancingo, donde el alcalde fue decapitado a solo 6 días de asumir el cargo y en donde hay regiones enteras administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado.

Solo ayer en Tabasco se registraron 20 hechos de violencia que incluyeron balaceras, quema de autos y de tiendas de abarrotes, así como ataques a policías, basta con voltear a mirar Guanajuato, donde en un solo día se registraron 32 homicidios y en donde las guerras del Cártel de Santa Rosa de Lima, que en 2020 Durazo anunció que estaba prácticamente extinguido, han dejado más de 120 homicidios en lo que va del presente mes.

Hace unos días el Secretario de Seguridad, García Harfuch, mostró accidentalmente una gráfica que de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió quitar, en esa gráfica aparecían los estados con mayor tasa de homicidios durante el sexenio de López Obrador, figuraba Colima, Baja California, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Guanajuato, Sonora, Guerrero, Michoacán.

De estos 10 estados, 8 son gobernados por Morena, en esas entidades se dejó crecer, a niveles nunca vistos, el poder del crimen organizado y el resultado es la muerte, la sangre, la zozobra, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso.

Al reconocer que en el estado que gobierna los trabajos de inteligencia, retomarán el lugar que nunca debieron haber perdido, Durazo traiciona lo que dijo como secretario y traiciona también al gobierno de López Obrador, al que tanto aplaudió y celebró.

Al reconocer que los trabajos de inteligencia fueron abandonados, admite el fracaso de la estrategia de seguridad y nos permite confirmar, como se ha probado, que está solo se empleó para espiar a políticos, opositores, periodistas y defensores de Derechos Humanos, al tiempo en que se dejó que los grandes cárteles y los distintos grupos del crimen organizado extendieran su poder, extendieran su dominio, en solo 11 días de octubre, los que lleva Sheinbaum como presidenta, el país que López Obrador dejó como herencia, ha emergido en todo su horror y en toda su podredumbre, no hay vuelta de hoja, es el país que ellos nos legaron.

Costo financiero de la deuda pública en México anota máximo histórico (Por: Redacción El Economista)

Durante los primeros ocho meses del 2024, el monto por intereses de la deuda pública en México ascendió a 722,746 millones de pesos. Este nivel fue el más elevado del que se tienen registros, de acuerdo con cifras de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Adicionalmente, implicó un crecimiento de 4% en comparación interanual.

En el promedio mensual se observó que el costo financiero de la duda fue de 90,340 millones de pesos durante este lapso.

El costo financiero de la deuda es el monto que debe pagar el Estado mexicano en intereses, comisiones y gastos derivados del uso de créditos constitutivos de deuda pública.

También integra las erogaciones correspondientes al saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

El costo financiero de la deuda pública representa una de las grandes presiones para las finanzas públicas; este rubro ha provocado un menor espacio fiscal disponible en los últimos años.

Comunidad internacional se enfrenta a un entorno geopolítico difícil: Kristalina Georgieva (Por: AFP)

La directora del Fondo Monetario Internacional pugnó para evitar que se deje desprotegidos a los países más pobres ante un escenario geopolítico más complejo.

La comunidad internacional debe unirse a pesar del "entorno geopolítico difícil" para hacer frente a retos comunes como un crecimiento mediocre y la amenaza del cambio climático, declaró este jueves la directora del FMI Kristalina Georgieva.

Al comienzo de su segundo mandato de cinco años como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Georgieva habló antes de la reunión semestral de esta organización financiera internacional y del Banco Mundial que se celebrará en Washington la próxima semana.

En un discurso en la capital estadounidense, celebró los progresos realizados en la lucha contra la inflación, pero advirtió de los peligros que acechan a la economía mundial.

"La gran ola inflacionaria mundial está en retirada", dijo, y añadió que las medidas de política monetaria, la mejora en la cadena de suministro y la moderación de los precios de los alimentos y la energía llevan de nuevo a la dirección correcta: "La estabilidad de precios".

En un discurso en la capital estadounidense, celebró los progresos realizados en la lucha contra la inflación, pero advirtió de los peligros que acechan a la economía mundial.

"La gran ola inflacionaria mundial está en retirada", dijo, y añadió que las medidas de política monetaria, la mejora en la cadena de suministro y la moderación de los precios de los alimentos y la energía llevan de nuevo a la dirección correcta: "La estabilidad de precios".

"Y esto se ha hecho sin que la economía mundial entre en recesión ni se pierdan puestos de trabajo a gran escala", añadió.

Pero aunque la tasa de inflación está bajando, "el nivel de precios más alto que sentimos en nuestras carteras está aquí para quedarse" y los más afectados son los países más pobres y los consumidores en general, dijo.

Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial se celebrarán con el conflicto en Oriente Medio y las próximas elecciones presidenciales estadounidenses como telón de fondo.

Estos comicios enfrentan al expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

Trump ha amenazado con subir los aranceles y ha sugerido que el presidente de Estados Unidos debería tener más peso en la política monetaria, una tarea actualmente reservada a la Reserva Federal, el banco central independiente estadounidense.

En su discurso, Georgieva elogió la independencia de los bancos centrales de todo el mundo, junto con instituciones financieras internacionales como el FMI.

Pero advirtió que el mundo se enfrenta a "un entorno geopolítico difícil".

Por un lado está el conflicto en Oriente Medio y por otro el reto de hacer frente a una "combinación implacable" de crecimiento mundial mediocre y elevados niveles de deuda pública.

"Vivimos tiempos profundamente agitados", dijo, y avisó que los dividendos de la paz del final de la Guerra Fría "están cada vez más en peligro".

"En un mundo con más guerras y más inseguridad, los gastos de defensa podrían seguir aumentando mientras los presupuestos de ayuda se quedan aún más rezagados frente a las crecientes necesidades de los países en desarrollo", añadió.

"No debemos permitir que esta realidad se convierta en una excusa para no hacer nada para prevenir una mayor fractura de la economía mundial", añadió.

