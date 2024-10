Pierde Quintana Roo 7 mmdp por omisiones de ex funcionarios

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo (Secoes) confirmó que debido a omisiones de ex funcionarios de pasadas administraciones, el estado perdió de forma definitiva más de 7 mil millones de pesos producto de denuncias que prescribieron.

Reyna Arceo Rosado, titular de la Secoes, informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, aunque no dio nombres.

Sin embargo, sí reveló que las irregularidades incluyen desvíos y uso indebido de fondos de diversos programas estatales, algunos con expedientes desde 2019 que fueron heredados, pero quedaron sin castigo.

“Desde noviembre de 2023, la Contraloría ha tomado acciones legales para tratar de evitar que estos delitos queden impunes y llevar a los responsables ante la justicia”,

dijo.

La funcionaria detalló que, hasta la fecha, 47 ex servidores públicos han sido inhabilitados, de los cuales 41 casos han quedado en firme.

Además, se han impuesto 65 sanciones entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2024. Estas sanciones no se limitan a funcionarios de bajo perfil, sino que también alcanzan a ex colaboradores, aunque, según aclaró Arceo Rosado, hasta ahora no ha sido involucrado formalmente a ninguno en las denuncias.

El fiscal anticorrupción del estado, Edgar Ramírez Morales, añadió que actualmente se han activado 847 carpetas de investigación, algunas de las cuales incluyen sanciones a exfuncionarios de nivel medio y superior de la misma Secoes, por esas omisiones.

Según Edgar Ramírez, muchas de las omisiones que permitieron la prescripción de los delitos fueron cometidas por quienes se suponía debían vigilar y sancionar las irregularidades.

Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del gobierno estatal, mencionó que las faltas abarcan un periodo del 2011 al 2016, pero debido a que ya pasó el tiempo, aunque se finquen responsabilidades, esos 7 mil millones de pesos perdidos “jamás se podrán recuperar”.