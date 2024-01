Tren Maya y aeropuerto auguran un gran año para Q. Roo: Eugenio Segura.

Quintana Roo tiene una de las industrias turísticas más exitosas del país, con una generación de riqueza que representa 8 de cada 10 pesos del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

Sin embargo, su falta de diversificación económica le trajo problemas durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

En esa crisis, el PIB perdió 81 mil 700 millones de pesos. En 2022, recuperó 61 mil 900 millones. Ese año cerró en 357 mil 539 millones de pesos. Casi alcanza los números de 2019.

En medio de este proceso de recuperación total, 2024 pinta como un año de grandes oportunidades.

afirma Eugenio Segura Vázquez, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

En entrevista con Novedades, resalta el Tren Maya que une a Quintana Roo con todo el sureste, además de los puertos considerados como los más importantes en materia de cruceros: Cozumel y Mahahual.

A esto se suma el hecho de ser el único con cuatro aeropuertos internacionales certificados: Cancún, Cozumel, Chetumal y Tulum. Este último, abierto apenas en diciembre pasado.

En la parte agrícola, señala por ejemplo el potencial que tiene la zona centro: Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos y todas sus comunidades.

El comercio es otra oportunidad, porque el Tren Maya, cuya primera ruta opera desde el 16 de diciembre, recorre cinco estados y su función no está limitada al turismo, sino que también será de carga.

“Esta conectividad nos va a permitir que muchas otras empresas que no volteaban hacia acá ahora volteen. No solamente las turísticas sino también las industriales, empresas agrícolas industriales y de comercio. Va a ser un desarrollo que vendrá en los próximos años”, señala.

Para el responsable de las finanzas públicas de Quintana Roo, el gobierno actual que encabeza Mara Lezama está consciente de que una alta conectividad debe ir de la mano de certeza, si se quiere atraer más inversiones.

De entrada, resalta un cambio en el ejercicio del gasto público, con prioridades bien definidas.

Recuerda que normalmente, las administraciones pasadas destinaban apenas 800 millones de pesos al tema de obras. “Ahora, en un solo año, estamos invirtiendo 3 mil 500 millones de pesos”.

Otro tema es la seguridad que tiene considerado más 4 mil millones de pesos para 2024. La inversión no solo se centra en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que también fortalece a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y al Poder Judicial.

“La gobernadora anunció que Quintana Roo contará con la Policía Estatal mejor pagada del país y eso no es cualquier cosa, es un esfuerzo presupuestal muy grande. Y no solamente lo dejaremos en la parte nominal, sino que también vamos a dignificar al cuerpo policial con un Fondo de Fortalecimiento de la vivienda”, sostuvo.

A esto se sumarán un programa de becas para los hijos de policías, además de equipamiento operativo y tecnológico.

La tercera prioridad en el paquete económico es el bienestar social.

El presupuesto 2024 asciende a 47 mil 352 millones de pesos, contra los 41 mil 819 millones ejercidos en 2023.

Uno de los principales problemas que arrastra Quintana Roo desde hace más de una década es la deuda pública. La descomunal cifra superó los 19 mil millones de pesos, casi la mitad de todo el presupuesto anual.

La deuda creció de manera exponencial en los gobiernos 2005-2011 y 2011-2016, de Félix González Canto y Roberto Borge, respectivamente.

Según los registros, en el período de González Canto, por ejemplo, se contrataron 9 mil 200 millones de pesos de deuda cuando el dólar estaba a 10 pesos. “Era casi mil millones de dólares a largo plazo”.

En la época de Borge Angulo se contrataron casi 8 mil 500 millones de pesos.

Para hacerle frente a este problema, la administración tuvo que aumentar los ingresos, contener el gasto y pagar los pasivos.

“Mejoramos la calificación crediticia del estado de -BBB a AAA. Cuando una calificación es –BBB, es como si tuvieras una calificación de 6, estás de panzazo. Una menos, y ya no tienes grado de inversión, una menos, y las empresas extranjeras ya no estarían invirtiendo en el estado, eso es un gran indicador para empresas internacionales cuando van a invertir en un lugar en específico”, explica.

Las estrategias, que comenzaron en septiembre de 2022, han traído mejores indicadores y han permitido concretar el proceso de refinanciamiento de la deuda pública y reducir intereses, que solo en 2023 alcanzó los dos mil millones de pesos anuales.

Tras un año de lidiar con los problemas económicos heredados en Quintana Roo y de concretar procesos como la reestructura de los pasivos, Eugenio Segura Vázquez se registró en el proceso interno para una senaduría de Morena.

Afirma ser un caso atípico. Al menos dice que él no prometería algo que no esté en sus manos o que salgan de sus facultades legales, como ocurre con otros que dicen lo que sea para obtener un puesto de elección popular.