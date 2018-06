Uruguayo comparte su obra pictórica ‘Hermanos’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El pintor uruguayo Emilio Medeiros, radicado en México desde hace 19 años, presentó la noche del jueves su exposición pictórica “Hermanos”, la cual realza la hermandad que existe entre Uruguay y México. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el pintor comentó cómo son los lazos que lo unen a México y qué tanta influencia tiene en su obra.

También te puede interesar: Presentan más de 90 obras pictóricas en el museo

“Radico en Guadalajara desde 2011 y en México desde el 27 de enero de 1999, tengo aquí 19 años, estoy felizmente casado con una mexicana chilanga y tengo un hijo tapatío de cuatro años, ésta es la primera vez que estoy verdaderamente en Cancún, pues la primera vez fue cuando llegué a México, pero de aquí me fui a Tulum y ahora que estoy de verdad aquí, está increíble, la gente es muy amable; la exposición ha vivido un sinfín de inconvenientes y la gente le ha puesto un corazón tan grande para sacar las cosas adelante, gente que nunca me había visto en la vida me ha ayudado de una manera tan linda que me he sentido muy a gusto aquí, la sala es adorable, la verdad estoy muy feliz”, detalló Emilio luego de cortar el listón inaugural de la galería del Centro Cultural de las Artes, donde su obra estará expuesta hasta el 6 de julio.

Luego del sismo de septiembre en la Ciudad de México, varios de sus compatriotas quedaron damnificados y Emilio se sumó a la ayuda donando uno de sus cuadros, así se dio el acercamiento con el cónsul de Uruguay en México, quien al organizar la jura de la bandera, acto protocolario itinerante de fidelidad a la bandera uruguaya, decidió acompañarlo con una parte artística y así surgió la invitación de que la obra de Emilio viajara a Cancún, como parte del importante evento y con el fin de unir a la comunidad uruguaya radicada en México, en este caso, en Cancún.

“Esta exposición nace porque el consulado de Uruguay en México decidió que por la diáspora de uruguayos que hay en el país, reunir a la comunidad, teniendo como marco la jura de la bandera que este año se realizó en Cancún, finalmente México es el lugar donde hemos decidido vivir, donde hemos decidido que nuestros hijos nazcan y crezcan, nosotros nos ponemos la celeste cuando juega Uruguay en el mundial, pero también nos ponemos la verde todos los días y el sábado más que nada, por lo mismo planifiqué una exposición de cuadros de tal manera de que una de las versiones marque la uruguayés y la otra la mexicanidad”, expresó Medeiros al respecto de su exposición.

“Tengo una escuela muy marcada uruguaya (Universalismo Constructivo, gestado por don Joaquín Torres García 1874-1949), pero viviendo en México he descubierto formas más ricas de expresión, la he asimilado y hay que darle gusto al gusto, entonces me he permitido una obra muy cromática por momentos, muy expresiva, meditada y medida por otros, entonces en esos modos de expresión que me da mi versatilidad, tengo el oficio del pintor, una que otra cana, he estudiado unos que otro texto, he dado clases y tengo la posibilidad de ser laxo, me puedo mover entre aguas dulces y saladas, a veces bien y a veces mal, hay que tener esa apertura cuando uno no es de aquí ni de allá, hoy en día uno es del universo y sé que de México me sacan con las patas por delante, pero igual hay amigos, familia, recuerdos de mis raíces, de mis lugares, es una convivencia, dos cosas que nuestro cartesianismo nos impele a aceptar”, puntualizó.