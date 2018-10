Ex Chiva, el nuevo estratega de Pioneros de Cancún

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- No, no era un ex azulcrema. ¡El nuevo estratega de los Pioneros de Cancún tiene sangre Chiva! Sí, del odiado rival de las Águilas. Su nombre: Manuel Martínez, ‘El Matador’ rojiblanco, campeón con el ‘Rebaño Sagrado’ en el Verano ‘97, bajo la batuta de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

“Estoy contento de llegar a Pioneros, una institución importante, con el reto de aportar toda mi experiencia para regresarlo a los primeros lugares de la Temporada 2018-2019 de la Liga Premier (Serie ‘A’), por supuesto, con trabajo en equipo junto a los jugadores, cuerpo técnico y directiva”, explicó durante su presentación en el Cancún ‘86.

Como profesional, Martínez también militó en Toluca, León, Atlas, Reboceros de La Piedad, Querétaro, al igual que en Selección Nacional con el Tri Juvenil en el Mundial de Portugal 1991, Selección Olímpica (91-92), Copa Oro y América, así como la eliminatoria mundialista rumbo a Francia ‘98.

Como director técnico dirigió a las propias Chivas en sus diferentes categorías, Segunda, Tercera y Cuarta División, Sub 17 y 20. Como auxiliar, formó parte del primer equipo del Guadalajara en el Clausura y Apertura 2011, Clausura y Apertura 2013, respectivamente.

La directiva de la escuadra de las ‘serpientes’, encabezada por el arquitecto Guillermo ‘Willy’ Páez, le ofreció una cálida bienvenida en el Cancún ‘86.

“Nos da mucho gusto tener aquí, en Pioneros de Cancún, a Manuel Martínez. Estoy seguro que realizará un gran trabajo, desde luego, contará con todo nuestro apoyo. Además, quiero agradecer el trabajo del profesor Francisco Aranda Valle, quien luego de un mutuo acuerdo tomamos la decisión”, apuntó ‘Willy’.

Por lo pronto, ya realizó su primera práctica de cara al juego que disputarán el sábado 3 de noviembre a las 17 horas ante Cocodrilos FC, en el Estadio Olímpico ‘Andrés Quintana Roo’.