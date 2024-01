Pioneros de Cancún van al rescate de la Selección del Sector Amateur

Gracias a su destacada actuación en la Liga Nacional Juvenil dentro de la categoría Sub-17 con los Pioneros de Cancún liderados por el profesor César Aranda, dos jugadores de Fuerzas Básicas del equipo, Royser Ernesto Chi Recio y Pablo Ignacio Salomón Ferman, fueron convocados para reforzar la Selección del Sector Amateur, que participará en la Copa del Sol 2024.

Este certamen, que organiza la Liga de la Tercera División Profesional (Liga TDP), está programado para jugarse del 8 al 15 de enero próximos, en las instalaciones de “La Primavera” de Zapopan, Jalisco.

Fue en el torneo del Sector Amateur en Toluca donde fueron elegidos los elementos pioneros para competir en la Copa del Sol 2024, en que participarán selecciones de la Liga TDP y Liga Premier, y para que los jugadores del Sector Amateur se fogueen.

“Me siento muy emocionado con esta convocatoria, ya que lo veo como una oportunidad para que se me puedan abrir más puertas y ver mi desempeño como jugador; me veo llegando con el primer equipo de Pioneros y claro, tengo el sueño de llegar a Primera División, por eso entreno duro” , comentó Pablo Ignacio Salomón, de 16 años de edad y que se desempeña como defensa central.