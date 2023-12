Pirotecnia triplica los reportes de mascotas desaparecidas en Carrillo Puerto

El Centro de Bienestar Animal de Felipe Carrillo Puerto expresó que en el mes de diciembre se triplicaron los reportes de canes desaparecidos, con anterioridad sólo habían sido de tres a cinco y en esta mensualidad aumentó a 15.

Gladys del Carmen Patrón jefa del área en el municipio, expresó que los estallidos de los juegos pirotécnicos han afectado a la población canina, quienes, al escuchar los estruendos, sienten temor, ansiedad y lo que quieren hacer es huir de del lugar donde están, eso ha propiciado que se escapen de sus hogares.

“Con anterioridad habíamos hablado de la problemática y afectación que trae el uso de la pirotecnia incontrolada, estos son los afectos, el daño directo a las mascotas y lo hemos visto en los reportes directos a nuestra área o a través de facebook, donde publican su localización porque están extraviados”.

Comentó que este fenómeno se disparó en lo que va de diciembre, aumentó en los festejos navideños y prevén que, para despedir el año, aumentará más, porque es donde el uso de la pólvora aumenta en la quema de los muñecos y prácticamente, habrá más ruidos que les lastime el oído.

Destacó que los reportes fueron principalmente en la colonia Centro, Jesús Marínez Ross, Frnaciso May, por mencionar algunas y seguirá pasando, si no se toma conciencia en el uso, depende más de cómo actúa uno como ciudadano y no a través de acciones de ley o intervención policial.

Precisó que es difícil hacer entrar en razón a las personas de la noche a la mañana y lo que resta es que los dueños, apliquen acciones como amarrar a sus mascotas, cerrar rejas, ponerlos dentro de las casas, ponerlos en lugares donde el sonido no se perciba tanto, para que estén cómodos.

“Todos debemos contribuir, si no se hace nada, seguirán las fugas de las mascotas y también habrá más crecimiento en la fauna callejera, vuelvo hacer el llamado, evitemos el uso de estos artefactos explosivos, no hay necesidad, podemos festejar de otra manera o usar las que sólo hacen chispitas”.