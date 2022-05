El plan de AMLO contra la inflación tendrá un efecto contrario

Un plan de control de precios para mitigar la inflación atraería por el contrario más incremento de costos, alertó Antonio Chedraui, director general de la minorista Grupo Chedraui.

En conferencia con analistas, dijo el directivo que Grupo Chedraui mantendrá su estrategia de control de precios, sumado a la integración de portafolio y productos de marcas propias, que llegan a estar hasta 40 % más económicas que las de prestigio.

“No creemos que seamos afectados por nuestra estrategia de precios, somos muy agresivos particularmente en estos paquetes que preocupan no solo al Gobierno, básicamente a los consumidores. En el largo plazo creo que el control de precios usualmente afecta a la oferta de estos productos, y eso en el largo plazo produce estrés y más incrementos de precios, eso es lo que nos preocupa”, expresó el directivo.

Agregó que no ven presiones en sus márgenes por mantener la estrategia de control de precios en la canasta básica, pues es algo que trabajan, sobre todo con su portafolio de marcas propias.

“Entramos una importante oportunidad en el programa de marca propia que tiene Smart&Final, que es 30 % de sus ventas, creemos que esta es una gran oportunidad para introducir más y mejores productos para nuestras tiendas en México, vemos grandes resultados al momento, ya estamos importando. En México sugerimos que estaremos creciendo 8 % las ventas de la marca propia”, agregó Chedraui.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que el próximo miércoles 4 de mayo dará a conocer el plan antinflacionario, que estará relacionado con los precios de gasolinas, gas, diésel y sobre todo 24 alimentos.

“Vamos a garantizar precios de garantía. Estamos llegando a un acuerdo con granes productores y con distribuidores, las tiendas departamentales, con todas y están cooperando, casi todos están aceptando ayudar. Lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad, Tijuana o en Valladolid o en Tapachula. Un precio justo, una contribución de los productores, distribuidores y las grandes tiendas departamentales, que van a ayudarnos. Estamos definiendo que sean 24 productos para que la gente más humilde no padezca y que tenga garantizado lo básico a un precio justo”, dijo en la mañanera López Obrador.

Crecimiento de la economía mexicana sube 0.9% en primer trimestre

La economía de México regresó al crecimiento en los primeros tres meses de 2022 después de estancarse en el último semestre de 2021, expandiéndose levemente menos de lo esperado en medio de una sólida demanda estadounidense de productos manufacturados.

El Producto Interno Bruto avanzó 0.9 % en el primer trimestre con respecto al trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La estimación mediana de analistas encuestados por Bloomberg era de 1.1 %. La economía evitó por poco una recesión en el segundo semestre del año pasado. A tasa anual, la segunda economía más grande de América Latina creció 1.6 % entre enero y marzo, igualando las estimaciones.

El resultado de México se produce después de que la economía de Estados Unidos cayó por primera vez desde 2020 en el mismo período, con un retroceso del PIB a una tasa anualizada de 1.4 %, de acuerdo con datos publicados el jueves.

México logró crecer mientras que EU se contrajo debido en parte a su déficit comercial, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero BASE. EU “importó más de lo que exportó y, ¿de dónde importa? Una buena parte, de México”, señaló.

El mayor accionista de HSBC pide la disolución del gigante bancario

El mayor accionista de HSBC Holdings, el gigante chino de los seguros Ping An, ha pedido que el banco británico se disuelva, informaron este viernes medios de comunicación, entre ellos el Financial Times y Bloomberg.

Ping An ha presentado su plan de disolución al directorio de HSBC, según los informes, citando a personas familiarizadas con el asunto. El plan permitiría obtener un mayor valor para los accionistas de HSBC mediante la separación de su negocio en Asia, donde el banco obtiene la mayor parte del dinero, y otras áreas, según los reportes.

Los medios de comunicación británicos habían reportado por primera vez el plan la semana pasada, sin identificar al accionista. El presidente de HSBC, Mark Tucker, no quiso hacer comentarios sobre los primeros reportes de los medios de comunicación acerca de un accionista, entonces anónimo, que pedía la separación, cuando se le preguntó al respecto en la junta anual de accionistas del banco el viernes.

El banco tiene la política de no comentar las especulaciones de los medios de comunicación, dijo.

HSBC no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios, mientras que Ping An no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios. Ping An an poseía un 8.23% de participación en el gigante bancario al 11 de febrero, según datos de Refinitiv.