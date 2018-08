Corales salvarán al arrecife en Chemuyilito

Javier Ortiz/SIPSE

TULUM, Quintana Roo.- La empresa Promotora Ecotur, S.A. de C.V., formará colonias funcionales de coral en una superficie de mil 100 metros cuadrados sobre bolsacretos y tetrápodos para incrementar la conectividad con la cobertura arrecifal que beneficie a especies marinas en Chemuyilito.

Dichas acciones, formarán parte de una medida de compensación que la misma empresa propuso a la Semarnat, en solicitud de la MIA para la alimentación de arena para el relleno de la playa de Chemuyilito.

El proyecto denominado “Mejoramiento y estabilización de las zonas de playa y marina de las bahías de Chemuyil y Chemuyilito”, también contempla la construcción e instalación de tres estructuras de cierre y colocación de los tetrápodos.

Se pretende construir dos asoleaderos, así como la instalación de tres estructuras de cierre en la caleta, esto con el objeto de incrementar la permanencia de arena dentro de un área confinada de la misma estructura y facilitando con ello su reutilización en actividades de mantenimiento y reducir la energía del oleaje ciclónico.

Se colocará sobre el núcleo de bolsacretos de mil 618 tetrápodos de 1.27 metros de altura, en una superficie total de 28 mil 666.50 metros cuadrados, y como elemento asociado, el aprovechamiento de un banco de arena ubicado frente a la caleta Chemuyilito, ocupando 47 mil 725.56 metros cuadrados.

Asimismo, como obras auxiliares temporales o complementarias se contempla la construcción de un almacén, tres áreas de bombeo de mortero, sobre una superficie de 6 mil 757.71 metros cuadrados; además, se pretende la prolongación del camino de terracería existente.

No obstante que el banco de arena propuesto y el de la instalación de las estructuras de cierre se encuentran dentro del polígono del área general de un Área Natural Protegida, la empresa pretende obtener el permiso en virtud que no corresponde a una zona núcleo ni a zona de amortiguamiento, situación que no implica afectaciones a ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical, con especies endémicas, raras y en peligro de extinción.

De acuerdo a la explicación de justificación, la zona submarina de Chemuyil-Chemuyilito se caracteriza por presentar una línea de costa muy heterogénea, donde se encuentran playas arenosas, playas rocosas, puntas rocosas y pequeños acantilados.