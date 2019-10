Q. Roo ya no se promocionará en Visit México

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los altos costos que cobran los administradores de la plataforma Visit México orillarían a que Quintana Roo se retira de dicho espacio, para realizar su promoción a través de un portal propio.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria del Turismo de Quintana Roo (Sedetur), explicó que en diciembre sale la plataforma del Caribe Mexicano, y será ahí dónde se promocionarán los destinos. Por lo cual ven casi inviable pagar hasta 15 millones de pesos por estar en este portal, que recién cambió de administrador.

“Vemos con mucha preocupación los nuevos lineamientos de la página, pues muchos años funcionó como la herramienta para que los estados del país colocaran sus ofertas y que el CPTM generara mayores afluencias a los destinos, sin embargo ahora no tenemos la certidumbre”, explicó.

Hasta la administración pasada la gestionaba Best Day y esto cambió, porque le fue asignada a otra empresa, y aunque no han dado la información oficial, se ha notificado que los estados deben cubrir un costo mínimo de 15 millones de pesos, y por tanto Quintana Roo no estaría incluido.

A más tardar en diciembre Quintana Roo lanzará una página web que tendrá información de los destinos turísticos, estadísticas así como datos que ayuden a conocer los destinos.

Visit México cuenta con información de los destinos turísticos, los atractivos y trae datos que permiten planear el viaje, sin embargo de querer ellos anunciar a Quintana Roo deberá buscar una fórmula o mecanismo, pero el pago es alto y este debería representar un retorno de inversión.

“No hay de forma oficial una propuesta de a qué corresponden los 15 millones de pesos, y por tanto no sabemos a qué correspondería. Estamos abiertos y esperamos que se acerquen para despejar las dudas”, explicó.

Desde la desaparición del CPTQ, en el estado tomaron la decisión de impulsar una promoción solos y en la ferias estarán con un piso propio que además permita llevar a más empresarios e incluso la fórmula de ir como Caribe Mexicano trae un mayor beneficio.