Quintana Roo: plataformas de transporte incumplen ley de seguridad vigente

Con varios cientos de unidades operando en Quintana Roo, principalmente en Cancún, las plataformas digitales de transporte no garantizan una seguridad real para sus usuarios, porque pese a qué ley obliga a las empresas a entregar la información de sus operadores, no han cumplido.

Tras la aprobación de la nueva legislación en 2023, actualmente cuatro empresas ya tienen una autorización, tres de ellas en operación desde hace meses, pero ni una sola ha entregado la información sobre los vehículos y los conductores de las unidades.