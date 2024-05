Playa del Carmen: construcción ilegal pone en riesgo a tortugas en playa Paraíso

Una construcción que se ejecuta sin permisos en playa Paraíso, en el norte de Playa del Carmen, será inspeccionada por el Ayuntamiento de Playa del Carmen, porque las autorizaciones se otorgaron de manera irregular por una ex servidora pública.

Jacqueline Alcocer, octava regidora de Solidaridad, dio a conocer que ya trabajan en la inspección, luego que se informara que un desarrollador inició los trabajos poniendo en riesgo la fauna local del lugar.