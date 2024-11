El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) llevó a cabo un operativo en Playa del Carmen con el objetivo de regular las tarifas del transporte público, tras recibir denuncias de que algunos conductores habrían incrementado ilegalmente el costo del pasaje de 10 a 15 pesos.

Estos operativos, que incluyen retenes aleatorios en diversos puntos de la ciudad, buscan garantizar que se respeten los precios establecidos y evitar abusos hacia los usuarios.

Durante el operativo realizado este martes 20 de agosto, inspectores del Imoveqroo detuvieron diversas unidades de transporte para interrogar a los pasajeros sobre el costo del pasaje que se les había cobrado.

Playa del Carmen: Imoveqroo refuerza operativos para evitar abusos en tarifas [Foto: De Peso Quintana Roo]

En los casos en que se verificó que se había cobrado una tarifa superior a los 10 pesos establecidos, se procedió a imponer multas a los conductores responsables. Además, como parte de estas acciones, dos unidades fueron aseguradas, aunque no específicamente por el tema de las tarifas, sino porque no contaban con la documentación en regla, lo que llevó a su retención por parte de las autoridades.

Imoveqroo reiteró su compromiso de continuar con estos operativos en Playa del Carmen y en otras ciudades del estado, con el fin de proteger la economía de los ciudadanos y garantizar que los precios del transporte público se mantengan dentro de lo permitido por la ley.

Aclaran supuesto aumento al transporte público en Q. Roo

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo aclaró que hasta el momento, no se ha autorizado ningún aumento en las tarifas vigentes del transporte público en la entidad.

A través de un comunicado, el titular del Imoveqroo, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, dejó en claro que cualquier incremento en las tarifas por parte de los concesionarios sería ilegal:

"El Instituto no ha aprobado ningún aumento de tarifas en ninguna modalidad, a ningún concesionario, por lo cual, todos estos aumentos, en caso de darse, estarían fuera de la ley" , señaló.

⚠️El #IMOVEQROO informa⚠️

A todos los usuarios del transporte público que no hay autorización alguna del aumento en la tarifa, por lo que, ninguna modalidad, ningún concesionario, podrá cobrar al pasaje más de lo que está estipulado en el tarifario vigente. (1/2) pic.twitter.com/JSuMMwxDXE — imoveqroo (@imoveqroo) August 19, 2024

No obstante, Alcázar Urrutia reconoció que se está llevando a cabo un análisis de las tarifas, que no han sido modificadas en ocho años, para evaluar si es necesario un ajuste futuro. Sin embargo, enfatizó que hasta el momento no se ha aprobado ningún incremento.

Finalmente, el Imoveqroo exhortó a los usuarios del transporte público a denunciar cualquier irregularidad o abuso a través de los canales oficiales del Instituto, para que se tomen las medidas correspondientes.