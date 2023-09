Playa del Carmen sin avance judicial contra denuncias a ex funcionarios

Más de 100 oficios han sido remitidos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para acelerar las investigaciones por denuncias presentadas contra ex servidores públicos de Solidaridad; sin embargo, el avance ha sido nulo.

Adrián Pérez Vera, síndico municipal de Solidaridad, comentó que hasta el momento no se ha logrado el ejercicio de acción penal en contra de los señalados y a favor del municipio de Solidaridad como víctima.

“Hace poco me refería al Cabildo, dar la explicación puntual de los más de 100 oficios que se han referido a la Fiscalía (...) le allegamos información sobre las diversas denuncias” . “He asistido ya sea yo o alguien de la sindicatura en más de 30 ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción, y la chamba sigue haciéndose y ojalá los tiempos sean menores” , agregó Pérez Vera.

El entrevistado dijo que analizan presentar medios de impugnación por la falta de acción procesal. Todo esto, en el sentido de que las denuncias fueron presentadas hace más de año y medio y ninguna de las carpetas de investigación ha sido judicializada.

Muchas piedras en el camino “Si el municipio pudiera considerarse víctima que lesione sus derechos patrimoniales y si hay evidencia sólida, podría. Pero si no hay interés jurídico, no hay un daño patrimonial o en su momento son denuncias que no se presentaron por el suscrito o por alguna otra persona que lo hizo con fines políticos (...) no se darán batallas y sobre todo para no dar carga al Poder Judicial” , explicó Adrián Pérez.

Según fuentes, entre los señalados para que se les investigue sobresalen miembros del anterior ayuntamiento de Solidaridad y servidores públicos cuyo nombramiento es exclusivo del Cabildo.

Se espera una mayor respuesta de la Fiscalía

En lo que va de la presente administración, solo la ex presidenta municipal Laura Beristáin ha sido llamada a comparecer y vinculada a proceso, pero esto fue por el delito de abuso de autoridad, denuncia que en su momento presentó el particular Redesol, pues no se le restituyó la concesión de recolección de basura.

Se espera que este mismo año haya una mayor respuesta de la representación social de la Fiscalía para dar celeridad a los trámites procesales.